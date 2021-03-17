Top 15 bộ phim tình cảm Việt Nam hay nhất

Mây nhưng không mưa ( Live in Cloud - Cuckoo Land) là phim ngắn của đạo diễn Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy. Xoay quanh nội dung phim là câu chuyện kể về một cô gái làm việc ở tiệm váy cưới và đem lòng yêu chàng trai hát dạo, bán hàng rong.

Dưới đây là danh sách 15 phim tình cảm lãng mạn từng làm mưa làm gió trên thị trường điện ảnh trong khoảng 10 năm trở lại đây. Đây đều là những tác phẩm xuất sắc nói về tình cảm gia đình, tình thương giữa người với người, tình anh em sẽ còn sống mãi trong lòng khán giả nước nhà.

Với thời lượng chỉ 19 phút, bộ phim mang đến cho người xem cảm giác như một bản tin thời sự với rất nhiều sự kiện dồn dập.

Mặc dù dành cho nhau tình cảm chân thành, giản dị nhưng vì vẫn chưa có cơ hội dành cho nhau những điều quan trọng bởi những sự cố bất ngờ ập đến.

Một bầu không khí chộn rộn, ồn ào và có phần thô bạo. Và sau hành trình đi tìm kiếm một nơi mình thuộc về, các nhân vật mới nhận ra bản thân cũng chỉ là một kẻ tha hương trên chính quê hương của mình.

Bộ phim này vinh dự được lựa chọn làm đại diện phim ngắn Việt Nam tham gia tranh giải ở hạng mục Orizzonti Short tại Liên hoan phim Venice 2020.

2. Dòng sông không nhìn thấy

Bộ phim ngắn Dòng sông không nhìn thấy của đạo diễn Phạm Ngọc Lân cùng với Ngô Đài Trang và Trần Thị Bích Ngọc sản xuất.

Nhân vật chính là người đàn bà tên Nguyện (Minh Châu) đi ngược sông và đoàn tụ với người yêu 30 năm trước. Đi xuôi sông là đôi tình nhân trẻ Thực và bạn gái (Wean, Naomi) đến đến một ngôi chùa để tìm cách chữa chứng mất ngủ.

Phim dòng sông không nhìn thấy

Đi xuôi đi ngược trong phim chính là hành động mang tính biểu tượng về sự du hành thời gian. Nếu như người đàn bà lớn tuổi chọn cách đi ngược thời gian, tìm về quá khứ và định hình cuộc đời về sau của mình. Thì đôi bạn trẻ lại mong muốn đi đến tương lai để chữa chứng mất ngủ, đây là ẩn dụ của sự thiếu vắng giấc mơ và hình dung về tương lai.

Bộ phim đã được chọn chiếu tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ) năm 2020.

3. Tôi là thằng khốn (2018)

Tôi là thằng khốn là phim ngắn của đạo diễn Nguyễn Hoàng Nhật được làm theo phong cách hài kịch trào phúng.

Xoay quanh câu chuyện kể về một đạo diễn trẻ cùng niềm khao khát được làm nên những bộ phim với kịch bản kỳ dị để đời. Anh mong muốn có được sự đầu tư của các nhà sản xuất để thực hiện một bộ phim có kịch bản khiến anh ta “tâm đắc nhất từ trước tới giờ”.

Mặc dù vậy, theo lời cảnh báo của một người phụ nữ kỳ quặc, bộ phim của anh sẽ gây hủy diệt thế giới. Bất chấp lời tiên đoán, anh vẫn đam mê theo đuổi tiến hành bộ phim đến cùng. Anh trở thành “thằng khốn" trong mắt mọi người.

Phim Tôi là thằng khốn (2018)

Bộ phim Tôi là thằng khốn sở hữu cách kể chuyện mới lạ cùng những thước phim đẹp mắt, từng đạt được giải Búp Sen Vàng - giải thưởng thường niên của trung tâm phát triển tài năng điện ảnh trẻ.

4. Ươm nắng (2018)

Phim ngắn Ươm nắng của đạo diễn trẻ Lê Vĩnh Lộc nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Phim ngắn Ươm nắng

Xuyên suốt bộ phim là những thước phim vô cùng trong trẻo, nhẹ nhàng trong một không gian gần gũi, yên tĩnh. Thông qua góc nhìn của một cô bé 10 tuổi nhưng lại có những triết lý sống tưởng đơn sơ mà vô cùng sâu sắc, mang đến sự đồng cảm của người xem.

