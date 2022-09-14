Trẻ trên 2 tuổi, ba mẹ nên đầu tư dinh dưỡng vào những thực phẩm này nếu muốn con phát triển toàn diện

Dinh dưỡng là vô cùng cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng khỏe mạnh toàn diện của trẻ. Mặc dù nghe có vẻ khó khăn khi cho con bạn ăn một số loại thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng, nhưng bạn phải hình thành thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ đầu. Ngoài ra, những thực phẩm này giúp trẻ có kỹ năng, lưu giữ ký ức, tăng cường hệ miễn dịch và giúp trẻ tiếp thu nhanh.

Trứng là nguồn protein tuyệt vời và trẻ em cần protein để tăng trưởng tối đa. Nó làm cho những đứa trẻ tràn đầy năng lượng hơn và giúp xây dựng các tế bào. Trứng được làm giàu với protein giúp trẻ không cảm thấy mệt mỏi và đau xương, đồng thời xây dựng một hệ thống miễn dịch vững chắc trong cơ thể chúng để chống lại bệnh tật và nhiễm trùng.

Ảnh minh họa: Internet

Với nguồn cung cấp vitamin D và canxi, sữa là thực phẩm quan trọng mà trẻ nào cũng phải có. Sữa hỗ trợ xây dựng xương và răng khỏe mạnh. Nó cũng giúp duy trì huyết áp ở trẻ em. Hơn nữa, canxi giúp chống béo phì ở trẻ em đã trở thành một vấn đề khá phổ biến. Vì sữa là một nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời nên nó ngăn ngừa trẻ phát triển bất kỳ bệnh nào sau này.

3. Cải bó xôi/ Rau bina

Rau bina là một nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, A và K. Nó cũng chứa một lượng cao canxi, kali và sắt cần thiết cho trẻ ăn trong những năm lớn lên. Rau bina hỗ trợ sự phát triển của trí não và lượng huyết sắc tố hoặc huyết sắc tố cũng tăng lên khi ăn rau bina thường xuyên. Các đặc tính kháng khuẩn của rau bina giúp chống lại nhiễm trùng và nó cũng giữ cho gan luôn khỏe mạnh.

4. Cà rốt

Ảnh minh họa: Internet

Là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, cà rốt cực kỳ tốt cho sức khỏe đối với trẻ em. Cà rốt giúp cải thiện sức khỏe của đôi mắt và thúc đẩy sự phát triển của tế bào ở các cơ quan khác. Loại rau ngon này cũng có hiệu quả trong việc xây dựng sức khỏe răng miệng ở trẻ em. Hơn nữa, được bổ sung nhiều chất xơ có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng dạ dày hoặc táo bón ở trẻ em.

5. Cam

Bất kỳ loại trái cây có múi nào như cam đều vô cùng quan trọng đối với trẻ em. Vì chúng rất giàu vitamin C giúp xây dựng một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ em và ngăn ngừa ho thường xuyên và cảm lạnh. Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như folate và kali.

Cam giúp hấp thụ nhiều sắt hơn trong cơ thể, một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng số lượng hemoglobin. Thị giác của trẻ em cũng được cải thiện đáng kể với cam vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật.

Theo NDTV