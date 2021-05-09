Trước sự việc nóng phỏng tay này, nhiều bà vợ bỗng nhiên giật mình hỏi han, thăm dò, kể cả tra khảo ông xã xem có lần nào trót ham vui như trên mà quên mất vợ hay không.

Mấy ngày nay, cụm từ " karaoke tay vịn " trở nên rất quen thuộc trên mạng xã hội khi xuất hiện clip nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi phục vụ khách, được cho là ở quán bar Sunny (Vĩnh Phúc) - nơi nhóm chuyên gia Trung Quốc mắc COVD-19 đã đến đây.

Mặc dù chưa vớ vẩn được với đứa nào nhưng mà phải chặt ngay từ khi nó mới nhú chứ để đến lúc nó xảy ra rồi thì không cứu được, không thể chấp nhận được dù là ngoại tình tư tưởng.

Trên 1 nhóm kín, cô vợ kể lại câu chuyện của chính mình. Cô chia sẻ: "Ngủ dậy cả facebook ầm ầm xin clip cũng là lúc em thấy đầu em nó nứt sừng. Mấy hôm nay không kiểm tra nhật kí hoạt động là lại vào mấy nhóm vụng trộm với ngoại tình đăng bài các thứ. Còn có bài tìm bạn tâm sự khu vực gần nhà cơ các chị ơi mà em quên không chụp lại...

Vào xem nick 1 đống nhóm ngoại tình vụng trộm toàn quốc với này kia mà em sôi máu tức run người luôn các chị ạ. Lần trước giấu em tải mấy cái app là em đã bỏ qua rồi mà lần này nó còn táo tợn hơn. Lần sau không biết nó còn làm gì nữa đây. Em đang định về tịch thu điện thoại luôn cho nó chừa. Các chị có cao kiến gì không, bầu bì mà cũng có để nó chết đói đâu".

Bài đăng của cô vợ trong một nhóm kín - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn chat với chồng, cô chất vấn với hàng loạt câu từ khá nặng lời: "Mày thích vụng trộm không? Mày thích ngoại tình bảo tao 1 câu, tao nhắn tin thì không trả lời mà có thời gian đi tìm gái khác chứ gì... không phải lần đầu. Mày có muốn dùng điện thoại thì bảo tao... Tao tin nhầm người ok. Về mày chết với tao... Mày thích tìm gái tao cho tìm, đừng có quay về...".

Đọc được tin nhắn gạ gẫm chồng của các nhóm trên MXH, cô vợ thẳng thừng đáp trả rất ngắn gọn - Ảnh: FB

Trên thực tế, có thể thấy anh chồng chưa kịp làm "chuyện xấu" chỉ mới có ý định ngoại tình tư tưởng nhưng đã bị vợ chặn đầu trước. Điều đáng nói là khi bị vợ chất vấn anh ta đáp lại có phần rất hời hợt, cù nhây.

Chính thái độ này của anh chồng khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy khá bất bình vì rõ ràng không nhận sai mà còn trêu đùa lại chị vợ. Trước những bức xúc của cộng đồng mạng, chị vợ phải lên tiếng giải thích: "Nó trêu em đấy. Nhưng trêu em cũng phải đập cho trận vì tội trêu em. Định vị gắn người, tiền cũng quản trên app, tài khoản cũng trừ trên app rồi, không chạy đi đâu được. Trước giờ nhắn tin với gái còn chưa dám ý chứ bảo vớ vẩn như này thì gan nó hơi to".

Mặc dù cô vợ đã rất thông minh, nhạy bén trong việc phát hiện chồng có ý "chán cơm thèm phở" nhưng cách xử lý của cô lại không được đồng tình vì liên tục xưng hô mày - tao rất ngang hàng, phải lứa với chồng. Bên cạnh đó cuộc trao đổi giữa 2 vợ chồng hay cách quản lý chồng của cô vợ trong câu chuyện trên có thể thấy chưa được khéo léo mà lại khá cực đoan. Chẳng lẽ cả đời cô phải quản anh chồng mãi như thế này thì quá mệt mỏi và chỉ tổ chuốc bực vào người.

Phụ nữ hãy thật thông minh và khôn khéo khi xử lý những việc như thế này để chồng mình "tâm phục khẩu phục" và không có "ngoại tình tư tưởng" cũng như ngoại tình thật ngoài đời nhằm giữ cho gia đình luôn hạnh phúc.