Đây là bộ phim có không gian gần gũi nhưng cũng đầy hoài niệm. Bố cục chặt chẽ, màu nước phù hợp cùng những góc máy vô cùng đáng yêu, xinh xắn. Đặc biệt, nữ chính có nét đẹp trong veo, ngây thơ của cô bé nữ chính cũng là điều khiến người xem vô cùng thích thú với Ươm nắng.

5. Một khu đất tốt (2019)

Phim ngắn Một khu đất tốt là sự tiếp nối thành công của hai bộ phim Culi không bao giờ khóc và Một thành phố khác của đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân. Phim được thực hiện với hình thức trắng đen và có độ dài 19 phút.

Phim ngắn Một khu đất tốt

Nội dung phim xoay quanh hai câu chuyện, hai bối cảnh xảy ra cách nhau hơn 10 năm trên cùng một khu đất: một bên là câu chuyện phiếm trên sân gôn của đại gia và cô bồ nhí và một bên là chuyến tìm mộ cha của hai mẹ con ở bãi tha ma cuối làng.

Đây là cách kể mới mẻ đã giành nhiều lời khen ngợi bởi khơi gợi một cách nhìn, nghĩ, chiêm nghiệm khác về lịch sử, con người.

Phim vinh danh giải cao nhất hạng mục phim ngắn nước ngoài tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Vienna - Áo (VIS).

6. Điều con chưa nói

Kịch bản phim ngắn Điều con chưa nói được biên kịch Phan Huyền My ấp ủ trong suốt 2 năm. Đặc biệt, đây được xem là một món quà tặng mẹ con bé Hải An cũng như các em bé mắc bệnh ung thư khác.

Tái hiện lại những ngày cuối đời của bé Hải An cho đến lúc cô bé qua đời. Bộ phim là tổng hợp những đoạn phim đời thường mô tả bản gốc, đến những mẩu giấy nhắn dễ thương mà Hải An đã nắn nót viết từng chữ để lại cho mẹ. Đặc biệt, khoảnh khắc người mẹ òa khóc vì nhớ con đã để lại nhiều nỗi xúc động cho người xem.

Phim ngắn Điều con chưa nói

7. Cánh đồng bất tận

Đầu tiên không thể không nhắc đến Cánh đồng bất tận, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Các diễn viên tham gia gồm Dustin Nguyễn (vai Út Võ), Đỗ Thị Hải Yến (vai Sương), Ninh Dương Lan Ngọc (vai Nương, con gái Út Võ), Võ Thanh Hòa (vai Điền, con trai Út Võ) và Tăng Thanh Hà (vai vợ Út Võ). Phim được khởi quay vào năm 2009 và được công chiếu vào năm 2010.

Phim ngắn Cánh đồng bất tận

Mở đầu phim là cảnh một nhóm phụ nữ đánh ghen trên xóm nhà ven sông. Người bị đánh ghen đã đổ keo vào chỗ kín là Sương (Đỗ Thị Hải Yến), một cô gái điếm với lý do là đã quyến rũ chồng người khác. Lúc này, Điền (Võ Thanh Hòa) - một cậu bé động lòng thương đã ra tay giải cứu và đưa Sương về nhà mình ở một chiếc thuyền trên sông. Trên thuyền còn có ông Út Võ (Dustin Nguyễn), ba của Điền và Nương (Ninh Dương Lan Ngọc), chị gái của Điền.

Đây là bộ phim đã từng đoạt giải thưởng về kịch bản tại LHP Busan năm 2009.

8. Bi, Đừng Sợ

Bộ phim này do đạo diễn Phan Đăng Di thực hiện, với các diễn viên Hoa Thúy (vai người cô), NSND Trần Tiến (vai người ông), Hà Phong (vai người bố), Kiều Trinh (vai người mẹ) và cậu bé Phan Thành Minh (vai Bi).

Phim ngắn Bi, Đừng Sợ

Bi, Đừng Sợ kể về cuộc sống của một gia đình nhỏ trong lòng thủ đô Hà Nội với nhiều rắc rối. Câu chuyện thực sự bắt đầu khi ông nội của Bi trở về nhà sống cùng gia đình sau nhiều năm xa cách.

Sự xuất hiện của ông nội mang lại cho Bi sự lạ lẫm, háo hức nhưng không có một chút gì ảnh hưởng tới con trai và con gái của ông. Người cô luống tuổi chưa chồng của Bi vẫn ngày ngày đi dạy học và bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông qua mai mối.

Người cha thì lúc nào cũng đắm chìm trong men rượu, thoái thác trách nhiệm. Trong khi đó, người mẹ chăm sóc cho người ông bằng những viên đá lạnh, cam chịu trước sự hờ hững của chồng. Và những niềm riêng khó nói của các thành viên trong gia đình cũng dần dần được hé lộ.

Từng đoạt giải Dự án châu Á nổi bật tại LHP Quốc tế Pusan 2007, Bi ơi! Đừng sợ cũng được lựa chọn tham dự hoạt động L'Atelier của Quỹ điện ảnh (Cinefondation) do LHP Cannes tổ chức. Đây là ví dụ điển hình nhất của một bộ phim độc lập - tìm kiếm nguồn kinh phí thực hiện từ khắp các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

9. Dịu dàng

Bộ phim này do Dustin Nguyễn thủ vai chính sau dự án Lửa Phật năm 2013. Kịch bản phim được chuyển thể từ truyện ngắn của văn hào lừng danh Dostoevsky. Đây được xem xem tác phẩm chuyển thể chỉn chu của đạo diễn Lê Văn Kiệt với diễn xuất tuyệt vời của Dustin Nguyễn (vai Thiện) và Thanh Tú (vai Linh).

Phim ngắn Dịu dàng

Phim xoay quanh cuộc hôn nhân của một cô gái 16 tuổi tên Linh và người đàn ông tên Thiện ở tiệm cầm đồ. Sau nhiều lần cô gái đến tiệm cầm đồ, người đàn ông đem lòng cảm mến. Ông cưới cô về làm vợ và giúp cô giải thoát khỏi hai người dì tham lam, nhưng cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc.

10. Trót Yêu

Đây là là bộ phim tâm lý do Việt Trinh đạo diễn với dàn diễn xuất quen thuộc như Đức Hải (vai Huy), Khánh My (vai Uyên) và Việt Trinh (vai Vy, vợ của Huy).

Phim ngắn Trót Yêu

Chuyện phim kể về một cặp vợ chồng đang đứng trước bờ vực có thể ly hôn vì người thứ ba đã xen vào. Đứng trước tình cảnh như thế người vợ rất tức giận nhưng cũng phải kìm nén trong lòng vì muốn hạnh phúc không tan vỡ. Cô đã cố níu kéo lại tình cảm của gia đình bằng một lời đề nghị với chồng rằng mỗi ngày anh ta phải ẵm cô từ ngoài vào phòng như ngày đầu tiên của họ khi mới cưới.

11. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Đây là dự án hợp tác giữa Cục Điện Ảnh và các hãng phim tư nhân. Phim được đầu tư gần 20 tỷ đồng,trở thành dự án phim tiêu tốn ngân sách lớn nhất thị trường phim Việt, đặc biệt là khi so với thể loại tâm lý. Các diễn viên nhí như Trần Thịnh Vinh (vai Thiều), Lâm Thanh Mỹ (vai Mận) và Bùi Trọng Khang (vai Tường) đã cùng tạo nên một thế giới tuổi thơ trong trẻo, đầy chất thơ cho những khung hình của đạo diễn Victor Vũ.

Phim ngắn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Bộ phim là câu chuyện về sự cạnh tranh, ganh tị và thách thức của một cậu bé 12 tuổi với em trai của mình ở vùng nông thôn Việt Nam vào thời điểm những năm cuối thập niên 1980. Phim đánh trúng tâm lý hoài cổ của tầng lớp trung lưu đang ngày càng mở rộng và trở nên hiện đại của đất nước. Phim đã tạo nên cơn sốt người hâm mộ suốt hơn một tháng với doanh thu 80 tỷ đồng sau khi ra rạp vào tháng

12. Để mai tính 2

Đây là phần hậu truyện của bộ phim hài tình cảm Việt Nam năm 2010 Để Mai tính do đạo diễn Charlie Nguyễn thực hiện. Dàn diễn viên chính gồm Thái Hòa, Diễm My 9x, Huy Khánh, Quang Sự, Linh Sơn, Thu Trang, Hoàng Phúc và Yaya Trương Nhi.

