‘Hướng dương ngược nắng’ tập 48: Minh từ chối thừa kế Cao Dược hay có toan tính khác?

Đúng lúc này thì Châu bị đau bụng dữ dội, cô liền “đổ tội” cho ly trà sữa của Phúc. Còn Phúc thì lại nghĩ cô đang bày trò trẻ con để hoãn chuyến đi. Nhưng có vẻ là Châu đau thật, Phúc đành cõng Châu đi tiếp.

Trong đoạn giới thiệu tập 48 phim “ Hướng dương ngược nắng ”, cuối cùng Châu cũng đồng ý theo Phúc về thành phố. Nhưng cô vẫn không giấu được sự hoang mang khi chưa thật sự sẵn sàng. Phúc khuyên Châu trở về, tự tin đối mặt với thực tế: “Cứ trở về đi, tự tin đối mặt với nó, rồi kiểu gì chị cũng sẽ vượt qua”.

Châu bị đau bụng dữ dội

Ở một ngữ cảnh khác, Trí nói chuyện triết lý với Minh, anh nhắc về câu nói của Kiên và bày tỏ muốn thoát khỏi vùng an toàn, khỏi sự bảo vệ chở che của chị gái: "Nếu muốn thoát khỏi vùng an toàn thì chúng ta phải chặt đứt cây cầu dẫn về con đường cũ". Có thể thấy, sau những biến cố bất ngờ thì Trí đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn.

Trí bắt đầu thay đổi, suy nghĩ sâu sắc hơn

Trong tập này, Minh cũng thẳng thắn nói với bà Bạch Cúc: “Chắc cô nghĩ cháu mong chị ấy biến mất để cháu độc chiếm vai trò phải không ạ?”. Minh khẳng định có những thứ đối với bà Cúc là quan trọng nhưng đối với người khác thì chưa chắc. Cô còn ở lại Cao Dược là vì dòng máu họ Cao đang chảy trong người mình. Cô muốn đứng trước vong linh của bố hay ông nội cũng không cảm thấy hổ thẹn, áy náy. Đồng thời cô cũng quyết định sẽ về với mẹ và em trai khi Cao Dược ổn định. Điều này đã khiến bà Cúc không khỏi bất ngờ.