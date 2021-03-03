Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 36, những bí mật về thân mật của Trí đang dần được hé lộ. Trong khi đó, chuyện tình của Kiên và Châu ngày càng bế tắc.

Ở tập 35 của “Hướng dương ngược nắng” phát sóng tối 2/3, sau cuộc trò chuyện với Kiên (Hồng Đăng), Minh (Lương Thu Trang) đã bí mật lấy tóc của Trí (Đình Tú) đi xét nghiệm ADN và biết được sự thật cậu em song sinh không phải là con cháu nhà họ Cao.

Trong tập 35, Minh nói với Kiên rằng mình là con cháu nhà họ Cao

Trong đoạn preview “Hướng dương ngược nắng” tập 36, khi nghe Trí nói bản thân rất hạnh phúc vì được là người nhà họ Cao, Minh đã rơi nước mắt vì cô biết rõ sự thật không phải như vậy. Vậy Trí có phải em của Kiên hay không?

Trí nói rất hạnh phúc vì là người nhà họ Cao...

...nhưng lại khiến Minh đau lòng

Preview “Hướng dương ngược nắng” tập mới nhất còn hé lộ phân cảnh Hoàng (Việt Anh) đã chính thức thổ lộ tình cảm với Minh khiến cô ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, anh còn muốn cạnh tranh với Phúc (Quốc Đam): “Minh có nói với tôi là Minh thích anh. Tôi rất muốn cạnh tranh lành mạnh. Tôi tin là tôi sẽ có được Minh”.

Hoàng...

...muốn cạnh tranh với Phúc

Về phần Kiên và Châu (Hồng Diễm), sau cái chết của mẹ, Kiên đã lấy lại quyết tâm trả thù bà Bạch Cúc. Thậm chí, anh còn mỉa mai Châu: “Tôi cũng được nghe một vài câu chuyện của cô và Vỹ. Có thai rồi à? Chúc mừng em”. Thái độ của Kiên khiến Châu vô cùng đau lòng.

Châu đau lòng và thất vọng vì Kiên

Đón xem “Hướng dương ngược nắng” tập 36 sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 tối nay (3/3) trên kênh VTV3.

Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 35: Châu phát hiện mang thai sau khi bị Vỹ cưỡng hiếp? Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 35, những diễn biến mới nhất xoay quanh câu chuyện Châu đáp trả lại Vỹ đang thu hút sự chú ý của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/preview-huong-duong-nguoc-nang-tap-36-he-lo-than-phan-cua-tri-kien-quyet-tra-thu-ba-bach-cuc-397611.html