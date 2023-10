13 bộ phim đam mỹ hay và hấp dẫn nhất mà bạn không thể bỏ qua

Hãy cùng khám phá những bộ phim đam mỹ đặc sắc, hay nhất mà bạn không thể bỏ qua.

1. Thượng ẩn - Addicted & Heroin (2016)

Thời điểm phát hành: 2016

Thời lượng: 15 tập, 25 phút/tập.

Đạo diễn: Đinh Vỹ

Diễn viên: Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn.

Bài hát nổi bật: Hải Nhược Hữu Nhân- Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du

Điểm IMDb: 8,2/10

Thượng ẩn - Addicted & Heroin (2016)

Đây là bộ phim được công chiếu trên Internet tại Trung Quốc đại lục dựa theo cuốn tiểu thuyết Nhĩ Nha Thượng Ẩn Liễu (Cậu nghiện rồi phải không?) của Sài Kê Đản.

Bộ phim kể về chàng trai tên Bạch Lạc Nhân (Hứa Ngụy Châu đóng), anh là học trò nghèo sống với ba và bà nội. Mẹ anh tái hôn với cha của Cố Hải (Hoàng Cảnh Du đóng), đây là một chàng trai giàu có và muốn bà muốn anh về sống với chung với bà. Nhưng Cố Hải lại phản đối việc cha mình tái hôn và bỏ nhà đi, anh chàng vào học chung lớp với Bạch Lạc Nhân. Họ trở thành bạn và nảy sinh tình cảm với nhau.

Bộ phim tập trung khai thác chuyện tình cảm của cặp đôi nam chính một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Việc đưa lên phim những cảnh thân mật, chân thực nhưng không trần trụi, phản cảm giữa Cố Hải và Lạc Nhân đã giúp cho khán giả cp1 cái nhìn rõ nét, chân thực hơn về tình yêu vượt mọi rào cản của hai người.

2. Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

Thời điểm phát hành: tháng 06/2019

Thời lượng: 50 tập, 43 phút/tập.

Đạo diễn: Trịnh Vĩ Văn, Trần Gia Lâm

Diễn viên: Vương Nhất Bác, Tiêu Chấn, Mạnh Tử Nghĩa, Uông Trác Thành

Bài hát nổi bật: Vô kỵ - Tiêu Chiến & Vương Nhất Bác

Điểm IMDb: 8,9/10

Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

Cốt truyện của phim xuất phát từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Ma đạo tổ sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Đó là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Di Lăng lão tổ Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến đóng) – một kẻ nổi tiếng độc ác và bị giết chết dưới tay người huynh đệ thân thiết Giang Trừng.

Sau khoảng thời gian hơn chục năm, Di lăng lão tổ sống lại sống trong một thân xác hoàn toàn khác, bất đắc dĩ bị cuốn vào trận chiến diệt ma trừ yêu của con cháu thế gia tu tiên. Mặc dù vậy, nhờ việc này mà hắn gặp lại được Lam Vong Cơ - Lam Trạm (Vương Nhất Bác đóng) người bạn học và cũng chính là người thầm cảm mến mình thời trẻ. Từ đây, 2 người sánh vai nhau cùng nhau giải đáp những bí mật trong quá khứ bị che giấu nhiều năm trước.

3. Song trình - A round trip to love (2016)

Thời điểm phát hành:tháng 9/2016

Thời lượng: 15 tập, 6 phút/tập.

Đạo diễn: Lam Lâm

Diễn viên: Hoàng Tĩnh Tường, Cao Thái Vũ, Hướng Hạo, Ất Suất.

Bài hát nổi bật: Luân Hãm - Lý Gia Cách

Song trình - A round trip to love (2016)

Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của tác giả Lam Lâm. Câu chuyện xoay quanh mối tình thời niên thiếu của thiếu gia Lục Phong (Cao Thái Vũ đóng) và Trình Diệc Thần (Hoàng Tĩnh Tường đóng), họ không đến được với nhau do bị kì thị từ phía bạn bè và sự ngăn cản từ gia đình.

