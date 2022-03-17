Trẻ quá chú tâm vào điện thoại, cha mẹ tưởng bình thường ai ngờ gây ra tác hại khôn lường này đây!

Việc lười vận động kết hợp với việc sử dụng các thiết bị di động có thể làm gia tăng chứng đau lưng ở trẻ em và thanh thiếu niên.
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Điều này đã được giải thích bởi bác sĩ Jorge Sardá, chuyên gia chấn thương và chỉnh hình trẻ em tại Bệnh viện Vithas Valencia Consuelo .
Các bác sĩ chuyên khoa đã cảnh báo rằng “chúng ta ngày càng ít quan tâm hơn đến các tư thế của con mình”. Do đó, việc sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng, vị trí học tập ở nhà cũng như bàn học không phù hợp ở trường hay không tập thể dục thường xuyên đang gây ra đau lưng ở trẻ em và hơn hết là ở tuổi vị thành niên.
Phát hiện sớm
"Cha mẹ là những người hiểu rõ con mình nhất, vì vậy, trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ hoặc lo lắng nào, các bậc phụ huynh nên tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa và yêu cầu tư vấn với bác sĩ chỉnh hình trẻ em để đánh giá tình trạng của trẻ.
Bác sĩ cho biết, tình trạng phổ biến nhất ở trẻ là những bệnh ảnh hưởng đến cột sống, "đặc biệt là chứng vẹo cột sống , thường gặp ở tuổi vị thành niên và nhiều nhất là ở trẻ em gái"; rối loạn bàn chân, đặc biệt là bàn chân bẹt, rối loạn dáng đi, đau lưng hoặc thay đổi trục của đầu gối.