Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 57 Phần 6

Trên đường



Anandi hỏi cô gái này là ai. Jagdish nói rằng cô ấy đã phải chịu rất nhiều đau đớn và anh sẽ kể lại mọi chuyện sau. Mọi người đưa Ganga tới bệnh viện .



Tại dinh thự ở Jaitsar



Nandu và Sanchi lại cãi nhau về Jagdish và Shiv. Nandu nói rằng Jagdish đã bị lừa nên mới thua cuộc như thế nhưng Sanchi phản đối, cô nói rằng anh Shiv không bao giờ phải làm điều đó, đơn giản là vì anh ấy giỏi hơn Jagdish mà thôi. Gehna yêu cầu Nandu hãy dừng lại, đừng nên cay cú làm gì vì đây chỉ là một trò chơi, sau đó cô mời Sanchi đi dùng trà với mọi người. Bà nội nói rằng khi trông thấy Jagdish nhảy xuống từ sân thượng thì bà đã rất lo lắng. Tuy nhiên Basant nói rằng bà không cần lo gì hết vì Jagdish đã cứu sống cô gái đó. Khi Meenu và Sanchi xin phép ra về, bà nội ngăn họ lại và nói rằng họ nên về cùng Shiv và Anandi. Bà quyết định gọi điện cho Anandi. Cô nói rằng có ai đó đã cố tình đánh đập cô gái rất dã man và cô sẽ nhờ cảnh sát điều tra về việc này. Bà dặn cô rằng khi nào Jagdish điều trị cho cô gái xong thì anh hãy về cùng hai người. Anandi nói rằng Jagdish đã biết cô gái này từ trước, vì thế nhiều khả năng là anh sẽ ở lại bệnh viện qua đêm. Bà nội nói rằng bà đã biết điều này thông qua Basant.



Tại bệnh viện



Lal Singh và Jagdish đang theo dõi và kiểm tra sức khỏe cho Ganga. Lal Singh khuyên Jagdish cứ về nhà trước nhưng anh từ chối và nói rằng anh sẽ không rời khỏi đây chừng nào Ganga chưa tỉnh lại. Anh nói rằng chính mắt anh đã trông thấy người ta đánh cô không nương tay và cướp đứa trẻ đi mặc dù cô đã khóc lóc và khẩn khoản xin họ trả con lại cho cô. Lal Singh hỏi Jagdish rằng cậu đã biết cô gái này từ trước sao, Jagdish trầm ngâm nói đó là một câu chuyện dài. Lúc này, trong cơn mê man, Ganga mấp máy gọi tên con trai.



Shiv nói anh hi vọng cô gái sẽ sớm khỏe lại. Anh bảo ngày hôm nay đã bắt đầu thật tuyệt vời nhưng rồi kết thúc thì lại quá đáng buồn. Anandi nói anh không nên lo lắng nỗi buồn này sẽ sớm chấm dứt thôi vì Jagdish đang cố gắng chữa trị cho cô gái đáng thương đó. Shiv thật may mắn khi có được một người vợ như cô. Anandi cũng trả lời gia đình cô cũng đã có được may mắn ấy từ anh. Shiv đã từng tự hỏi không biết cô có thể giải quyết mọi việc trong nhà đặc biệt là với Sanchi không. Anandi nói Sanchi đã rất hạnh phúc khi Shiv – anh trai cô giành chiến thắng trong cuộc thi thả diều, nhưng sau đó cô dừng lại và bảo rằng không nên nói về lý do thất bại của Jagdish trong cuộc cạnh tranh với người khác.

Shiv đồng ý và nói thêm rằng anh không thể tin đây chính là Jagdish, người mà trước đây luôn tìm cách để chia rẽ anh và Anandi. Cô bảo Jagdish đang ở một giai đoạn chuyển tiếp, nơi mà anh đang tìm kiếm để nhận ra con người thật của mình. Cô nói một bi kịch đột ngột xảy đến có thể làm thay đổi quan điểm của một người với mọi thứ trong cuộc sống. Shiv bảo cô cũng là một nạn nhân của bi kịch như thế nhưng cô đã không đánh mất đi bản thân mình. Anandi nói lý do của việc đó chính là cô có thể giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ kịp thời từ Shiv – người đang nhìn cô đầy trìu mến. Jagdish đứng nhìn hai người từ xa.

