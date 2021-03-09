Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 38, mọi sóng gió đổ ập xuống đầu khiến Châu từ một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh phút chốc gục ngã.
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Ở tập 37 của “Hướng dương ngược nắng” phát sóng tối 8/3, Châu (Hồng Diễm) bị Vỹ (Mạnh Cường) tung clip nóng lên mạng khiến cô vô cùng suy sụp. Chưa dừng lại ở đây, cô còn chứng kiến cảnh Kiên (Hồng Đăng) hôn Minh (Lương Thu Trang) dù sự thật là Minh đang cố gắng giúp gia tộc họ Cao.
Trong đoạn preview “Hướng dương ngược nắng” tập 38, Châu gần như phát điên khi mọi sóng gió đang đổ ập xuống đầu cô. Châu uống rượu say và hét lên với Phúc (Doãn Quốc Đam) : “Anh lại vì cô em gái của tôi mà muốn giúp đỡ tôi à? Nhắn với cả nó, cút ra khỏi cuộc đời tôi và cả anh cũng thế”.
Preview “Hướng dương ngược nắng” tập mới nhất còn hé lộ phân cảnh bà Cúc (NSND Thu Hà) gần như gục ngã khi nghe ông Quân (NSƯT Phạm Cường) báo tin tìm thấy xe của Châu trên một cây cầu và hốt hoảng cho biết: “Dân ở đó họ nói đêm qua có người nhảy xuống sông, có hô hoán lên nhưng không kịp”.
Ở một diễn biến khác, sau khi công khai tình cảm của mình dành cho Minh, Hoàng (Việt Anh) thẳng thắn cho biết: “Anh nói luôn cho nó nhanh, anh không thích em ở bên cạnh người đàn ông nào ngoài anh, kể cả đó là bạn anh”. Ngay khi Minh than thở bản thân đang rất mệt mỏi, Hoàng liền an ủi cô: “Chính vì thế anh bảo em về nghỉ đi, nếu không dựa vào đây, dựa đi!”.
Trong cơn túng quẫn, liệu Châu có nhảy sông tự tử? Đón xem “Hướng dương ngược nắng” tập 38 sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 tối nay (9/3) trên kênh VTV3.