Loạt phim cổ trang ngôn tình đạt điểm Douban cao nhất 3 năm qua, Cnet bất ngờ khi có tên của những bộ phim này

So với phim hiện đại thì mình thấy những tác phẩm cổ trang ngôn tình khó đạt được điểm cao trên Douban, vì rằng thể loại này thường có nội dung nhàm chán, với tình tiết sáo rỗng khiến người xem mệt mỏi. Do đó, những bộ phim cổ trang ngôn tình đạt trên 7 điểm Douban không dễ dàng chút nào, điều này cho thấy được sự công nhận của khán giả về chất lượng ổn áp của các tác phẩm này. TOP 5 phim cổ trang vinh dự có điểm Douban cao nhất trong 3 năm qua nhận được sự ủng hộ và đón nhận từ đông đảo người hâm mộ.

Nói đến bộ phim thành công rực rỡ trong 3 năm qua không thể không nhắc tới Đông Cung khi tác phẩm này thành công cả về mặt thương mại lẫn đánh giá từ giới chuyên môn, khán giả. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên vô cùng nổi tiếng của Phỉ Ngã Tư Tồn, lúc đầu mọi người không trông đợi gì tác phẩm này, thậm chí còn chê ra mặt vì rằng dàn diễn viên chính là những cái tên vô danh, không ngờ sau khi xem phim thì khán giả đã phải thay đổi lại nhìn nhận của mình.

Trang phục, cảnh quay đẹp, diễn xuất của dàn diễn viên lại rất ổn áp, độ bám sát nguyên tác cực cao, nếu có những chi tiết thay đổi cũng rất chi là hợp lý chứ không phải là “xào nấu” vô tội vạ. Đông Cung bản truyền hình chất lượng và hay tới mức mình thấy nhiều khán giả còn nhận xét rằng cách thể hiện và nội dung của phim còn cuốn hơn cả tiểu thuyết nữa.

Vị trí 4: Tinh Hán Xán Lạn – Douban: 7,6 điểm

Tinh Hán Xán Lạn bất ngờ trở thành tác phẩm được đánh giá cao nhất từ ​​trước đến nay của Triệu Lộ Tư với điểm khởi đầu của Douban lên đến 7.4. Lúc đầu, mình cũng như nhiều khán giả cứ nghĩ bộ phim này sẽ chẳng làm nên trò trống gì, khả năng flop sẽ rất cao khi nội dung theo hơi hướng phim chính kịch lại chọn diễn viên lưu lượng để gia tăng độ hot cho tác phẩm. Và rồi khi tác phẩm chính thức lên sóng đã làm thay đổi hoàn toàn những nhận định này của khán giả.

Bộ phim cố trang mang hơi hướng ngôn tình này khác với những tác phẩm cùng thể loại trước đó. Kịch bản chắc chắn và hàm súc, tuyến tình cảm mang lại nhiều cảm xúc cho người xem vì chemistry của đôi chính quá đỉnh, kỹ thuật quay chụp có tầm của đạo diễn cùng với sự thể hiện trên cả mong đợi của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, những điều này kết hợp cùng nhau đã làm nên một bộ phim đáng xem từng giây từng phút.

Vị trí 3: Thương Lan Quyết – Douban: 7,8 điểm

Thương Lan Quyết đang là "cơn sốt" thu hút khán giả suốt những ngày qua. Ngày đầu tiên ra mắt, Thương Lan Quyết đã trình làng 6 tập, nội dung kịch tính, tình tiết chặt chẽ. Cảnh hôn của ma đầu Đông Phương Thanh Thương cùng Tiểu Hoa Lan khiến mình vô cùng quắn quéo. Ngay tập đầu tiên, cả hai đã có một cảnh hôn trên không trung vừa lãng mạn, vừa đầy tiên khí, mà sau khi cặp đôi kích động hôn nhau đã xảy ra tình huống hoán đổi cơ thể, vò đầu bứt tai nghĩ cách làm sao để quay lại như cũ. Hai tập đầu vừa chiếu đã khiến mình và khán giả “sốt xình xịch”, sau khi phim chiếu được 6 tiếng thì từ khóa liên quan đến tác phẩm đã chiếm trọn Top 10 trên Hotsearch Weibo.

