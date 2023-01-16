Trong nhân tướng học, đứa trẻ có những bộ phận này càng to thì tương lai càng nhiều tài lộc

Nuôi dạy con 16/01/2023 07:17

Tương lai của một đứa trẻ tốt xấu ra sao phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trẻ có những bộ phận càng to tương lai càng nhiều tài lộc, được Trời Phật ban phước.

Trẻ có mông to

Đa số cha mẹ sinh con gái thường sẽ quan tâm hơn đến mông của con. Theo quan niệm của người xưa “Gái có mông to thì sinh con quý tử”.

Theo nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ có mông lớn thường có khung xương chậu lớn hơn, thai nhi sẽ đi qua ống sinh thuận lợi hơn trong quá trình sinh nở. Thêm nữa, phụ nữ có mông lớn cũng có nhiều mỡ dưới da hơn nên cũng sẽ giảm khả năng mắc bệnh tiểu đường, giúp ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch.

Bên cạnh đó, nhiều người tin rằng phụ nữ sở hữu mông to thường thu hút được sự hấp dẫn của cánh mày râu bởi đặc điểm này tượng trưng cho khả năng làm mẹ hoàn hảo. Ngoài ra, phụ nữ sở hữu vòng 3 đầy đặn còn được cho là tính tình hào phóng, tài vận tốt.

Trong nhân tướng học, đứa trẻ có những bộ phận này càng to thì tương lai càng nhiều tài lộc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trẻ có đôi tai to

Đây là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của tướng trẻ em thông minh, khỏe mạnh và hiếu thảo.

Trẻ có vành tai cao hơn hoặc ngang lông mày có sức khỏe tốt, ít làm cha mẹ buồn phiền.

Bé cũng có có đầu óc nhanh nhẹn, học đâu nhớ đó, tư duy độc đáo và hoạt ngôn. Vì vậy, thích hợp làm những nghề như giáo viên, luật sư, nhà báo, nghệ sĩ…

Nếu bé có đôi tai cứng, nhiều gân sẽ rất ngang ngược, khó dạy bảo. Ngược lại, bé có đôi tai mềm sẽ rất ngoan, biết vâng lời cha mẹ, yêu thương gia đình và sống lương thiện. Vì thế, trẻ sẽ có vận giàu sang, phú quý, cuộc đời bình an, giúp bố mẹ ăn nên làm ra, cuộc sống khá giả.

Chiếc mũi to

heo các nhà nhân tướng học, đàn ông mũi to thường thể hiện tướng tốt. Người này thường có tính cách cởi mở, tính toán nhanh và khá tự tin. Luôn biết nắm bắt thời cơ thường gặp nhiều thành công trong sự nghiệp.

Đồng thời, người này kinh doanh ở đâu cũng thuận lợi. Chi tiêu rộng rãi nhưng vẫn biết cách quản lý nguồn tài chính nên ít khi rơi vào cảnh eo hẹp. Vì vậy, cuộc đời của đàn ông có mũi quá to thường rất thuận lợi và may mắn. Dễ tìm được quý nhân giúp đỡ.

Trong nhân tướng học, đứa trẻ có những bộ phận này càng to thì tương lai càng nhiều tài lộc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Chân to, đầy đặn

Trong nhân tướng học, bàn chân cũng là một trong những bộ phần quan trọng có thể nói lên được vận mệnh của mỗi người.

Đối với những phụ nữ có bàn chân thon gọn, họ là những người tần tảo, hay đi đây đi đó, nhưng lại không được sở hữu cuộc sống vẹn toàn, không được những người xung quanh cung phụng hoặc kính trọng như ông chúa, bà hoàng.

Ngược lại, đối với những người có bàn chân đầy, cụ thể khi đặt bàn chân xuống đất, bạn sẽ cảm nhận được thịt bàn chân tràn đầy xuống đất thì đó được xem là bàn chân đầy đặn, là phúc tướng trời ban. Những người có bàn chân này thường sẽ có hôn nhân viên mãn, được chồng cưng chiều hết mực, hậu vận không lo lắng sầu muộn mà chỉ cần an nhàn tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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