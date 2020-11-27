Mẹ bầu bị mất ngủ là hiện tượng phổ biến trong thai kỳ. Điều này gây không ít mệt mỏi, lo lắng cho các mẹ. Tuy nhiên, các mẹ không cần quá lo lắng vì chỉ cần điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt hằng ngày là có thể phần nào khắc phục tình trạng trên. Hãy cùng tìm hiểu về chủ đề “Vì sao mẹ bầu bị mất ngủ và nên làm gì để cải thiện giấc ngủ?” ngay sau đây.

Việc mất ngủ trong quá trình mang thai có thể đến từ các nguyên nhân sau:

Đây được hiểu đơn giản là hiện tượng rối loạn giấc ngủ với các biểu hiện như: khó vào giấc ngủ, khó duy trì giấc ngủ, thức dậy quá sớm, sau khi thức dậy vẫn cảm thấy mệt, tỉnh dậy nhiều lần. Thông thường tình trạng này xảy ra với các chị em vào giai đoạn đầu và cuối thai kỳ.

Tiêu hóa

Khi càng đến cuối thai kỳ, thai nhi càng phát triển lớn hơn làm dạ dày bị chèn ép, từ đó làm thức ăn bị đẩy ngược lên thực quản. Cộng thêm việc hệ tiêu hóa của mẹ trong giai đoạn này hoạt động kém, việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cũng gây ra tình trạng tồn đọng. Tất cả những điều này có thể làm mẹ mất ngủ.

Hô hấp

Càng về sau thai nhi càng lớn dẫn đến việc dạ con lấn và chèn ép cơ hoành khiến thai phụ khó thở. Mẹ phải thở nhiều hơn, tuy nhiên dung tích thở ở mẹ có thể tăng 40% nhưng lượng oxy chỉ tăng 20%. Điều này cho thấy mẹ thở ra carbon dioxide nhiều khiến hàm lượng này trong máu thấp. Từ đó dẫn đến cảm giác mệt mỏi, ảnh hưởng đến cuộc sống và giấc ngủ.

Ốm nghén

Ốm nghén thường xuất hiện ở các mẹ bầu trong những tháng đầu mang thai như: mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn… Dẫn đến cơ thể không thoải mái và có thể gây mất ngủ.

Cơ thể không thoải mái khi ốm nghén có thể là nguyên nhân gây mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Sự phát triển của thai nhi

Khi thai nhi phát triển lớn, mẹ sẽ gặp khó khăn khi trong việc tìm tư thế thoải mái trong khi vẫn phải đảm bảo an toàn cho bé. Điều này có thể dẫn đến mất ngủ. Lời khuyên của các chuyên gia là hãy nằm nghiêng bên trái, đây là tư thế phù hợp với mẹ bầu. Hoặc bạn cũng có thể dùng các loại gối chuyên dụng cho bà bầu để cải thiện giấc ngủ.

Tâm trạng bất ổn

Nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn về mặt tâm lý này một phần do những thay đổi mà việc mang thai mang lại, một phần do cơ thể xuất hiện hormone thai kỳ - progesterone, làm cho mẹ nhạy cảm hơn. Từ đó dễ sinh ra tâm trạng lo âu, tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt.

Ngoài ra, việc mất ngủ của mẹ bầu còn có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác như: nhịp tim tăng, thường xuyên tiểu đêm, hàm lượng ure tăng, chuột rút và đau lưng…

Bà bầu bị mất ngủ có sao không?

Nhiều mẹ bầu trở nên rất nhạy cảm khi mang thai, họ luôn lo lắng về sự phát triển của con. Câu trả lời là tình trạng mất ngủ khi mang thai rất phổ biến và thực tế không gây hại cho bé mà chỉ làm cho thai phụ mệt mỏi, mất sức trong suốt thai kỳ, ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của các chị em.

Mẹ bầu bị mất ngủ phải làm sao?

Để khắc phục tình trạng này, các mẹ có thể tham khảo những lời khuyên dưới đây:

Các thực phẩm nên ăn

Trong quá trình mang thai, mẹ nên cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn đa dạng để đảm bảo sự phát triển của thai nhi. Nên tăng cường các thực phẩm giàu vitamin B như: ngũ cốc, rau xanh… điều này sẽ giúp cải thiện tình trạng giấc ngủ của các chị em.

Ngoài ra, các mẹ cũng có thể sử dụng các loại thảo mộc giúp thư giãn như: trà hoa oải hương, trà hoa cúc, trà tim sen, táo đỏ…

Nên tăng cường các thực phẩm giàu vitamin B như: ngũ cốc, rau lá xanh… điều này sẽ giúp cải thiện tình trạng giấc ngủ của các chị em - Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn uống

Trước khi đi ngủ, các mẹ lưu ý là không được ăn hoặc uống quá no. Thời gian ăn nên cách thời gian ngủ khoảng 2 đến 3 giờ để cơ thể tiêu hóa hết thức ăn. Khi ăn cần chia thành nhiều bữa nhỏ, kết hợp nhai chậm, kỹ để dạ dày không bị quá tải, từ đó tránh ợ nóng gây ảnh hưởng giấc ngủ.

Các thực phẩm nên tránh

Để dễ ngủ các mẹ nên tránh các loại thực phẩm chứa chất kích thích, đặc biệt nên tránh các đồ uống kích thích như: café, trà, socola…

Cách nằm ngủ

Khi ngủ thai phụ nên nằm nghiêng bên trái, uốn cong đầu gối hoặc có thể gác chân lên cao. Điều này giúp thai phụ giảm áp lực lên tĩnh mạch chân, giúp thoải mái khi ngủ, hạn chế phù nề, tăng lượng máu cung cấp cho tim, làm giảm hội chứng huyết áp thấp và còn giúp tuần hoàn máu tới thai tốt hơn.

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Khi ngủ thai phụ nên nằm nghiêng bên trái, uốn cong đầu gối hoặc có thể gác chân lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ sinh hoạt

Trong giai đoạn mang thai, các mẹ nên có một chế độ sinh hoạt điều độ, hợp lý. Thường xuyên tập thể dục, thể thao, vận động nhẹ nhàng, đều đặn. Trước giờ đi ngủ nên hạn chế xem phim, đọc sách gây xúc động mạnh, tránh căng thẳng, lo lắng trước khi ngủ.

Trong giai đoạn mang thai, các mẹ nên có một chế độ sinh hoạt điều độ, hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần mẹ tinh ý điều chỉnh những thói quen sinh hoạt hằng ngày là đã có thể cải thiện đáng kể tình trạng mất ngủ. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn biến xấu và kéo dài thì mẹ nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được điều trị kịp thời. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề mẹ bầu bị mất ngủ có thể giúp ích cho các bạn.