Đến một ngày nọ sau 10 năm xa cách, Lục Phong từ Mỹ trở về quê nhà thì gặp lại người yêu cũ Diệc Thần - người hiện tại đã có một gia đình hạnh phúc, khiến cho Lục Phong phải lên kế hoạch để bắt đầu một vòng lẩn quẩn tình cảm giữa cả hai.

4. Cậu hàng xóm - The boy next door (2017)

Thời điểm phát hành: tháng 4/2017

Thời lượng: 15 tập, 6 phút/tập.

Đạo diễn: Yoo Il Han, Oh Soon Sung

Diễn viên: Jang Ki Yong, Choi Woo Sik, Jang Hee Ryung.

Bài hát nổi bật: Đừng đi, đừng đi - Brown Eyes

Cậu hàng xóm - The boy next door (2017)

Đây là bộ phim được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác dành cho sinh viên đại học Hàn Quốc năm 2014.

Bộ phim kể về cuộc sống đời thường của hai anh chàng sinh viên Sung Gi Chae (do Jang Ki Yong thủ vai) và Park Kyu Tae (do Choi Woo Sik thủ vai). Ban đầu, cả hai đều là những người vụng về và không có ấn tượng ban đầu tốt đẹp mấy về đối phương. Sau một tai nạn, hai chàng trai đã chuyển đến sống cùng nhau. Họ không thể ngờ rằng đó lại chính là thời gian làm cho họ rơi vào những tình huống khó xử, cuối cùng lại khiến bản thân nảy sinh tình cảm với người còn lại.

5. Bất khả kháng lực - Irresistible Love (2016)

Thời điểm phát hành: tháng 7/2016

Thời lượng: 1 tiếng 15 phút

Đạo diễn: Sun Chengzhi

Diễn viên: Mạnh Thụy, Vương Bác Văn

Bài hát nổi bật: Bất khả kháng lực - Mạnh Thụy

Đây là tác phẩm giải trí được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Lam Lâm, là một trong những bộ tiểu thuyết đam mỹ hay nhất mọi thời đại và khi được chuyển thể thành phim thì được rất nhiều khán giả đón nhận.

Bất khả kháng lực - Irresistible Love (2016)

Bộ phim xoay quanh mối tình của Thư Niệm (Vương Bác Văn thủ vai), một đứa trẻ mồ côi được nhà họ Tạ nhận nuôi dưỡng và Tạ Viêm (Mạnh Thụy thủ vai) - thiếu gia của nhà họ Tạ. Thư Niệm luôn giấu giếm chuyện mình thầm thương thiếu gia, vì đối với anh chỉ cần được bên cạnh Tạm Viêm như thế là quá đủ. Nhưng mọi chuyện điều không như anh tưởng.

Chuyện cổ tích là không có thật, chỉ có nỗi đau là vĩnh viễn tồn tại. Những sóng gió cứ ập tới, xô đẩy chuyện tình giữa Tạ Viêm và Thư Niệm đi đến nhiều đau khổ và bi thương.

6. Tựa như tình yêu - Like Love (2015)

Thời điểm phát hành: tháng 12/2014

Thời lượng: 15 tập, 20 phút

Đạo diễn: Chen Peng

Diễn viên: Hoàng Lễ Cách, Khổng Thùy Nam, Trương Lỗ Nhất

Bài hát nổi bật: Yêu Người - Trình Khải Hạo, Lâm Nhất Kiệt

Tựa như tình yêu - Like Love (2015)

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "Cậu là nam, tớ vẫn yêu" của tác giả Angelina, bộ phim kể về An Tử Yến (Khổng Thúy Nam đảm nhận) và Mạnh Đinh (Hoàng Lễ Cách thủ vai), hai người bạn học cùng trường, ở trọ cạnh phòng nhau.

Nếu Mạnh Đình là chàng trai quá đỗi bình thường thì An Tử Yến lại như thỏi nam châm thu hút tất cả mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Về tính cách của họ cũng vô cùng đối nghịch nhau. Nếu Mạnh Đinh là người sống tình cảm, tốt bụng nhưng có chút ngốc nghếch và tự ty về bản thân thì Tử Yến lại bất cần, lạnh lùng nhưng rất tự tin và bản lĩnh.

