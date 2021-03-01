Diễn viên Văn Thành qua đời ở tuổi 59 vì tai biến

Hậu trường 01/03/2021 20:52

Thông tin nam diễn viên "Tiếng cồng định mệnh" - Văn Thành qua đời vì tai biến khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Mới đây, thông tin nam diễn viên Văn Thành qua đời ở tuổi 59 vì bị tai biến đã khiến nhiều người đau xót. Theo chia sẻ từ nghệ sĩ Lệ Mỹ, ông ra đi vào lúc 17 giờ 38 phút ngày 28/2.

Trước đó, nam nghệ sĩ bị tai biến và nhập viện điều trị nhưng không qua khỏi. Được biết, suốt nhiều năm qua, sức khỏe của NS Văn Thành không tốt, ông phải đối mặt với căn bệnh gút nên đi lại khó khăn.

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Diễn viên Văn Thanh qua đời ở tuổi 59 - Ảnh: Internet

Diễn viên Văn Thành tên thật là Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1962. Nam nghệ sĩ từng tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ông được xem là thế hệ "vàng" của Nhà hát Tuổi trẻ, cùng thời với NSƯT Chí Trung, NSND Lê Khanh, NSND Minh Hằng, NSND Lan Hương…

NS Văn Thành được khán giả yêu mến qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các vở diễn như: "Nhà búp bê", "Lôi vũ"... Về lĩnh vực phim ảnh, nam nghệ sĩ tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng như: "Sa ngã", "Chuyện phố phường"... Trong đó, gây ấn tượng nhất là bộ phim "Tiếng cồng định mệnh".

Lễ viếng của nghệ sĩ Văn Thành sẽ được cử hành vào lúc 12 giờ ngày 3/3 tại Nhà tang lễ Thành phố Hà Nội.

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