Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 35, những diễn biến mới nhất xoay quanh câu chuyện Châu đáp trả lại Vỹ đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Ở tập 34 của “Hướng dương ngược nắng” phát sóng tối 1/3, Châu (Hồng Diễm) đã có màn lật ngược thế cờ, bật lại Vỹ (Mạnh Cường) - người đã cưỡng hiếp cô bằng đoạn tin nhắn được phục hồi khiến khán giả hả lòng hả dạ. Những tưởng sẽ nắm thóp được Châu, Vỹ không ngờ mình lại rơi vào tình thế nguy hiểm.

Châu đe dọa Vỹ bằng loạt tin nhắn đã khôi phục

Trong đoạn preview “Hướng dương ngược nắng” tập 35, Châu tiếp tục có cuộc đối đầu với Vỹ. Cụ thể, khi nghe tin Châu có thai, Vỹ hỏi: “Cái thai thì thế nào? của Kiên à? Nó chạy làng rồi à? Anh thì khác. Nếu em muốn, anh sẽ nhận nó là của anh”. Trước sự giả tạo của Vỹ, Châu vẫn quyết đẩy hắn ta vào tù khi đanh thép cảnh cáo: “Ngậm miệng lại và chờ trát hầu tòa đi”.

Cô nàng quyết đẩy kẻ thù vào tù

Preview “Hướng dương ngược nắng” tập mới nhất còn hé lộ phân cảnh Kiên (Hồng Đăng) không ngừng lo lắng quan tâm đến chuyện dòng máu nhà họ Cao. Anh tiếp tục gặp Minh (Lương Thu Trang) để nói chuyện. Minh tự tin cho biết: “Nếu nhóm máu biến dị thì trường hợp này có thể xảy ra” sau khi có kết quả xét nghiệm ADN chứng minh bản thân và Ngọc (Quỳnh Kool) là chị em cùng cha. Tuy nhiên, cô nàng lại bị Kiên dội nước lạnh khi anh thẳng thừng cho biết: “Biến dị hay không thì tự trong lòng cô biết. Theo tôi, hương hỏa nhà họ Cao đến đời các cô là đoạn tuyệt rồi”.

Kiên không chấp nhận Minh là người nhà họ Cao

Liệu Châu thực sự đã mang thai? Đón xem “Hướng dương ngược nắng” tập 35 sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 tối nay (2/3) trên kênh VTV3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/preview-huong-duong-nguoc-nang-tap-35-chau-phat-hien-mang-thai-sau-khi-bi-vy-cuong-hiep-397471.html