6 thời điểm nếu đàn bà ‘chiều’ đàn ông sẽ đê mê bất tận

Phụ nữ yêu 08/05/2021 17:17

"Chuyện yêu" là chất xúc tác giúp cho tình cảm vợ chồng thêm thăng hoa, càng ngày càng gắn kết. Nếu nhận biết được những lúc chàng mong muốn đều đó thì vợ khôn ngoan hãy đáp ứng ngay và cùng chồng hưởng hạnh phúc ngọt ngào đôi lứa.

Muốn vợ chồng hạnh phúc, vợ khôn ngoan nên biết những thời điểm nên chiều chuộng chồng, đừng từ chối kẻo hôn nhân dễ rạn nứt.

Khi chồng đang căng thẳng

vo khon ngoan 1
Vợ khôn ngoan nên biết chiều chuộng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cứ tưởng thời điểm này, đàn ông chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng thực tế họ muốn được “yêu”. Họ muốn được tiếp xúc thân mật với vợ để xoa dịu những điều bực dọc trong lòng.

Những hành động thể hiện tình cảm, âu yếm của vợ sẽ giúp chồng giảm bớt căng thẳng, tổn thương. Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết chiều chuộng chồng để anh ấy yêu thương bạn cả đời.

Khi cả hai cùng xem phim tình cảm

Khi cùng nhau xem phim tình cảm, những cảm xúc trong lòng sẽ dâng lên. Đàn ông cực kỳ muốn gần gũi vợ để thỏa mãn dục vọng đang thiêu đốt trong lòng. Nếu là một người phụ nữ nhạy cảm, bạn hãy biết đây là tín hiệu ngầm chồng muốn làm “chuyện ấy” với bạn.

Khi vợ ghen

vo khon ngoan 2
Đàn ông rất thích làm 'chuyện ấy' khi vợ ghen - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ ghen, đàn ông rất muốn làm “chuyện ấy” để chứng minh độ chung thủy của mình. Bên cạnh đó, họ muốn làm hòa với vợ nhanh nhất. 

Khi cả hai có mâu thuẫn

Sau khi vợ chồng cãi nhau, “yêu” sẽ giúp giảm bớt căng thẳng, dễ làm hòa hơn. Người vợ khôn ngoan đừng "cấm vận" chồng trong thời điểm này. Vì càng cấm, anh ấy sẽ càng dễ ra ngoài tìm người khác để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Khi cả hai sống xa nhau và gặp lại

vo khon ngoan 3
Vợ chồng sống xa cách nên dành thời gian yêu nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vì lý do nào đó mà phải sống xa nhau, khi gặp gỡ, vợ chồng luôn muốn gần gũi. Cảm giác nhớ thương dồn nén khiến cả hai không thể kiềm chế được. Vợ nên biết điều này để giữ lửa hôn nhân.

Vừa tập thể dục xong

vo khon ngoan 4
Đàn ông thường có tâm trạng hưng phấn khi tập thể dục xong - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, khi tập thể dục, đàn ông thường cảm thấy vui và hưng phấn nên sẽ muốn “yêu" ngay. Việc vận động giúp tăng hooc-mon nội sinh và kích thích não bộ nên đàn ông muốn xả hết cảm giác hưng phấn trong lòng. Vì thế, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy anh ấy muốn làm "chuyện ấy" sau khi tập thể dục.

Đừng nghe đàn ông nói, hãy xem biểu hiện của anh ta sẽ biết bạn có phải là 'công cụ mua vui' hay không

Đừng nghe đàn ông nói, hãy xem biểu hiện của anh ta sẽ biết bạn có phải là 'công cụ mua vui' hay không

Phụ nữ khi yêu, lý trí bị thường bị che mờ bởi con tim. Đàn ông thì lại khác, họ có nhiều người yêu để dự bị. Có người anh ta sẽ lấy làm vợ nhưng có người anh ta chỉ xem là công cụ mua vui không hơn không kém.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện yêu của vợ chồng lúc chồng muốn yêu vợ chiều chồng

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này