Tại dinh thự ở Jaitsar



Bà nội bình luận về tính chất công việc của Jagdish, Shiv và Anandi. Họ là bác sĩ, thanh tra và trưởng làng, bận bịu suốt ngày nên đời sống cá nhân cũng không mấy khi được thảnh thơi. Meenu nói rằng họ cũng rất may mắn khi con cháu của họ nắm giữ các vị trí quan trọng như vậy. Meenu và Sanchi xin phép ra về sau khi từ chối đề nghị ở lại dùng bữa tối của Sumitra. Gia đình chồng Sugna cũng ra về, họ nhờ bà nội thông báo cho họ nếu có thông tin về tình trạng sức khỏe của cô gái.



Tại bệnh viện



Theo yêu cầu của một nam điều dưỡng, Shiv và Anandi đứng dẹp qua hai bên và tình cờ trông thấy Jagdish đang đứng ở cửa. Họ hỏi thăm về cô gái và được trả lời rằng vết thương của cô khá nặng, nhưng cô sẽ sớm bình phục. Shiv bảo những tên tội phạm đó cần phải bị trừng trị. Jagdish nói anh biết những người đó nhưng anh không muốn hành động vội vàng và sẽ chờ cho đến khi Ganga tỉnh lại. Anh nghĩ cô ấy sẽ không trình báo với cảnh sát về việc này nhưng cái gia đình khốn nạn của cô thì không đáng được tha thứ. Shiv nói nhất định chúng ta sẽ đi theo con đường pháp lý và giành lại công bằng cho cô ấy. Jagdish nói Shiv và Anandi cứ về trước vì cũng đã muộn rồi. Shiv đồng ý và dặn Jagdish nếu cần gì thì cứ gọi cho anh. Trên đường đi Anandi vô tình bị trẹo chân suýt ngã nhưng may là Shiv đã đỡ được cô. Họ lại nhìn nhau say đắm trong khi Jagdish đứng quan sát từ xa anh băn khoăn và buồn bã.

Tập 57b

Link youtube: http://m.youtube.com/watch?v=x8feUb0zrW0

Tại bệnh viện Jaitsar



Lal Singh nói với Jagdish cứ về nhà đi, Ganga đã được dùng thuốc an thần và sẽ không tỉnh lại cho đến sáng ngày mai. Jagdish băn khoăn nhưng rồi cũng đồng ý và dặn Lal Singh nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi cho anh ngay.



Tại dinh thự ở Jaitsar



Sumitra mời bà nội đi ăn tối nhưng bà từ chối vì đang rất lo cho Jagdish, Anandi và Shiv đã về rồi nhưng chưa thấy Jagdish đâu. Khi nhìn thấy anh bước vào nhà, bà thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Gehna đưa nước cho Jagdish, bà nội hỏi rằng cô gái đó sao rồi. Anh nói rằng cô ấy còn bất tỉnh nhưng không bị gì nguy hiểm tới tính mạng nữa. Mọi người hỏi anh quen biết cô gái đó như thế nào.



Anh nói rằng cô ấy tên là Ganga và rằng anh cần chịu trách nhiệm cho tìng trạng hiện giờ của cô. Bà nội và mọi người đều kinh ngạc, bà yêu cầu anh giải thích rõ hơn. Jagdish kể cho mọi người về Ganga về những gì mà anh đã chứng kiến và nói rằng lí do mà cô ấy phải chịu đựng những điều này là vì con trai cô, có thể cô ấy đã bỏ trốn thêm một lần nữa nhưng bị bắt lại bởi tên khốn Ratan – kẻ đã cướp mất đứa bé. Anh nói cô ấy không những phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác mà còn phải chịu cú sốc tinh thần khi mà con trai bị bắt đi mất. Bà nội nói anh có thể điều trị những đau đớn bên ngoài cho cô nhưng những tổn thương tâm lý thì có lẽ sẽ không thể chữa lành.



Anh nói rằng khi biết được sự thật thì anh đã không thể tha thứ cho mình, Ganga đang cố gắng chạy trốn thì anh lại khiến cô bị bắt lại, nếu ngày hôm đó anh không chỉ đường cho Ratan thì có thể giờ đây hai mẹ con Ganga đã được sống tự do, anh xúc động bật khóc. Bhairon an ủi Jagdish đừng nên suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua, lúc này anh cũng đang dốc sức giúp đỡ cho Ganga mà.



