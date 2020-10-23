Top những thực phẩm giàu đạm cho bà bầu nên có trong thực đơn

Đạm (Protein) là một trong những thành phần chất dinh dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của thai nhi, nhất là những tháng cuối của thai kỳ. Mẹ bầu hoàn toàn có thể bổ sung chất đạm cho cơ thể thông qua các thực phẩm ăn mỗi ngày. Với những thực phẩm giàu đạm cho bà bầu tốt nhất được gợi ý dưới đây sẽ giúp mẹ đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé trong suốt giai đoạn thai kỳ.

Các mẹ bầu có thể chế biến bông cải xanh thành nhiều món ăn khác nhau để thay đổi vị như xào thịt, xào bò, xào gà hay hấp tôm đều rất ngon.

Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ xanh, đây là thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo. Súp lơ rất phù hợp với các mẹ bầu không muốn bị tăng cân quá nhiều trong giai đoạn thai kỳ. Bông cải xanh cung cấp rất nhiều chất đạm, vitamin A, sắt, vitamin C, vitamin K và chất xơ. Tất cả các chất này được xem là trợ thủ đắc lực giúp các mẹ bầu có sức khỏe tốt hơn trong giai đoạn thai kỳ. Lượng đạm dồi dào có trong súp lơ xanh sẽ giúp nuôi dưỡng thai nhi phát triển toàn diện.

Bắp (Ngô)

Ngô là loại thực phẩm quen thuộc và được nhiều người yêu thích bởi có vị ngọt bùi rất dễ ăn. Đối với phụ nữ đang mang thai, ăn ngô sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và thai nhi. Mỗi hạt bắp có chứa đến tận 5g chất xơ, 5g đạm, 41g carbohydrate,… và một số chất dinh dưỡng tốt cho thai nhi như omega-3, folate, omega-6, vitamin A, B, E, canxi, sắt, kẽm, đồng,…

Mỗi hạt bắp có chứa đến tận 5g chất xơ, 5g đạm - Ảnh minh họa: Internet

Ngô được xem là một trong những nguồn thức ăn giàu đạm cho bà bầu. Bên cạnh đó, thường xuyên ăn bắp ngô trong quá trình mang thai cũng giúp mẹ bầu sở hữu làn da trắng sáng và mịn màng. Thai nhi cũng nhận được lợi ích từ nguồn dinh dưỡng này như ngăn chặn dị tật ống thần kinh, cải thiện hệ tiêu hóa, ngừa khuyết tật và mắt sáng.

Đậu nành

Đậu nành là thực phẩm giàu protein cho bà bầu đứng đầu danh sách. Lượng protein có trong đậu nành chứa toàn bộ những axit amin cần có cho cơ thể.

Các mẹ bầu có thể uống một ly sữa đậu nành mỗi ngày để bổ sung đạm cho cơ thể Theo nghiên cứu, một ly sữa đậu nành có chứa 29g protein, vừa đủ đối với cơ thể trong một ngày dài.

Đậu nành là thực phẩm giàu protein cho bà bầu đứng đầu danh sách - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể chế biến đậu nành thành nhiều món ăn để bổ sung và làm mới thực đơn mỗi ngày như tào phớ, cháo đậu phụ, canh rong biển đậu phụ,…

Chuối

Bổ sung chuối vào thực đơn dinh dưỡng trong giai đoạn thai kỳ sẽ giúp cơ thể mẹ bầu khỏe khoắn hơn. Trong chuối có chứa 0,4mg vitamin B6, đây được xem là chất dẫn rất tốt giúp cơ thể mẹ bầu hấp thu đạm trọn vẹn. Nhờ vậy mà mẹ bầu sẽ luôn dồi dào năng lượng tích cực, luôn cảm thấy khỏe mạnh và thoải mái.

Bổ sung chuối vào thực đơn dinh dưỡng trong giai đoạn thai kỳ sẽ giúp cơ thể mẹ bầu khỏe khoắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chuối còn là nguồn cung cấp canxi giúp củng cố và hoàn thiện hệ xương của thai nhi vững chắc hơn. Ngoài ra còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng rối loạn thần kinh.

Cải bó xôi

Cải bó xôi có mùi vị thơm ngon, thường được chế biến thành nhiều món như xào, luộc, salad,…Theo nghiên cứu khoa học thì cứ 180g cải bó nấu chín sẽ cung cấp cho các mẹ bầu 5,3g protein.

Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng đã khuyến cáo các mẹ bầu nên sử dụng loại protein có trong cải bó xôi để cung cấp nguồn đạm cho cơ thể trong giai đoạn thai kỳ. Ngoài cung cấp đạm, cải bó xôi còn chứa hàm lượng lớn vitamin A và vitamin B1 cần thiết cho sự phát triển thai nhi.

Măng tây

Mẹ bầu có thể dễ dàng tìm mua măng tây trong siêu thị hoặc các khu chợ lớn. Với hàm lượng chất đạm, các glucid, xơ, kali, magie, sắt, canxi, axit folic… dồi dào, nên măng tây có tác dụng cải thiện não bộ thai nhi, giúp con luôn khỏe mạnh và phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn trí óc.

Măng tây có tác dụng cải thiện não bộ thai nhi, giúp con luôn khỏe mạnh và phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Măng cụt

Măng cụt là loại trái cây có mùi vị ngon ngọt và luôn nằm trong top các loại quả được nhiều người yêu thích nhất. Ngoài mùi mùi vị thơm ngon, măng cụt còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng bổ ích cho cơ thể.

Đây là loại quả rất giàu chất đạm, sắt, chất xơ, photpho, vitamin B1, C,… có tác dụng cung cấp đầy đủ đủ dưỡng chất cho cả mẹ và thai nhi. Măng cụt còn giúp mẹ đẩy lùi được tình trạng stress, căng thẳng mệt mỏi, tinh thần luôn thư giãn và thoải mái. Ngoài ra, mẹ bầu ăn măng cụt còn giúp ngăn ngừa chứng cao huyết áp, bệnh dị ứng và bệnh ung thư.

Trên đây là tổng hợp các thực phẩm giàu đạm cho bà bầu nên bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng thai kỳ. Hy vọng bài viết có thể giúp ích cho mẹ bầu trong quá trình mang thai!