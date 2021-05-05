10 câu 'thần chú' để vợ được chồng 'cưng như trứng, hứng như hoa'

Dù không nói ra nhưng người chồng nào cũng không muốn thấy vợ luộm thuộm, không chăm sóc tóc tai, quần áo. Đàn ông sẵn sàng san sẻ việc nhà cùng vợ khi vợ đề nghị, để có thời gian cho vợ làm đẹp , chăm sóc bản thân.

Trong hôn nhân, có những điều đàn ông muốn , thậm chí là ước vợ có thể thường xuyên làm mỗi ngày. Vì chỉ cần thấy những điều đó, đàn ông sẽ thấy càng yêu thương vợ hơn, gắn bó với gia đình hơn.

Dù rằng ở cùng nhau lâu ngày nhưng giữa vợ chồng không nên có sự tự nhiên quá mức, mà làm mất cảm giác thu hút ở nhau. Những hành động kém duyên càng phải giảm thiểu. Kỳ thực, đàn ông thích dáng vẻ tự nhiên được chăm chút của phụ nữ. Có nghĩa là vợ không cần trang điểm đậm, chỉ cần một chút son để thêm sức sống trên gương mặt. Không cần vợ mặc quần áo đắt tiền, nhưng phải gọn gàng thơm tho. Không cần quá trọng bề ngoài, chỉ cần vợ luôn có nụ cười vui vẻ, thoải mái.

Vì thế, phụ nữ hãy học cách để ý đến diện mạo của mình mỗi ngày. Nếu bạn không biết yêu bản thân trước thì khó có thể giữ được hạnh phúc cho gia đình. Đàn ông không phải người nào cũng vì thích người đẹp mà bỏ rơi vợ con. Nhưng đàn ông luôn là sinh vật yêu bằng mắt, do đó đừng để anh ấy chán nhìn thấy dáng vẻ xuề xòa của bạn.

Không ngại thể hiện tình cảm với chồng

Nhiều người chồng thừa nhận rằng họ thích thấy vợ bày tỏ tình cảm với họ mỗi ngày. Chẳng hạn như, nụ hôn trước khi đi làm của vợ cho đàn ông thêm niềm vui mỗi sáng. Những tin nhắn nhớ nhung của vợ cũng khiến chồng muốn về nhà nhiều hơn. Hay những lúc vợ chủ động ôm hay nắm tay chồng cũng khiến đàn ông rung động.

Chủ động khi gần gũi

Thực tế, nhiều người vợ khá thụ động khi muốn đòi hỏi gần gũi chồng. Nhưng đàn ông thích phụ nữ cởi mở, thể hiện bản thân nhiều hơn trong chuyện thân mật. Họ cho rằng đó là cách vợ chồng hòa hợp với nhau hơn.

Không sử dụng điện thoại quá nhiều

Nếu đàn ông có cảm giác bạn quan tâm chiếc điện thoại hơn họ, họ cũng sẽ không muốn để tâm tới bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ không thích nói chuyện với người vợ lúc nào cũng dán mắt vào màn hình điện thoại. Sau một ngày làm mệt mỏi, họ muốn vợ dành tâm trí để chia sẻ, giao tiếp với họ. Nếu đàn ông có cảm giác bạn quan tâm chiếc điện thoại hơn họ, họ cũng sẽ không muốn để tâm tới bạn nữa.

Tâm sự

Tâm sự là cách để vợ chồng hiểu nhau hơn qua một ngày làm xa nhau. Đàn ông thích nghe vợ nói về những chuyện xảy ra trong ngày và họ cũng muốn được vợ lắng nghe nhiều hơn.

Nhờ chồng giúp đỡ

Một người vợ thông minh sẽ không ôm hết mọi việc vào người. Vì đàn ông cũng không thích vợ quá vất vả khi một mình gánh vác. Họ sẵn sàng giúp đỡ nếu vợ nhờ vả, thậm chí còn mong muốn điều đó. Đàn ông có thể lần đầu làm chưa tốt việc nhà, nhưng vợ nên kiên nhẩn để tập cho chồng thói quen giúp đỡ mình.

Thử thách bản thân

Đàn ông đánh giá đàn bà mạnh mẽ, có bản lĩnh qua việc cô ấy dám thử thách bản thân, trải nghiệm những điều mới lạ. Sự sáng tạo, tìm tòi cái mới ở phụ nữ cũng kích thích sự hứng thú, muốn chinh phục ở đàn ông.

Không ngừng cố gắng, nỗ lực

Một người vợ bản lĩnh, không ngừng cố gắng nỗ lực khiến đàn ông nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ bản lĩnh, không ngừng cố gắng nỗ lực khiến đàn ông nể trọng. Họ vì thấy vợ như thế mà cũng muốn hoàn thiện bản thân tốt hơn.

Sống thực tế

Kỳ thực, điều đàn ông muốn ở vợ là sự thực tế trong cuộc sống hôn nhân. Quan điểm, cách sống thực tế của phụ nữ sẽ cho đàn ông cảm giác thoải mái, hơn là quá mơ mộng, sống xa rời thực tế.