Đàn bà biết ‘chạm’ 3 ‘chỗ hiểm’ này của đàn ông thì muốn ‘trứng trời’ cũng được

Phụ nữ yêu 08/05/2021 11:17

Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cách nắm giữ trái tim của người đàn ông mình yêu. Để làm được điều đó, phụ nữ phải biết tạo sự bí ẩn, "giả ngu" và có chút dịu ngọt.

Chuyện gì cũng vậy, một khi bạn nắm bắt mấu chốt thì luôn nắm chắc vị thế chủ động, đạt được mong muốn dễ dàng. Người phụ nữ khôn ngoan khi yêu cũng vậy. Vì đàn ông khi yêu luôn có 3 “tử huyệt”, chỉ cần biết đúng chỗ, "chạm" đúng cách thì luôn có thể điều khiển được trái tim của họ dễ dàng.

Đàn ông bằng lòng “chịu trói” trước sự bí ẩn của phụ nữ

Đàn ông là sinh vật ham mê khám phá. Đặc biệt là những gì càng có tính thử thách, đàn ông càng hứng thú và tò mò. Đây là đặc tính của cánh mày râu, dù là trong công việc, cuộc sống hay tình yêu đều không thay đổi.

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Phụ nữ phải giữ lại nét bí ẩn của riêng mình, không để đàn ông thấy nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người dùng một câu có vẻ phũ phàng rằng, đàn ông là sinh vật có dòng máu tiềm tàng sự phản bội. Bởi khi tình yêu đã trở nên nhàm chán, không còn gì hứng thú, đàn ông sẽ dễ có tâm lý muốn tìm kiếm của lạ bên ngoài.

Nắm được đặc trưng giới tính này của đàn ông, đàn bà thông minh không bao giờ phơi bày hết bản thân khi yêu. Phụ nữ phải giữ lại nét bí ẩn của riêng mình, không để đàn ông thấy nhàm chán. Sự bí ẩn không hẳn là che giấu, lừa gạt, mà là giữ lại những gì riêng biệt, không trao hết cho đàn ông mọi thứ.

Đàn ông sợ phụ nữ quá mạnh mẽ

Đàn ông có cái tôi mạnh mẽ, ham muốn sĩ diện tuyệt đối. Cái tôi của đàn ông chỉ cho phép phụ nữ là người được họ bảo vệ, ngoan ngoãn tựa dựa vào bờ vai của họ. Phụ nữ quá mạnh mẽ, chà đạp lên cái tôi khao khát chở che của đàn ông không phải là khôn ngoan. Phụ nữ thông minh phải biết thỏa mãn “lòng hư vinh” của đàn ông thì mới giữ được trái tim của họ.

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Người đàn bà khôn ngoan biết “giả ngốc” khi cần, đặc biệt là trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan biết “giả ngốc” khi cần, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Đừng nghĩ rằng bạn phải biết nhiều đàn ông mới nể trọng. Thực tế, đàn ông lại tận hưởng cảm giác chỉ dẫn, để bạn dựa dẫm đúng lúc đúng chỗ hơn. Ngược lại, đàn ông sợ kiểu phụ nữ cái gì cũng tỏ tường, thậm chí chẳng cần nhờ vả họ. Khi ở cạnh người đàn bà mạnh mẽ quá mức, đàn ông cảm thấy nhạt nhòa và tự ti.

Đàn ông cực kì ghét cảm giác đó khi yêu. Thậm chí dẫu có yêu bạn sâu đậm họ cũng sẽ bỏ cuộc để tìm một người phụ nữ coi họ là đàn ông đích thực.

Đàn ông dễ sa lầy vào sự dịu ngọt của phụ nữ

Thích dịu ngọt cũng là một “chỗ hiểm” của đàn ông. Đặc tính thu hút và bản năng nhất của phụ nữ là sự dịu ngọt. Ngay cả người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ thế nào thì vẫn phải giữ được sự dịu dàng, ngọt ngào trời sinh.

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Đàn ông dù là người lạnh nhạt thế nào vẫn “mềm” đi vì sự thấu hiểu, nhu mì đó của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là phái mạnh, phụ nữ là phái yếu, đàn ông cương thì phụ nữ phải nhu. Người phụ nữ ôn nhu mềm mỏng nhưng có thể giữ được trái tim mạnh mẽ của đàn ông. Cái “nhu” của phụ nữ chính là sự ấm áp, dịu dàng, những hành động quan tâm, hỏi han đàn ông. Bởi đàn ông dù là người lạnh nhạt thế nào vẫn “mềm” đi vì sự thấu hiểu, nhu mì đó của phụ nữ.

Đặc biệt là khi đàn ông mệt mỏi, tiêu cực, phụ nữ khôn ngoan càng phải nắm chắc “tử huyệt” này. Khi được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, đàn ông càng quyến luyến sự ngọt ngào từ phụ nữ. Họ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để giữ lấy bạn, nâng niu và chiều chuộng bạn vô vàn.

Sau tuổi 50 xấu đẹp đều như nhau, sau 80 tuổi tiền nhiều cũng như ít

Sau tuổi 50 xấu đẹp đều như nhau, sau 80 tuổi tiền nhiều cũng như ít

Con người sinh ra ai cũng phải tuân theo những quy luật nghiệt ngã ở từng lứa tuổi. Khi bạn đến tuổi 50 thì mọi sự xấu đẹp đều như nhau, sau tuổi 80 thì tiền nhiều cũng như ít.

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