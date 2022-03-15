5 tác hại khi cho trẻ sử dụng điện thoại! Là bậc cha mẹ cần biết cách điều chỉnh giúp trẻ phát triển

WHO tỏ ra lo ngại về vấn đề này nên đã đưa ra các chỉ dẫn khi cho trẻ sử dụng điện thoại. Các chỉ dẫn gồm có "không cho trẻ 1 tuổi tiếp xúc màn hình điện thoại" và "trẻ từ 2-4 tuổi không sử dụng trên 1 giờ".

Thực tế cho thấy nhiều bậc cha mẹ khi chăm con sẽ cho con dùng điện thoại thông minh để chăm sóc trẻ nhưng nếu kéo dài thời gian sử dụng điện thoại sẽ cản trở sự phát triển của não bộ và ảnh hưởng đến khả năng học tập ở trẻ. Do đó các bậc phụ huynh có thể quyết định thời gian cho trẻ sử dụng điện thoại và tránh để cho trẻ sử dụng trong thời gian dài.

5 tác hại khi cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh

Điện thoại thông minh có thể được dùng làm công cụ giao tiếp và giáo dục trẻ. Tuy nhiên, không kiểm soát được có thể gây phản tác dụng.

Để cho trẻ sử dụng điện thoại hiệu quả hơn, các bậc phụ huynh cần biết 5 tác hại sau đây của điện thoại

1. Suy giảm thị lực

Ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại có thể làm giảm thị lực của trẻ. Ánh sáng xanh rất dễ gây hại cho mắt, việc để trẻ nhìn vào màn hình điện thoại trong thời gian dài là nguyên nhân làm giảm thị lực ở trẻ.

Ảnh: VnDoc.com

Bạn cần phải áp dụng các biện pháp như quyết định thời lượng sử dụng của điện thoại để mắt không hoạt động quá mức.

2. Giảm tương tác với cha mẹ

Sử dụng điện thoại làm giảm sự liên kết giữa cha mẹ và con cái. Ảnh: toplist.vn

Điện thoại thông minh cũng là nguyên nhân làm giảm sự giao tiếp, tương tác giữa cha mẹ và con cái. Nếu trẻ mải mê với điện thoại thông minh, chúng sẽ ít trò chuyện với cha mẹ hơn và khả năng cao trẻ không thể hoàn thiện kỹ năng giao tiếp.

3. Nhịp sinh hoạt bị gián đoạn

Nếu để trẻ sử dụng điện thoại trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và dễ phá vỡ nhịp sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Khi trẻ bị hấp dẫn bởi các trò chơi hoặc trò chuyện với bạn bè, trẻ có thể sẽ sẵn sàng thức khuya. Nếu nhịp sinh hoạt của trẻ bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng việc học.

4. Quá trình phát triển ngôn ngữ chậm lại

Việc sử dụng điện thoại thông minh sẽ làm giảm các cuộc trò chuyện dẫn đến sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ có thể bị trì hoãn. Trẻ em thường hiểu các từ ngữ thông qua các cuộc trò chuyện với cha mẹ mình nhưng nếu chúng quá tập trung vào điện thoại và ít giao tiếp với cha mẹ, cơ hội học ngoại ngữ của trẻ sẽ giảm xuống.

5. Dễ gây “nghiện”

Nếu để trẻ sử dụng điện thoại trong một thời gian dài, chúng rất dễ nghiện. Đặc biệt là mạng xã hội và trò chơi sẽ làm trẻ tiêu tốn nhiều thời gian nhất, điều này làm thúc đẩy cơn nghiện. Các bậc cha mẹ cần thực hiện các biện pháp như hạn chế sử dụng mạng xã hội, đặt thời gian sử dụng.

Nếu biết sử dụng điện thoại đúng cách, nó sẽ không hoàn toàn xấu

Ảnh: Hanakomama

Bài viết đã cho chúng ta thấy những tác hại của việc trẻ lạm dụng và sử dụng điện thoại. Nếu được sử dụng đúng cách thì chiếc điện thoại thông minh đúng là một công cụ tuyệt vời giúp bạn trong quá trình nuôi dạy con cái. Chiếc điện thoại thông minh sẽ là một đồng minh mạnh mẽ hỗ trợ bạn nếu bạn biết cách tận dụng nó.

Theo Hanakomama