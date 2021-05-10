Phụ nữ dù không xinh nhưng có 3 đặc điểm này thì chồng vẫn cứ mê như điếu đổ

Người ta nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông chính là con đường đi đến dạ dày. Điều này hoàn toàn đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một người phụ nữ biết nấu những món ngon cho chồng sẽ khiến anh ta lúc nào cũng muốn về nhà. Người vợ khôn ngoan sẽ biết cách làm đầy cái dạ dày của chồng. Đó là một bí quyết giữ gì hạnh phúc cực kì hiệu quả mà thời nay ít phụ nữ nào để ý tới.

Bạn thử nghĩ xem, một cô vợ xinh đẹp nhưng cái bếp lúc nào cũng lạnh tanh. Bữa cơm nếu không đặt trước thì cũng là những món ăn nhạt thếch hoặc mặn chát, có khi chỉ toàn đồ luộc, trong tủ lạnh đầy ắp những thức ăn chế biến sẵn…Đến bạn cũng không muốn về một ngôi nhà như vậy cơ mà. Phải không? Bạn luôn muốn mơ về bữa cơm do mẹ nấu. Bạn mê những món ăn của mẹ cũng như đàn ông mê những món ăn vợ nấu. Người ta nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đấy là bí quyết truyền đời của ông bà ta đến giờ vẫn còn nguyên giá trị.

Khi yêu, đàn ông có thể không quan tâm đến điều này. Nhưng khi làm vợ chồng, phụ nữ càng chu đáo và tinh tế, biết cách nâng giá trị của chồng, làm “mát mặt” chồng thì anh ta sẽ càng trân quý và biết ơn bạn.

Phụ nữ càng chu đáo và tinh tế, biết cách nâng giá trị của chồng, làm “mát mặt” chồng thì anh ta sẽ càng trân quý và biết ơn bạn - Ảnh: Internet

Phụ nữ thời nào cũng phải là người quán xuyến gia đình chủ yếu. Biết chăm lo cho gia đình, khéo léo vun vén, chia sẻ và truyền cảm hứng cho chồng sẽ giúp anh ta vượt qua khó khăn và thăng hoa trong sự nghiệp. Đàn ông sao lại không mê một người vợ chu đáo như vậy chứ.

Một người tình tuyệt vời trên giường

Chiêu cuối cùng không thể thiếu đó là chuyện giường chiếu. Các chị tuyệt đối đừng coi nhẹ việc này nhé. Không cần biết các chị ngày thường như thế nào nhưng khi lên giường thì phải thật “nóng”. Đừng giữ những quan niệm cũ, sợ bị chồng đánh giá nhân phẩm. Các chị nhầm rồi. Đàn ông ai cũng thích một người vợ ngoan trong phòng khách nhưng lại phải biết “hư” trên giường. Đừng ngại tìm hiểu chuyện phòng the để làm cuộc sống tình dục thêm thăng hoa. Chỉ cần các anh lúc nào cũng “no đủ” thì chả tội phải mất tiền để bóc bánh cả. Có khi anh ta còn nơm nớp lo sợ mất một người vợ tuyệt vời như các chị mà phải tìm cách để giữ vợ ấy chứ.

Không cần biết các chị ngày thường như thế nào nhưng khi lên giường thì phải thật “nóng” - Ảnh: Internet

Bạn xinh đẹp, giỏi giang thôi chưa đủ. Nếu bạn muốn trở thành một người vợ tuyệt vời trong mắt chồng mình thì đừng ngại học hỏi những tuyệt chiêu ở trên. Nó cũng không quá khó khăn mà, phải không?