7. Mộ dạ truyền thuyết - Bite fight (2016)

Thời điểm phát hành: tháng 10/2016

Thời lượng: 1 tiếng 30 phút

Đạo diễn: Zhu Jiang, Paul Chu Kong

Diễn viên: Viên Tân, Triệu Húc Đông

Mộ dạ truyền thuyết - Bite fight (2016)

Mộ dạ truyền thuyết được nhận xét là "Twilight" của Phương Đông, phiên bản đam mỹ. Đây là một trong những bộ phim được người xem đánh giá cao về mặt nội dung.

Phim kể về nhân vật ma cà rồng tên là Thomas (Triệu Húc Đông thủ vai) cùng mối tình trăm năm gắn bó lâu dài với người yêu chuyển kiếp là Ngải Phi (Viên Tân đảm nhận). Mộ dạ truyền thuyết khiến nhiều khán giả chú ý nhất vào hai nhân vật là Thomas và Ngải Phi. Nếu Ngải Phi đôi khi lại khờ khạo, đáng yêu thì Thomas rất lạnh lùng và nam tính. Từ đây nhiều chuyện kì lạ bắt đầu diễn ra.

8. Tự bẻ cong để yêu cậu - Fly in Shalow (2016)

Ngày phát hành: 2016

Thời lượng: 20 tập, 45 phút

Diễn viên: Tiếu Tiếu, Bảo Bảo

Tự bẻ cong để yêu cậu - Fly in Shalow (2016)

Đây là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Miêu Dã, phát hành vào đầu hè năm 2016. Chính sự quy tụ nhiều diễn viên đẹp xuất sắc, tình tiết phim lãng mạn đã khiến bộ phim được khán giả và các nhà làm phim đánh giá rất cao.

Câu chuyện xoay quanh cặp đôi "trúc mã, trúc mã", xuất thân từ hai tầng lớp xã hội khác nhau nhưng và Lục Tỉ và Trì Nhạc vẫn luôn ở bên nhau, họ cùng lớn lên, cùng có chung một đam mê với lĩnh vực nghệ thuật. Tưởng chừng mối quan hệ này sẽ bình yên hạnh phúc đến hết quãng đời, nhưng biến cố đã ập đến, hiểu lầm lớn đến mức đã chia rẽ hai người.

Kể từ đó, cả hai đã mất liên lạc hoàn toàn và không còn gặp lại nhau. Sau năm năm xa cách, Trì Nhạc và Lục Tỉ cuối cùng cũng đã gặp lại nhau, nhưng điều đã khiến cả hai phân vân liệu rằng trong mỗi người có còn nguyên vẹn tình cảm xưa kia?

9. Thức nhữ bất thức đinh - Love is more than a word (2016)

Thời điểm phát hành: tháng 9/2016

Thời lượng: 12 tập, 30 phút

Đạo diễn: Trần Bằng

Diễn viên: Yến Tử Đông, Tương Tử Nhạc

Bài hát nổi bật: Hoa khai niên thiếu- Hàn Lỗi

Thức nhữ bất thức đinh - Love is more than a word (2016)

Bộ phim này là phim đam mỹ cổ trang đầu tiên của Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do tác giả Tô Du Bính sáng tác. Phim quy tụ dàn diễn viên sáng giá toàn mĩ nam, mĩ nữ có tài diễn xuất tuyệt vời đã cùng tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim.

Chuyện tình của cặp đôi nam nhân Đào Mặc (do Tương Tử Nhạc đóng) và Cố Xạ (Yến Tử Đông đóng), cả hai bắt đầu quen biết và đem lòng yêu thương tại huyện Đàm Dương. Với nhiều tình tiết hấp dẫn, lãng mạn pha chút hài hước, người xem sẽ phải đứng ngồi không yên với cặp đôi nam nhân đáng yêu ngất ngây này.

