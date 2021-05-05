Đừng nghe đàn ông nói, hãy xem biểu hiện của anh ta sẽ biết bạn có phải là 'công cụ mua vui' hay không

Khi yêu ai mà chẳng mong muốn có "chung đụng" với người mình yêu. Đấy là nhu cầu mà không ai có thể phủ nhận được. Đàn ông thì lại càng mãnh liệt. Thời đại ngày nay, quan niệm về tình dục cũng thoáng hơn nên nhiều đôi đang yêu đã có quan hệ là điều bình thường.

Tuy nhiên, nếu chàng trai của bạn liên tục đòi hỏi mà không cần để ý đến cảm nhận và thái độ của bạn có đồng ý hay không thì hãy coi chừng. Có thể anh ta chỉ xem bạn là một công cụ “thỏa mãn" của anh ta mà thôi. Bởi nếu anh ta yêu bạn hẳn là sẽ để tâm đến cảm xúc của bạn rồi.

Hãy để ý xem, hai người quen nhau lâu như vậy rồi nhưng mỗi lần bạn nhắc đến chuyện giới thiệu anh ta với đám bạn thân hoặc dẫn anh ta về ra mắt gia đình mình, anh ta liền lờ đi hoặc chần chừ không muốn đi thì hãy cân nhắc và quan sát kĩ anh ta một thời gian nữa. Nếu anh ta thực sự yêu bạn chắc chắn sẽ nóng lòng muốn gặp gỡ người thân của bạn rồi. Còn ngược lại thì e rằng bạn nên xem xét lại mối quan hệ này. Coi chừng sau lưng bạn còn có nhiều cô gái cũng đang xếp hàng chờ đến lượt được anh ta về thăm nhà đấy.

Anh ta không đến thăm hỏi gia đình hay bạn bè bạn - Ảnh: Internet

Đánh trống lảng mỗi khi bạn nhắc về đám cưới

Khi yêu nhau có ai mà không mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ chứ”. Ngay cả bản thân bạn cũng muốn về chung một nhà với người mình yêu mà, phải không? Nhưng nếu anh ta cứ đánh trống lảng đến chuyện đám cưới thì coi chừng, anh ta không muốn chịu trách nhiệm với bạn. Cũng đừng mơ hão huyền mà chờ đợi anh ta cho đến khi ổn định. Sẽ chẳng có ngày anh ta ổn định như lời anh ta nói đâu. Với loại người này, bạn đừng mơ có một danh phận rõ ràng.

Chỉ nói chứ không làm

Anh ta chỉ thích nói chứ không làm - Ảnh: Internet

Nói mà, ai mà chẳng nói được. Khoảng cách từ lời nói đến hành động xa lắm. Một chàng trai đứng đắn, đoàng hoàng thường nói ít làm nhiều, thể hiện bằng hành động chứ không phải bằng lời nói suông. Còn với những anh chàng gắn mác “Sở Khanh” chính gốc thì ngược lại, anh ta luôn nói những lời đường mật, “hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều”. Điều này không khó để nhận ra. Chỉ có điều bạn có dũng khí để thừa nhận anh ta có họ “Hứa” để có thể buông bỏ hay không mà thôi.

Dù có yêu đến đâu phụ nữ cũng không nên đánh mất lý trí. Hãy tỉnh táo để nhận ra giá trị của mình. Đừng để đàn ông chỉ xem mình như một món đồ chơi trong một khoảng thời gian nhất định phụ nữ nhé.