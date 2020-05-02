Dưới đây là những điều nhạy cảm nhất của phụ nữ, ai dám đụng đến sẽ lãnh hậu quả nặng nề, ê chề.

Người ta thường nói phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con. Con cái là điều quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho họ. Thế nên dù có dùng tính mạng để đánh đổi, họ cũng mong muốn con mình được trưởng thành khỏe mạnh, vui vẻ. Đụng đến bản thân, họ có thể nhịn nhưng khi đụng đến con cái, họ sẽ không bỏ qua.

Đây là điều nhạy cảm đầu tiên khiến phụ nữ dù yếu đuối đến mấy cũng xù lông đáp trả. Con cái là điều quan trọng nhất của họ. Nếu có ai đó làm tổn thương chúng, họ sẽ không bao giờ bỏ qua. Với phụ nữ, chồng có thể không có nhưng con cái nhất định phải giữ lại.

Thế nên đàn ông hay bất cứ ai cũng đừng dại đụng đến điều nhạy cảm này của phụ nữ. Nếu ngoan cố sẽ lãnh hậu quả vô cùng ê chề.

Cha mẹ

Sau con cái, cha mẹ là nguồn sống thứ hai của phụ nữ. Người phụ nữ mạnh mẽ luôn đấu tranh để bảo vệ những người mình yêu thương nhất. Họ có thể yếu đuối nhưng khi đụng đến “điểm yếu” này, chắc chắn họ sẽ mạnh mẽ trả đũa những kẻ làm tổn thương cha mẹ của mình.

Con cái và cha mẹ là điều quan trọng nhất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ luôn muốn bảo vệ cho những người mình yêu thương. Dù phải đánh đổi tất cả, họ cũng muốn cha mẹ, con cái của mình được sống bình yên, đủ đầy. Thế nên đàn ông nếu không thương thì hãy rời đi, đừng đụng chạm đến những người quan trọng nhất của họ.

Đàn ông đừng dại đụng vào điều nhạy cảm này của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng cố tách rời con ra khỏi mẹ, đừng dùng lời nói thô lỗ để chỉ trích người đã sinh ra họ. Vì khi nghe được những điều này, phụ nữ hiền lành đến mấy cũng sẽ trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Khi đó đàn ông hãy chuẩn bị nhận đòn trả thù đáng sợ nhất từ họ.