10 vị trí nàng muốn được âu yếm khi làm "chuyện ấy", đàn ông áp dụng thường xuyên đảm bảo "trăm trận trăm thắng"

Phụ nữ yêu 07/12/2022 02:33

Nụ hôn mà có thể tăng hưng phấn nhất cho cả hai là nụ hôn kiểu Pháp. Nếu bạn thực hiện nụ hôn này thì khiến nàng bị thu hút mãnh liệt.

Khuôn mặt

Phụ nữ nào cũng thích được yêu thương, nâng niu khi vào cuộc yêu. Vì thế hãy thể hiện bạn yêu cô ấy đến mức nào bằng những cái nhìn âu yếm và dịu dàng. Hãy ôm cô ấy vào lòng, vuốt ve đôi gò má và hôn nhẹ lên trán. Cô ấy sẽ bắt đầu cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc trong vòng tay của bạn.

Đôi tai 

Theo các chuyên gia chuyện ấy, cảm giác hưng phấn bao gồm có hai loại, đó là tinh thần và thể xác. Đôi tai chính là điểm nhạy cảm cảm giúp phụ nữ hưng phấn trong chuyện phòng the. Hãy đặt bàn tay phía sau đầu cô ấy, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ mân mê vành tai hoặc môi hôn nhẹ lên vành tay.

Khi nàng phản ứng lại bạn, bạn có thể cắn nhẹ vào vành tai để tăng kích thích. Sau đó thì thầm những lời nói ngọt ngào.

Vùng cổ

Sau khi hôn nhẹ lên mắt và đôi tai, bạn lướt đôi môi xuống khu vực cổ. Vùng da ở đây mỏng nên các mạch máu nằm sát bề mặt da. Vì thế chỗ đó sẽ cảm nhận được vật chạm hơn là chỗ khác. Bạn nên mơn mớn vùng cổ cô ấy nhẹ nhàng bằng đôi môi điêu luyện của bạn. Hãy xem thử cô ấy có phát ra âm thanh không nhé. Nếu có thì cô ấy đang hưng phấn đấy.

10 vị trí nàng muốn được âu yếm khi làm 'chuyện ấy', đàn ông áp dụng thường xuyên đảm bảo 'trăm trận trăm thắng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi

Những nụ hôn nồng cháy là điều không thể thiếu trong cuộc yêu được. Vì thế bạn nên trao cho ấy những nụ hôn nhẹ mới ban đầu sau đó là hôn một cách say đắm. Bạn có thể tạo ra khoảng nghỉ để màn dạo đầu kéo dài lâu hơn. Thỉnh thoảng bạn có thể cắn yêu lên đôi môi cô ấy. Nụ hôn mà có thể tăng hưng phấn nhất cho cả hai là nụ hôn kiểu Pháp. Nếu bạn thực hiện nụ hôn này thì khiến nàng bị thu hút mãnh liệt.

Ngón tay

Đưng quên đan những ngón tay của bạn vào tay của ấy khi đang hôn nhé. Hãy di chuyển bàn tay từ mái tóc cô ấy xuống tai, cổ ngực sau đó là các ngón tay. Chậm rãi đan lồng hai bàn tay với nhau. Sự gần gũi này cũng làm cô ấy hưng phấn và thích thú. Nó còn có tác dụng đánh thực dục vọng của nhiều bộ phận khác trên cơ thể.

Vùng ngực 

Trước khi tiến từ môi, cổ xuống nhũ hoa, bạn phải bắt đầu với vùng xung quanh ngực của nàng. Ở ngực phụ nữ tập trung rất nhiều dây thần kinh. Nên khi chạm vào cũng sẽ khiến cô ấy kích thích. 

Bắp đùi

Có lẽ bắp đùi là nơi phụ nữ thích hôn chỗ nào nhất. Sau khi kích thích nhũ hoa, thì cũng đừng vội tiến đến cùng cấm địa của nàng. Mà hãy khám phá khu vực xung quanh vùng tam giác của nàng. Có thể nàng sẽ cong người lại thì bạn tiến dần đến vùng đùi. Đây chính là chìa khóa dẫn bạn đến cánh cửa của sự khoái cảm và cuồng nhiệt. Cho nên hãy thật điêu luyện trong màn dạo đầu với nàng nhé.

10 vị trí nàng muốn được âu yếm khi làm 'chuyện ấy', đàn ông áp dụng thường xuyên đảm bảo 'trăm trận trăm thắng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cánh lưng

Trước khi đến tiết mục chính, bạn phải lượn thêm vài chỗ phía sau lưng này. Hãy đưa tay di chuyển ra phía sau, vuốt ve lưng của đối phương. Tay càng di chuyển xuống thấy thì càng tăng sự kích thích. Những cử chỉ mơn mớn, vuốt ve trên lưng sẽ mang đến cảm giác mới lạ cho nàng.

Vùng cấm

Vùng cấm cũng là nơi mà phụ nữ thích hôn chỗ nào nhất. Đồng thời đây cũng là nơi phụ nữ muốn che giấu nhất. Bạn hãy lướt tay từ vùng đùi non tiến đến gần cô bé. Nếu bạn muốn nàng được kích thích hơn nữa thì hãy hôn từ vùng rốn xuống vùng cấm địa. Hoặc ngược lại từ vùng đùi lên cô bé.

Phần gáy

Phụ nữ thích hôn chỗ nào nhất, nhiều phụ nữ cũng lựa chọn phần gáy. Vì đa số phụ nữ đều thích bắt đầu vào màn dạo đầu bằng những nụ hôn trên gáy. Những nụ hôn trên gáy sẽ giúp cho việc yêu trở nên thuận lợi hơn. Nên đừng bỏ qua chỗ này nhé.

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