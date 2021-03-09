Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 38: Bị phát tán clip nóng, Châu nhảy sông tự tử?

Phim hay mỗi ngày 09/03/2021 16:40

Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 38, mọi sóng gió đổ ập xuống đầu khiến Châu từ một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh phút chốc gục ngã.

Ở tập 37 của “ng dương ngược nắng” phát sóng tối 8/3, Châu (Hồng Diễm) bị Vỹ (Mạnh Cường) tung clip nóng lên mạng khiến cô vô cùng suy sụp. Chưa dừng lại ở đây, cô còn chứng kiến cảnh Kiên (Hồng Đăng) hôn Minh (Lương Thu Trang) dù sự thật là Minh đang cố gắng giúp gia tộc họ Cao.

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Châu hiểu lầm khi thấy Kiên hôn Minh

Trong đoạn preview “Hướng dương ngược nắng” tập 38, Châu gần như phát điên khi mọi sóng gió đang đổ ập xuống đầu cô. Châu uống rượu say và hét lên với Phúc (Doãn Quốc Đam) : “Anh lại vì cô em gái của tôi mà muốn giúp đỡ tôi à? Nhắn với cả nó, cút ra khỏi cuộc đời tôi và cả anh cũng thế”.

 

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Châu nổi điên...
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...trước mặt Phúc
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Cô hoàn toàn suy sụp

Preview “Hướng dương ngược nắng” tập mới nhất còn hé lộ phân cảnh bà Cúc (NSND Thu Hà) gần như gục ngã khi nghe ông Quân (NSƯT Phạm Cường) báo tin tìm thấy xe của Châu trên một cây cầu và hốt hoảng cho biết: “Dân ở đó họ nói đêm qua có người nhảy xuống sông, có hô hoán lên nhưng không kịp”.

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Bà Cúc bàng hoàng nghe tin con gái tự tử

Ở một diễn biến khác, sau khi công khai tình cảm của mình dành cho Minh, Hoàng (Việt Anh) thẳng thắn cho biết: “Anh nói luôn cho nó nhanh, anh không thích em ở bên cạnh người đàn ông nào ngoài anh, kể cả đó là bạn anh”. Ngay khi Minh than thở bản thân đang rất mệt mỏi, Hoàng liền an ủi cô: “Chính vì thế anh bảo em về nghỉ đi, nếu không dựa vào đây, dựa đi!”.

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Hoàng ngày càng thể hiện rõ tình cảm với Minh

Trong cơn túng quẫn, liệu Châu có nhảy sông tự tử? Đón xem “Hướng dương ngược nắng” tập 38 sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 tối nay (9/3) trên kênh VTV3.

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