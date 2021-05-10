10 hành động vô thức 'lột trần' đàn ông yêu thật lòng hay giả dối

Phụ nữ yêu 10/05/2021 11:19

Đàn ông thích ai sẽ vô tình để lộ 10 hành động sau. Đây là những hành động vô thức ngay cả chàng cũng không nhận ra. Tuy nhiên, nếu tinh ý phụ nữ thông minh hãy mau chóng "bật đèn xanh" nếu bạn cũng đang "kết" anh chàng.

Thắt lưng

Khi một người đàn ông thích ai đó nhưng chưa thể thổ lộ, hoặc không biết phải làm thế nào, họ thường có những tư thế chứng tỏ bản thân can đảm và mạnh mẽ. Đặc biệt, có một hành động khá đặc biệt, là họ sẽ móc ngón tay vào thắt lưng khi ở bên cạnh người phụ nữ mình thích.

Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực sự là biểu hiện của đàn ông khi có cảm tình, muốn thu hút một người phụ nữ.

Cà vạt

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Đây là hành động vô thức của đàn ông khi ở cạnh người phụ nữ họ có cảm tình - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động vô thức của đàn ông khi ở cạnh người phụ nữ họ có cảm tình. Có thể là vì họ muốn nới lỏng cà vạt để dễ thở hơn, bớt hồi hộp và lo âu hơn.

Ngoài ra, đàn ông cũng có những ngôn ngữ cơ thể vô thức nếu thực sự đã thích bạn.

Nhướn lông mày

Đây là biểu hiện cơ thể bình thường nếu chúng ta thấy thích thú với một điều gì đó. Đặc biệt, nếu đàn ông thích bạn, muốn biết thêm nhiều điều về bạn, anh ấy sẽ tự nhiên mở to mắt hơn, cùng hàng lông mày nhướn cao.

Đổ mồ hôi tay

Đây là ngôn ngữ cơ thể chứng tỏ đàn ông đang cảm thấy hồi hộp khi ở bên cạnh bạn. Vì anh ấy đang có cảm tình với bạn, và nghĩ xem phải làm sao để bày tỏ, hay bạn đang cảm thấy thế nào. Vì thế, anh ấy sẽ có cảm giác lo lắng không yên và phản ứng tự nhiên của cơ thể là đổ mồ hôi.

Người nghiêng về phía bạn

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Đàn ông thường không biết đây là hành động vô thức của mình khi thích một người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường không biết đây là hành động vô thức của mình khi thích một người phụ nữ. Nhất là khi ở chỗ đông người, anh ấy càng tiến gần về phía bạn hơn, để nhìn biểu hiện của bạn, nghe bạn nói, để ý những thứ xung quanh bạn. Vì anh ấy thích bạn nên sẽ để ý đến bạn nhiều như thế, càng không nhận ra hành động vô thức của mình.

 

Hít thở sâu

Bạn liệu có nghe anh ấy phải hít thở sâu khi ở gần bạn? Đây là vì trái tim anh ấy loạn nhịp vì bạn, luôn thấy bạn đặc biệt thu hút.

Giao tiếp bằng ánh mắt

Đàn ông khi có cảm tình với một người luôn muốn giao tiếp ánh mắt với người đó. Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi tiết lộ nhiều nhất về tình cảm. Nếu đàn ông luôn muốn nhìn sâu vào mắt bạn thì là vì anh ấy muốn biết bạn đang nghĩ và cảm thấy thế nào.

Nụ cười chân thành

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Nếu nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ này của đàn ông thì hãy hiểu bạn là người đặc biệt trong lòng họ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trưởng thành thường có những nụ cười xã giao cứng nhắc. Nhưng khi ở bên người phụ nữ đàn ông yêu, họ sẽ có nụ cười thoải mái và chân thành nhất. Đặc biệt dù có cười lộ hàm răng, hiện vết nhăn ở đuôi mắt họ cũng không để ý. Nếu nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ này của đàn ông thì hãy hiểu bạn là người đặc biệt trong lòng họ.

Thay đổi giọng nói

Giọng nói của đàn ông khi thích một người sẽ đặc biệt dịu dàng, dễ nghe. Thậm chí bạn sẽ còn nghe anh ấy hạ giọng để dỗ dành, bày tỏ thái độ cưng chiều với bạn.

 

Những động chạm tình cờ

Nếu đàn ông có những động chạm tình cờ với bạn thì có nghĩa là anh ấy muốn gần gũi, bày tỏ cảm giác hứng thú với bạn.

 

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