Phim ngắn Để mai tính 2

Nhân vật chính của phim là Phạm Hương Hội (Thái Hòa), bốn năm sau phần phim đầu, anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt và trở về Việt Nam thực hiện kế hoạch xây dựng khu trung tâm mua sắm khổng lồ Mega Malls. Thời điểm này, Hội đã nảy sinh tình cảm với họa sĩ Nam (Quang Sự), vì Nam là người đã giúp Hội thoát khỏi bọn cướp.

Tuy nhiên, Nam lại thích Thư Lê (Diễm My 9x), nữ quản lý của khách sạn. Một thời gian ngắn sau, việc làm ăn của Hội đổ bể, khiến toàn bộ tài sản của anh bị đóng băng. Và vô số những rắc rối cũng bắt đầu từ đây.

Với doanh thu hơn 100 tỷ đồng, “Để Mai tính 2” chính thức trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại của phòng vé Việt tính đến 1/2015.

13. Chàng trai năm ấy

Ra rạp Việt Nam năm 2014, Chàng trai năm ấy do Nguyễn Quang Huy làm đạo diễn, với sự tham gia của Sơn Tùng M-TP, Hari Won, Ngô Kiến Huy, Phạm Quỳnh Anh, Hứa Vĩ Văn.

Phim ngắn Chàng trai năm ấy

Được thực hiện từ cảm hứng số phận của ca sĩ quá cố - Wanbi Tuấn Anh, phim dõi theo những ngày cuối đời của một ngôi sao trẻ mắc bệnh ung thư do Sơn Tùng M-TP thủ vai chính.

Sau khi ra mắt, khán giả không ngừng tranh cãi vì cốt truyện trong phim không giống với nguyên mẫu. Đạo diễn Nguyễn Quang Huy khẳng định anh chỉ dựa trên cảm hứng câu chuyện của Wanbi Tuấn Anh để thực hiện bộ phim của riêng mình.

Ngoài câu chuyện gây xúc động về cái chết trẻ thương tâm của một tài năng, phim phơi bày nhiều mặc tối của hậu trường ngành showbiz. Tác phẩm mang về 70 tỷ đồng khi ra rạp vào tháng 1/2014. Diễn xuất tự nhiên của Sơn Tùng M-TP đã giúp anh đoạt giải "Diễn viên triển vọng" ở Cánh Diều 2015.

14. Em chưa 18

Đây là tác phẩm điện ảnh do Lê Thanh Sơn làm đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất. Dàn diễn viên gồm Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Châu Bùi, Will, Quang Minh.

Phim ngắn Em chưa 18

Nội dung phim kể về mối quan hệ oái oăm giữa tay chơi trung niên Hoàng (Kiều Minh Tuấn) và nữ sinh trung học Linh Đan (Kaity Nguyễn). Sau khi bị bạn trai phụ tình, Linh Đan đã lên kế hoạch trả đũa. Cô tìm cách cặp một người đàn ông trưởng thành để bạn trai cũ phải hối hận.

Linh Đan hóa trang thành một cô gái gợi cảm để dụ dỗ Hoàng qua đêm và chỉ tiết lộ mình chưa tròn 18 tuổi vào hôm sau. Cô dùng một đoạn phim nhạy cảm giữa hai người để ép buộc Hoàng phải đóng giả bạn trai trước mặt các bạn cùng lớp. Trải qua nhiều tình huống oái oăm, cả hai dần nảy sinh tình cảm thực sự.

Sau một tháng công chiếu vào năm 2017, Em chưa 18 thu về 169 tỷ đồng với hơn 2,3 triệu vé.

15. Sài Gòn Trong Cơn Mưa

Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và ước mơ của những người trẻ tứ xứ. Họ tìm thấy nhau giữa Sài Gòn nhưng rồi không còn lần gặp lại giữa Sài Gòn. Còn bạn, đã có khi nào gặp được "thanh xuân" của mình dưới cơn mưa đầu mùa nào hay chưa?

Phim Sài Gòn trong cơn mưa

15 bộ phim tình cảm của điện ảnh Việt Nam vừa nêu là minh chứng cho sự đầu tư kĩ lưỡng cả về chất lượng kịch bản,hình ảnh, yếu tố kĩ thuật cũng như diễn xuất của diễn viên. Các bộ phim này đã gặt hái được những thành công nhất định và đó là điều vô cùng xứng đáng. Hy vọng, trong tương lai sẽ có thêm nhiều bộ phim tình cảm Việt xuất sắc như vậy.