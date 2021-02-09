Dưới đây là những bộ phận của phụ nữ quyến rũ càng “lấp ló” càng khiến đàn ông yêu đến phát nghiện, không dứt ra được.

Vòng một là bộ phận của phụ nữ khiến đàn ông để mắt đến đầu tiên. Bộ phận này của phụ nữ “nửa kín nửa hở” sẽ khiến cánh mày râu phát nghiện và yêu không lối thoát. Thế nên bạn hãy diện những bộ trang phục tôn lên được vẻ đẹp của mình. Đừng quá kín cổng cao tường, cũng đừng quá hở hang phản cảm. Bạn nên nhớ phải trở nên bí ẩn, đàn ông mới khao khát và mải mê khám phá cho bằng được.

Xương quai xanh là một trong những điểm trên cơ thể của phụ nữ khiến đàn ông tan chảy vì quá quyến rũ và cuốn hút. Đặc biệt là khi bạn diện những chiếc áo hai dây để lộ phần xương gợi cảm sẽ khiến cánh mày râu không kiểm soát được bản thân mình. Họ sẽ bất chấp tất cả để ở bên bạn, ngắm bộ phận quyến rũ này của bạn cả đời không biết chán.

Bộ phận này của phụ nữ thu hút được cánh mày râu - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên người phụ nữ khôn ngoan nên biết bản thân có những điểm mạnh gì để khoe ra bên ngoài. Việc làm nổi bật những ưu điểm của mình không phải là điều xấu, đổi lại còn giúp bản thân bạn tự tin và thu hút được ánh nhìn của người đàn ông mình yêu.

Đùi

Đàn ông luôn bị hấp dẫn bởi những cô nàng có đôi chân thon dài, săn chắc. Nếu bạn đang sở hữu điều may mắn này, hãy biết cách làm nổi bật bản thân hơn. Ví dụ như diện những chiếc váy ngắn trên đầu gối hoặc đầm xẻ sâu để lộ phần đùi săn chắc, quyến rũ nhất của mình. Đàn ông sẽ vì điểm đặc biệt này của bạn mà điêu đứng, u mê không lối thoát.

Đàn ông thích phụ nữ có phần đùi săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan ngoài việc kiếm tiền hãy biết yêu thương, chăm sóc bản thân. Hãy quan tâm đến sức khỏe, vóc dáng của mình để trông trẻ trung, năng động hơn. Hãy tập thể dục, ăn uống lành mạnh để lúc nào cũng có một vóc dáng thu hút người khác.