10. Vì nhớ - REMINDERS (2019)

Thời điểm phát hành: tháng 4/2019

Thời lượng: 3 tập, 30 phút

Đạo diễn: New Siwaj Sawatmaneekul

Diễn viên: Plan Rathavit Kijworalak, Mean Phiravich Attachitsataporn, Perth Tanapon Sukhumpantanasan, Saint Suppapong Udomkaewkanjana

Bài hát nổi bật: Sign

Vì nhớ - REMINDERS (2019)

REMINDERS là bộ phim đam mỹ học đường của Thái Lan xoay quanh cuộc sống của 3 cặp đôi Captain Chonlathorn – White Nawat (vai No – Punn) của Love Sick, Perth Tanapon – Saint Suppapong (vai Pin – Son) và Plan Rathavit – Mean Phiravich (vai Tin – Can) của Love By Chance và chàng bác sĩ God Itthipat chuyên tư vấn tâm lý cho các cặp đôi.

Bộ phim bao gồm 3 câu chuyện tình vô cùng nhẹ nhàng và dễ thương. Tin chắc rằng, 3 cặp đôi trong series phim này sẽ làm cho người xem phát mê bởi từng cử chỉ, ánh mắt, câu thoại cực chất. Trong phim sẽ không thể thiếu được những khoảnh khắc ngọt ngào của các chàng trai, điều dễ quen thuộc ở nhiều bộ phim đam mỹ Thái Lan.

11. Lâu rồi không gặp - Long time no see (2017)

Long time no see là bộ phim đam mỹ hành động Hàn Quốc. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của hai nam chính là Flying Dagger/Chi Soo (do Tak Woo Suk thủ vai) và Wild Dog/Gi Tae (do Yeun Seung Ho thủ vai).

Phim Long time no see (2017)

Thông qua một diễn đàn trên mạng, hai nam chính quen biết nhau và có cuộc gặp gỡ tình cờ. Họ cũng tình cờ rơi vào lưới tình. Nhưng chuyện tình của họ thì lại ngọt ngào và đáng yêu đến lịm tim.

Đặc thù tính chất công việc khiến họ không thể công khai thân phận thật sự. Khi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, giữa hai người đã dần nảy sinh tình cảm. Cũng từ đó bắt đầu cùng nhau đối diện với hàng loạt các mối nguy hiểm.

12. Some more (2019)

Nội dung bộ phim đam mỹ Hàn Quốc này kể về câu chuyện tình ngọt ngào của hai chàng trai xa lạ Dong Soo (Chanung Park thủ vai) và Inpyo (Joon Bum Kim thủ vai).

Phim Some more (2019)

Khán giả sẽ không khỏi ấn tượng với màn mở đầu của phim. Chàng trai trẻ Dong Soo đạp xe du lịch khám phá vùng thôn quê để quên đi những mệt mỏi cuộc sống ở thành phố.

Anh đã nhìn thấy một trang trại trên chuyến đi đường dài này. Bắt đầu lang thang quanh con đường quê kỳ lạ, anh gặp Inpyo - một chàng trai đồng tính. Họ nhanh chóng bị thu hút lẫn nhau. Vì e ngại xu hướng tính dục của bản thân nên họ không dám bộc lộ tình cảm ngay.

13. Ngày thanh minh ấy tình gõ cửa - He’s coming to be (2019)

He’s coming to me là bộ phim đam mỹ Thái Lan xoay quanh hai nhân vật chính là Met (Singto Prachaya) và (Ohm Pawat thủ vai).

Nội dung phim kể về mối tình đam mỹ của hai anh chàng Met và Tunwa. Linh hồn của Met sau khi chết trở nên cô đơn hiu quạnh vì không còn được ai nhớ đến. Vậy mà đến một ngày nọ, anh vô tình gặp được một cậu bé dễ thương có khả năng nhìn thấy hồn ma của anh.

Không mất nhiều thời gian để nay sinh tình cảm. Họ trở thành bạn bè của nhau. Và rồi chính Met cũng không ngờ rằng, anh lại dần bị rung động và có cảm tình với cậu bé còn sống tên Tunwa ấy.

Phim He’s coming to be (2019)

Hy vọng danh sách 13 bộ phim đam mỹ mà chúng tôi vừa giới thiệu ở trên đã giúp hội nghiện phim có thêm những giờ phút giải trí thú vị bên bạn bè và những người thân yêu.