Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 36, những bí mật về thân mật của Trí đang dần được hé lộ. Trong khi đó, chuyện tình của Kiên và Châu ngày càng bế tắc.
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Ở tập 35 của “Hướng dương ngược nắng” phát sóng tối 2/3, sau cuộc trò chuyện với Kiên (Hồng Đăng), Minh (Lương Thu Trang) đã bí mật lấy tóc của Trí (Đình Tú) đi xét nghiệm ADN và biết được sự thật cậu em song sinh không phải là con cháu nhà họ Cao.
Trong đoạn preview “Hướng dương ngược nắng” tập 36, khi nghe Trí nói bản thân rất hạnh phúc vì được là người nhà họ Cao, Minh đã rơi nước mắt vì cô biết rõ sự thật không phải như vậy. Vậy Trí có phải em của Kiên hay không?
Preview “Hướng dương ngược nắng” tập mới nhất còn hé lộ phân cảnh Hoàng (Việt Anh) đã chính thức thổ lộ tình cảm với Minh khiến cô ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, anh còn muốn cạnh tranh với Phúc (Quốc Đam): “Minh có nói với tôi là Minh thích anh. Tôi rất muốn cạnh tranh lành mạnh. Tôi tin là tôi sẽ có được Minh”.
Về phần Kiên và Châu (Hồng Diễm), sau cái chết của mẹ, Kiên đã lấy lại quyết tâm trả thù bà Bạch Cúc. Thậm chí, anh còn mỉa mai Châu: “Tôi cũng được nghe một vài câu chuyện của cô và Vỹ. Có thai rồi à? Chúc mừng em”. Thái độ của Kiên khiến Châu vô cùng đau lòng.
Đón xem “Hướng dương ngược nắng” tập 36 sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 tối nay (3/3) trên kênh VTV3.