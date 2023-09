Chùm ảnh: Nhã Phương đẹp đôi bên Kang Tae Oh, hạnh phúc bên Trường Giang

Nhã Phương đẹp đôi bên cạnh "người tình màn ảnh" xứ Kim Chi - Kang Tae Oh

Lễ trao giải VTV Awards đã diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) với sự tham gia của rất nhiều gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Lễ trao giải Ấn tượng VTV cũng thu hút sự chú ý của khán giả hơn bởi sự góp mặt của nam diễn viên điển trai Kang Tae Oh từng gây sóng trên truyền hình sau bộ phim Tuổi thanh xuân .

Chàng trai trẻ đến từ xứ sở Kim Chi Kang Tae Oh đã vượt qua những diễn viên tên tuổi Việt Nam như Hồng Đăng, nghệ sĩ Trọng Trinh, Huy Khánh, Duy Nam giành giải Nam diễn viên ấn tượng nhất của VTV Awards. Mặc dù chiều hôm qua, nữ diễn viên Nhã Phương không có mặt tại sân bay để đón Kang Tae Oh nhưng tại lễ trao giải VTV Awards, cô cũng đã hội ngộ và ngồi bên cạnh đồng hành với nam diễn viên này trong suốt buổi lễ trao giải. Có thể thấy Nhã Phương là một cô gái rất chu toàn và thấu đáo trong suy nghĩ.

Cũng trong sự kiện tối qua, nữ diễn viên Nhã Phương cũng giành giải Nữ diễn viên ấn tượng vủa VTV Awards. Cô đã vượt qua 4 nữ diễn viên có mặt trong đề cử để trở thành nữ diễn viên ấn tượng nhất. Chính “người tình” Kang Tae Oh đã đứng dậy và dìu Nhã Phương lên nhận giải, tuy nhiên trong lúc lúng túng vì quá vui mừng, Nhã Phương đã bị gãy cả gót giày. Vậy là cặp đôi chính của Tuổi thanh xuân đã chính thức “ẳm” 2 giải thưởng cao nhất của lễ trao giải năm nay. Ngoài giải nam, nữ diễn viên ấn tượng của VTV mà 2 diễn viên Tuổi thanh xuân đạt được thì bộ phim Tuổi thanh xuân cũng đại thắng khi tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Phim mới ấn tượng trong năm nay.



Kang Tae Oh nhận giải "Nam diễn viên ấn tượng nhất năm 2015"



Nhã Phương hạnh phúc khi được nghe xướng tên ở hạng mục "Nự diễn viên ấn tượng nhất năm 2015"



Kang Tae Oh ga lăng dìu "người tình" bước lên bục nhận giải









Nhã Phương chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng "Nữ diễn viên ấn tượng nhất năm 2015"



Kang Tae Oh và Nhã Phương giao lưu với khán giả



"Nabi" hào hứng khoe chiếc cúp thành tựu của mình gặt hái được năm năm vừa qua

Khác với tin đồn Nhã Phương “bỏ mặc” Trường Giang một mình đến dự sự kiện, “người tình tin đồn” vẫn luôn tháp tùng cô nàng mọi lúc mọi nơi, trước lúc diễn ra buổi lễ và sau khi buổi lễ kết thúc. Khán giả và fan hâm mộ tại trường quay vẫn được chứng kiến những cái nắm tay rất hạnh phúc mà Trường Giang trao tặng cho người bạn diễn và cũng là “bạn gái tin đồn” của mình.

Dưới đây là những hình ảnh hạnh phúc và đẹp nhất của cặp đôi Trường Giang – Nhã Phương và Nhã Phương – Kang Tae Oh: