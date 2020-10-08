Ăn gì cho con thông minh từ trong bụng mẹ theo chuyên gia

Omega -3 là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng nhất giúp thai nhi phát triển. Gồm có 2 dạng omega-3 đóng vai trò quan trọng hàng đầu đó là DHA và EPA. Đặc biệt, DHA là một thành phần quan trọng của tế bào và màng tế bào, giúp bé sự phát triển tốt, nhất là não và mắt; nhờ có EPA mà những tín hiệu trong hệ thống thần kinh được chuyển tải một cách hài hòa, đồng thời giúp điều chỉnh tâm trạng.

Trí thông minh của trẻ được hình thành ngay từ khi trẻ còn trong bụng mẹ. Hiểu rõ ăn gì cho con thông minh từ trong bụng mẹ sẽ giúp phát triển trí tuệ tốt nhất và tăng chỉ số IQ cho con. Dưới đây là những thực phẩm mẹ bầu nên ăn để con sinh ra khỏe mạnh và phát triển não bộ, có trí tuệ tốt nhất.

Là thực phẩm được các nhà dinh dưỡng học cho vào “sách đỏ” bởi có chứa giá trị dinh dưỡng cao và đem đến rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe . Hàm lượng omega 3 có chứa trong bí ngòi rất cao, mẹ bầu có thể dùng làm nguyên liệu chế biến nấu canh, luộc, hấp, xào tôm hoặc làm xốt cho món mỳ Ý…

Như vậy, omega-3 có vai trò rất quan trọng đối với não bộ của bé. Bổ sung 6 thực phẩm sau là bí quyết sinh con đẹp và thông minh:

Hàm lượng omega 3 có chứa trong bí ngòi rất cao

+ Hạt bí ngô

Là món ăn vặt mang đến lượng dinh dưỡng cao cho mẹ bầu. Trong 30g hạt bí có gần 100mg omega-3 cùng những chất quan trọng khác như kẽm và sắt.

+ Đậu phụ

Món ăn này rất quen thuộc nhưng lại mang đến rất đa dạng công dụng. Trong 100g đậu phụ có chứa đến 400mg omega-3. Dùng đậu phụ thường xuyên chính là cách hiệu quả giúp đáp ứng một phần lớn nhu cầu về chất béo cho thai kỳ. Không chỉ vậy, đây còn là nguồn bổ sung protein và canxi cho mẹ bầu và phụ nữ sau sinh hiệu quả.

+ Cá tuyết

Trong 100g cá tuyết có chứa hàm lượng omega-3 lên đến 300mg. So với những loại cá khác, dùng cá tuyết an toàn cho sức khỏe hơn bởi lượng thủy ngân trong cá này rất thấp. Mẹ bầu hãy bổ sung món thực phẩm này trong thực đơn của mình khi băn khoăn Bà bầu ăn gì để con thông minh, khỏe mạnh. Tốt nhất là dùng khoảng 100-120g cá tuyết mỗi tuần.

Dùng khoảng 100-120g cá tuyết mỗi tuần

+ Súp lơ trắng

Súp lơ trắng cũng là nguồn cung cấp omega- 3 hiệu quả. Với một bữa ăn cùng súp lơ trắng, mẹ bầu sẽ được cung cấp khoảng 200mg omega-3.

Không chỉ vậy, trong súp lơ trắng còn chứa đa dạng thành phần dinh dưỡng. Bao gồm protein 3,5%; gluxit 4,9%; xen-lu-lô 0,9%, và nhiều khoáng chất, vitamin như: canxi (26mg%); betacaroten (40mg%); vitamin B1 (0,11mg%), vitamin C (70mg%), phốt pho (51mg%); sắt (1,4mg%); natri (20mg%); kali (349mg%).

+ Bắp cải

Trong bắp cải có chứa giàu chất xơ tiêu hóa, vitamin A, C, đặc biệt là omega-3 rất tốt cho bà bầu và cả phụ nữ sau sinh. Đây là thực phẩm rất phổ biến, dễ kiếm, dễ chế biến nên mẹ bầu nên thêm ngay bắp cải vào thực đơn hàng ngày.

Trong bắp cải có chứa giàu chất xơ tiêu hóa, vitamin A, C, đặc biệt là omega-3 rất tốt cho cả mẹ và bé

2. Thực phẩm giàu chất sắt

Thiếu hụt sắt trong thai kỳ là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm chức năng não. Vì vậy, bên cạnh 6 thực phẩm trên, các mẹ bầu cũng cần ăn thêm thực phẩm giàu chất sắt trong thai kỳ.

Thực phẩm giàu chất sắt

Cụ thể:

+ Thịt đỏ: Thịt bò, thịt cừu, thịt lợn (lượng chất sắt trong thịt càng sẫm màu càng cao; trong thịt gia cầm thì thịt đùi có hàm lượng sắt cao hơn thịt lườn).

+ Cá biển (các loại cá béo) và động vật thân mềm (sò, trai…).

+ Các loại rau: rau cải xoong, cải xanh, rau ngót, rau muống, …

+ Ngũ cốc, đặc biệt là lúa mạch và yến mạch.

+ Lòng đỏ trứng.

+ Đậu Hà Lan và các loại đậu đỗ.

+ Các loại hạt như hạt vừng, hạt hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt bồ đào…

Lưu ý: So với sắt có chứa trong thực vật, lượng sắt trong thịt được hấp thụ tốt hơn 2-3 lần. Đồng thời, sự có mặt của các thành phần sắt trong thịt cũng tăng cường sự hấp thu sắt trong rau và ngược lại. Do đó, mẹ bầu cần kết hợp đa dạng các thực phẩm.

3. Thực phẩm giàu I-ốt

Dùng thực phẩm giàu I ốt trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày cũng là cách giúp con thông minh từ trong bụng mẹ. Nếu mẹ bầu không đảm bảo đủ lượng i-ốt trong thai kỳ, đặc biệt là trong 12 tuần đầu sẽ dẫn đến giảm chỉ số IQ của trẻ. Thiếu i-ốt là nguyên nhân dẫn đến suy giáp, mắc phải chứng tiền sản giật, chảy máu nhiều sau sinh, trẻ dễ bị kém phát triển trí tuệ, nhẹ cân.

Nguồn thực phẩm chứa giàu i-ốt mẹ bầu có thể bổ sung như rau chân vịt, rau cần, cải xoong, cải thảo, trứng gà, cua biển, cá biển.

Thực phẩm giàu I-ốt

4. Thực phẩm giàu Axit folic

Axit folic có vai trò quan trọng giúp hình thành mô não của thai nhi. Bổ sung đủ nhu cầu axit folic cho cả mẹ và con còn giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh, phòng ngừa dị tật về môi, tim, ống tiểu và chân tay ở thai nhi. Những thực phẩm bổ sung axit folic tốt nhất cho mẹ bầu gồm có các loại rau màu xanh đậm như súp lơ xanh, rau chân vịt (còn gọi là rau bina hay cải bó xôi), măng tây.

Khi chế biến các loại rau này, mẹ bầu nên lưu ý không nấu quá lâu vì như vậy sẽ làm thất thoát đi nguồn axit folic quý giá trong thực phẩm.

Cần bổ sung đủ nhu cầu axit folic cho cả mẹ và con

5. Thực phẩm giàu Kẽm

Kẽm đóng vai trò quan trọng giúp xây dựng tế bào não và có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ. Thiếu hụt kẽm là nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng xấu khi mẹ mang thai như nôn ói, sảy thai, nhiễm độc, trẻ bị sinh non, nhẹ cân. Những thực phẩm có chứa nhiều kẽm gồm có hải sản, thịt bò, trứng, thịt gia cầm, sữa, các loại đậu, rau củ quả.

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Kẽm đóng vai trò quan trọng giúp xây dựng tế bào não và có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ

6. Thực phẩm giàu Choline

Choline đóng vai trò rất cần thiết đối với sự phát triển não bộ của thai nhi và trẻ sơ sinh. Chế độ ăn đầy đủ choline sẽ giúp trẻ thông minh và hạn chế nguy cơ bị dị tật. Không những vậy, theo các nhà khoa học, chế độ ăn ít choline là nguyên nhân tăng nguy cơ sinh con bị dị tật ống thần kinh như nứt đốt sống cao gấp 4 lần so với bình thường. Các thực phẩm có giàu choline gồm trứng, sữa, súp lơ, lạc,...

Bổ sung các thực phẩm giàu choline gồm Trứng, sữa, súp lơ, lạc giúp trẻ thông minh ngay từ khi còn trong bụng mẹ

Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng để bé được sinh ra thông minh, nhanh nhẹn. Bà bầu cần lưu ý đặc biệt đến những thực phẩm mình bổ sung trong khi mang bầu, ngay cả trước khi mang bầu và trong giai đoạn cho con bú.

Trên đây là những lời khuyên giúp mẹ bầu hiểu rõ Ăn gì cho con thông minh từ trong bụng mẹ. Bà bầu hãy lựa chọn những loại thực phẩm cần thiết và bổ sung một cách thông thái để nhân đôi hạnh phúc làm mẹ với em bé kháu khỉnh, thông minh. Song song đó, mẹ cũng cần dành thời gian để thực hiện các bài tập thai giáo, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để thai nhi phát triển hoàn thiện.