10 dấu hiệu của kiểu đàn ông nên tránh xa, dù yêu cũng đừng bao giờ tính chuyện trăm năm

Dưới đây là những kiểu đàn ông không nên yêu , bởi họ sẽ làm khổ bạn suốt đời, hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì nhiều.

Người yêu bạn thật lòng sẽ không để bạn lúc nào cũng phải rút ví chi trả cho bữa ăn của cả hai. Kiểu đàn ông keo kiệt này không thích hợp để làm chồng của bạn sau này. Phụ nữ nên chọn người tình nguyện chi tiền vì mình, chứ đừng lấy người tính toán với mình từng đồng từng cắc.

Đây là những kiểu đàn ông phụ nữ nên tránh xa, không thích hợp để bạn trao thân gửi phận suốt đời. Người không biết nói “xin lỗi, cảm ơn” sẽ chẳng bao giờ thành công được. Nếu làm vợ kiểu người này, bạn sẽ phải khổ sở vì tính tự cao tự đại và khó chịu của anh ấy.

Thích nịnh nọt

Đàn ông miệng ngọt không đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dẻo miệng thường không có bản lĩnh. Họ chỉ thích tán gái chứ không có ý định sẽ gắn bó lâu dài. Nếu bạn bị những lời thề non hẹn biển của anh ấy làm cho mê muội, nửa đời còn lại thật sự sẽ rất khổ. Vì vậy hãy yêu và cưới người giỏi làm, đừng chọn người giỏi nói.

Nhiều chuyện

Một người đàn ông đích thực sẽ không bao giờ bới móc, chê bai hay soi mói chuyện của người khác. Bởi vậy phụ nữ hãy chọn cho mình người đàn ông tốt, chứ đừng chọn người có tính đàn bà.

Hoảng loạn, mất bình tĩnh khi khó khăn

Đàn ông không kiểm soát được cảm xúc rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông đích thực sẽ luôn điềm đạm và bình tĩnh trước những khó khăn. Họ kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt và sẽ không nổi giận, trút bực dọc vô cớ lên người khác.

Hành động trước khi suy nghĩ

Những người hành động trước khi suy nghĩ sẽ thường làm tổn thương người khác. Nếu làm vợ người này, bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí còn phải lãnh những trận đòn vô tội vạ của chồng. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy tránh xa người này ra.

Đổ hết lỗi lầm cho người khác

Đàn ông không có trách nhiệm sẽ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này không có trách nhiệm. Họ sẽ không thể trở thành người chồng, người cha tốt. Phụ nữ nên tránh càng xa càng tốt. Nếu không, bạn sẽ trở thành nạn nhân để họ đổ thừa trách nhiệm.

Nói dối

Những người đàn ông nói dối thường không chung thủy. Trong một mối quan hệ, nếu nói dối nhau quá nhiều, đồng nghĩa với việc anh ấy không thật sự tôn trọng bạn. Cố chấp ở bên người như thế này, bạn sẽ khổ tâm suốt đời.

Phản bội

Đàn ông phản bội sẽ làm khổ phụ nữ suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông nhẫn tâm chà đạp, phản bội lòng tin của người khác, không đáng để bạn tận tâm cả đời. Loại người vong ơn bội nghĩa, chắc chắn đến một lúc nào đó anh ta cũng sẽ phủi hết sự hy sinh của bạn để tìm đến một người khác.

Bắt nạt kẻ yếu

Đàn ông đích thực sẽ không bắt nạt kẻ yếu thế. Chỉ có đàn ông tồi mới mang người khác ra để chà đạp, chê bai. Nếu làm vợ người này, bạn cũng sẽ trở thành nạn nhân của anh ta.