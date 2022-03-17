Trẻ quá chú tâm vào điện thoại, cha mẹ tưởng bình thường ai ngờ gây ra tác hại khôn lường này đây!

Nuôi dạy con 17/03/2022 06:00

Việc lười vận động kết hợp với việc sử dụng các thiết bị di động có thể làm gia tăng chứng đau lưng ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Điều này đã được giải thích bởi bác sĩ Jorge Sardá, chuyên gia chấn thương và chỉnh hình trẻ em tại Bệnh viện Vithas Valencia Consuelo .

Trẻ quá chú tâm vào điện thoại, cha mẹ tưởng bình thường ai ngờ gây ra tác hại khôn lường này đây! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các bác sĩ chuyên khoa đã cảnh báo rằng “chúng ta ngày càng ít quan tâm hơn đến các tư thế của con mình”. Do đó, việc sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng, vị trí học tập ở nhà cũng như bàn học không phù hợp ở trường hay không tập thể dục thường xuyên đang gây ra đau lưng ở trẻ em và hơn hết là ở tuổi vị thành niên.

Phát hiện sớm

"Cha mẹ là những người hiểu rõ con mình nhất, vì vậy, trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ hoặc lo lắng nào, các bậc phụ huynh nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nhi khoa và yêu cầu tư vấn với bác sĩ chỉnh hình trẻ em để đánh giá tình trạng của trẻ.

Trẻ quá chú tâm vào điện thoại, cha mẹ tưởng bình thường ai ngờ gây ra tác hại khôn lường này đây! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bác sĩ cho biết, tình trạng phổ biến nhất ở trẻ là những bệnh ảnh hưởng đến cột sống, "đặc biệt là chứng vẹo cột sống , thường gặp ở tuổi vị thành niên và nhiều nhất là ở trẻ em gái"; rối loạn bàn chân, đặc biệt là bàn chân bẹt, rối loạn dáng đi, đau lưng hoặc thay đổi trục của đầu gối.

5 tác hại khi cho trẻ sử dụng điện thoại! Là bậc cha mẹ cần biết cách điều chỉnh giúp trẻ phát triển

5 tác hại khi cho trẻ sử dụng điện thoại! Là bậc cha mẹ cần biết cách điều chỉnh giúp trẻ phát triển

Mặc dù điện thoại thông minh có mặt hữu ích nhưng khi cho trẻ sử dụng có khá nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bất an bởi điện thoại sẽ gây những ảnh hưởng xấu đến trẻ. Bài viết dưới đây sẽ giải thích những tác động tiêu cực của việc cho trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều, qua đó để các bậc phụ huynh có thể hiểu được các tác hại và biết tận dụng thiết bị công nghệ để nuôi dạy trẻ.

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