Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 39: Châu mất tích, Kiên quyết trả thù bà Cúc

Phim hay mỗi ngày 10/03/2021 10:08

Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 39, bà Cúc tức giận vì con gái mất tích nhưng cuối cùng lại đau đớn nhận ra tất cả đều do bi kịch quá khứ.

Ở tập 38 của “ng dương ngược nắng” phát sóng tối 8/3, Châu (Hồng Diễm) sau khi bị phát tán clip nóng, mất niềm tin vào tình yêu đã vô cùng hoảng loạn. Cô lái xe đâm vào Minh (Lương Thu Trang) nhưng Kiên (Hồng Đăng) đã lao đến đỡ thay cho Minh nên bị thương nặng. Trong khi đó, Châu bỏ đi và dần mất tích.

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Châu gần như phát điên trước những biến cố cuộc đời

Trong đoạn preview “Hướng dương ngược nắng” tập 39, sau khi con gái mất tích, bà Cúc (NSND Thu Hà) tìm tới tận phòng bệnh của Kiên để trút giận. Tuy nhiên, Kiên lại dội cho bà Cúc một gáo nước lạnh khiến bà câm nín. Anh cũng chính thức ra mặt tuyên chiến với bà Cúc: “Một người phụ nữ bị phản bội như bà thì sẽ không bao giờ mong muốn người phụ nữ khác được hạnh phúc, được tin tưởng vào chồng mình, đúng chưa?

Và bà biết thừa sự phản bội giết chết tâm hồn một con người như thế nào nhưng bà vẫn bắt mẹ tôi phải chịu đựng. Thì bây giờ tôi sẽ trả lại sự phản bội cho con gái bà”.

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Bà Cúc bàng hoàng...
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...khi nghe những lời Kiên nói

Preview “Hướng dương ngược nắng” tập mới nhất còn hé lộ phân cảnh Minh buồn bã vì bị nghi ngờ có tình cảm với Kiên và gây ra bi kịch cho Châu: “Tôi vẫn nghĩ là mình không sai nhưng dù có không sai thì cũng không bao giờ tôi tha thứ cho bản thân mình được”.

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Minh tự trách bản thân trước sự mất tích của Châu

Châu thực sự đã nhảy sông và mất tích, bà Cúc có đủ khả năng lèo lái tập đoàn đang lao đao vì hàng loạt vấn đề? Đón xem “Hướng dương ngược nắng” tập 39 sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 tối nay (10/3) trên kênh VTV3.

Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 38: Bị phát tán clip nóng, Châu nhảy sông tự tử?

Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 38: Bị phát tán clip nóng, Châu nhảy sông tự tử?

Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 38, mọi sóng gió đổ ập xuống đầu khiến Châu từ một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh phút chốc gục ngã.

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