Ông nói với Jagdish hãy đi tắm và xuống ăn tối với mọi người. Jagdish rời đi. Bà nội rất hạnh phúc với sự thay đổi mạnh mẽ của anh, anh chính là đứa con trai mà họ đã từng đánh mất, anh đã tìm lại được con người và những đức tính tốt đẹp của mình. Bà nói anh đã giúp Varun vượt qua được nỗi sợ của mình và chính anh đã cố ý thả dây diều ra để Shiv giành chiến thắng. Mọi người kinh ngạc khi nghe thấy vậy. Bà nội nói bà muốn ôm anh vì điều đó, Bhairon bảo Jagdish đang làm rất nhiều việc cho một người lạ như Ganga và điều này khiến anh trở thành một người đàn ông tốt. Bà nội cũng đồng ý. Bà nói trước đây bà đã phải nuốt nước mắt khi từ bỏ hi vọng rằng anh sẽ thay đổi, nhưng rồi anh đã chứng minh cho bà thấy là bà đã sai. Bà ước rằng nếu Jagdish chịu thay đổi sớm hơn thì có thể anh đã không phải nhìn thấy những điều này. Bhairon nói không bao giờ là quá muộn và họ đang ở đây cổ vũ cho anh, sắp tới anh sẽ phải bận rộn với công việc từ thiện của mình.

Ở trong phòng ngủ, Bhairon nói với Sumitra ông sẽ đưa vợ chồng Basant tới bệnh viện làm xét nghiệm. Sumitra rất sửng sốt nhưng Bhairon trấn tĩnh vợ là Basant và Gehna muốn có thêm một cậu con trai và kể cho Sumitra nghe về cuộc nói chuyện của hai anh em ông. Ông nói nếu bây giờ mà Jagdish cũng tham gia vào chuyện này thì họ sẽ tự tin hơn trong đợt xét nghiệm sắp tới. Sumitra rất hạnh phúc. Bà hỏi bà nội đã biết chuyện này chưa và có đồng ý không, Bhairon nói Jagdish đã dặn họ đừng kể việc này với bà nội cho tới khi việc xét nghiệm hoàn tất, tránh tình trạng hi vọng để rồi thất vọng. Ông nói nhiệm vụ của gia đình này đang ở trên vai cô ấy nếu như mọi chuyện tiến triển tốt theo cách mà họ muốn. Sumitra thật hạnh phúc khi nghĩ rằng sẽ có thêm một đứa trẻ xuất hiện trong nhà, đứa bé sẽ đem đến nguồn năng lượng cho họ và rằng bà hi vọng đứa bé là con gái để lấp đầy khoảng trống của Sugna. Bhairon nói nếu muốn thì chúng ta có thể cố thêm một đứa nữa Sumitra bật cười nói với Bhairon đừng trêu bà nữa, giờ đây bà chỉ mong chờ con của Anandi mà thôi.



Nhà Shiv ở Jaitsar



Anandi đang dọn giường và nhìn thấy một hộp quà để bên dưới. Shiv đi tới làm cô giật mình, anh nói cô hãy mở nó ra đi. Trong đó là một tấm thiệp "Happy first Sankranti" và hai chiếc lắc tay. Anh nói cô hãy đeo nó vào trước khi nói lời cảm ơn. Cô hỏi rằng sao phải là lúc này, anh nhắc cô về vụ cá cược và giờ thì cô phải làm theo những gì anh yêu cầu. Shiv vui vẻ nói trông chúng đẹp hơn những gì anh nghĩ. Anandi buột miệng "Cảm ơn ngài thanh tra" và sau đó chữa lại thành "Shiv". Sau đó Shiv cũng tìm thấy một món quà từ Anandi, tấm thiệp trên đó viết: đây là quà cho anh vì anh đã ở bên em trong lễ Sankranti đầu tiên của chúng ta. Shiv mở ra và thấy một chiếc áo cardigan, anh thốt lên: Đẹp quá. Khi Anandi nói anh mặc thử, cô nhắc anh rằng: anh chưa thực sự chiến thắng đâu nhé, việc cá cược vẫn còn hiệu lực và anh sẽ phải làm theo những gì em yêu cầu. Shiv hỏi rằng cô muốn anh làm gì, cô nói rằng muốn anh mặc thử áo. Shiv làm theo sau đó Anandi giúp anh chỉnh lại chiếc áo. Tập phim khép lại với màn khóa mắt đầy lãng mạn của hai người.