Có thể nói Thương Lan Quyết chính là “hắc mã” gây bất ngờ nhất trong năm nay khi phim vừa mới chiếu, chẳng ai có thể ngờ nó lại được đón nhận nồng nhiệt như thế này cả. Những tập đầu của Thương Lan Quyết khiến nhiều khán giả cảm thấy đây như là phim dành cho thiếu nhi xem vậy, nhưng ngay sau đó lại bị “nghiệp quật” khi u mê bộ phim không lối thoát.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên khi xem Thượng Lan Quyết chính là đôi chính Vương Hạc Đệ – Ngu Thư Hân sở hữu nhan sắc quá nịnh mắt người nhìn, cùng với đó phản ứng hóa học bùng nổ của họ. Phần nhìn không chỉ ghi điểm bởi ngoại hình của diễn viên mà bối cảnh, kỹ xảo cũng rất chỉn chu, chân thật, đẹp miễn chê chứ không phải kiểu 3 xu thường thấy như các bộ phim Hoa Ngữ cấp S – S+ khác. Mạch phim nhanh, nội dung mới mẻ lại đáng yêu, mang đến cho khán giả những phút giây giải trí dễ chịu chứ chẳng phải là cảm giác tức tối, hay bực mình vì những tình tiết vô lý. Phim như thế này thì xứng đáng điểm 10 chất lượng rồi, khỏi phải bàn cãi!

Vị trí 2: Mộng Hoa Lục – Douban: 8 điểm

Điểm Douban của Mộng Hoa Lục từng lên đến 8,8 điểm nhưng càng giảm dần ở những tập về cuối, may thay phim hết thì điểm cũng dừng lại ở con số 8 chứ không đến mức bết bát “đầu voi đuôi chuột”. Đây là tác phẩm hiếm hoi có số điểm cao như thế trong 3 năm qua, đánh dấu màn trở lại “chất hơn nước cất” của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi sau 16 năm trở lại màn ảnh nhỏ.

Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bùng nổ cảm giác couple tràn ngập màn hình, diễn xuất của cặp đôi màn ảnh tốt đến mức không cần đến phương pháp “rắc đường” thông thường như đụng chạm hay hôn hít, cảnh nóng,… chỉ cần nhìn vào mắt họ đã thấy lửa tình dành cho nhau rồi. Cốt truyện của bộ phim này có tiết tấu mượt mà, chất lượng quay phim thuộc hàng top trong các bộ phim cổ trang ngôn tình cấp S + do Tencent sản xuất.

Vị trí 1: Thần Tịch Duyên – Douban: 8,3 điểm

Vị trí đầu bảng vinh dự gọi tên Thần Tịch Duyên. Màn kết hợp giữa Trương Chấn và Nghê Ni trong Thần Tịch Duyên được mệnh danh là cặp diễn viên điện ảnh “hạ phàm” về truyền hình nên khán giả soi rất kỹ màn thể hiện của họ và cuối cùng, cả hai không hề khiến mọi người phải thất vọng.

Tuy rằng màn kết hợp này ban đầu không nhận được sự đồng tình của khán giả vì rằng ngoại hình của nam chính và cách diễn “nhí nha, nhí nhảnh” của Nghê Ni không hợp nhãn người xem. Nhưng rồi “mưa dầm thấm lâu”, xem hoài thì cũng quen mắt, khả năng diễn xuất thuộc hàng thực lực của bộ đôi mang mác diễn viên điện ảnh này đã thuyết phục được người xem, kết hợp với nội dung ổn áp đã giúp Thần Tịch Duyên trở thành tác phẩm xuất sắc nhất trong 3 năm trở lại đây khi điểm Douban lên đến 8,3 điểm.

Đây được cho là TOP 5 phim cổ trang ngôn tình đáng xem nhất, đặc biệt Thương Lan Quyết là đề xuất "nóng hổi" nên xem nhất ở thời điểm hiện tại. Với đánh giá và đạt điểm Douban cao ngất, chắc chắn các bạn sẽ không thất vọng khi bỏ thời gian để cày những bộ phim này đâu.