Ưu và nhược điểm của việc cho con sử dụng điện thoại mà ba mẹ nên chú ý để giúp con phát triển tư duy tốt

Nuôi dạy con 10/03/2022 09:02

Những ưu và khuyết điểm của việc mua một chiếc điện thoại di động cho một thiếu niên là gì và bạn có nên bận tâm không? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc này.

Ưu và nhược điểm của việc cho con sử dụng điện thoại mà ba mẹ nên chú ý để giúp con phát triển tư duy tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn có thể hoàn toàn hạnh phúc khi làm mua và cho con sử dụng những thư tốt nhất chẳng hạn như việc con sài điện thoại, nhưng thường thì sẽ có những việc sẽ khiến bạn không hài lòng vì nhiều lý do. Vì vậy, những ưu và khuyết điểm của việc mua một chiếc điện thoại di động cho một thiếu niên là gì và bạn có nên bận tâm không?

Thanh thiếu niên có thực sự cần điện thoại di động không? Còn rất nhiều tranh cãi về việc một thanh thiếu niên có thực sự cần điện thoại di động hay không, nhưng nếu bạn hỏi con, chắc chắn chúng sẽ nói rằng điện thoại là điều cần thiết cho hạnh phúc và vị thế xã hội của mình. Nếu không có điện thoại di động, thanh thiếu niên bình thường không thể hoạt động, con không thể nói chuyện với bạn bè và cuộc sống thật không đáng sống với chúng.

Nhưng trước khi bạn nhượng bộ và vội vàng mua cho cậu thiếu niên cưng của mình một chiếc điện thoại hoàn toàn mới, hãy xem qua những lưu ý sau đây.

Ưu điểm của việc để một thanh thiếu niên có điện thoại di động

Đó là một công cụ thương lượng

Ưu và nhược điểm của việc cho con sử dụng điện thoại mà ba mẹ nên chú ý để giúp con phát triển tư duy tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một cách để khiến một thiếu niên làm chính xác những gì bạn muốn là sử dụng kết hợp phương pháp "mềm rắn". Nếu con cần một số lời thuyết phục để giúp bạn làm một số việc vặt trong nhà, bạn có thể đề nghị cung cấp thêm dữ liệu trên điện thoại di động cho con. Hoặc nếu con đang làm phiền, không nghe lời, bạn có thể đe dọa tịch thu điện thoại của con cho đến khi chúng ngoan.  

Theo dõi thanh thiếu niên

Ưu và nhược điểm của việc cho con sử dụng điện thoại mà ba mẹ nên chú ý để giúp con phát triển tư duy tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Điện thoại di động là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc với một thiếu niên khi họ vắng nhà. Nếu con bạn đã đi dự tiệc hoặc liên hoan và bạn muốn giữ liên lạc, bạn có thể trực tiếp gọi điện hoặc nhắn tin cho họ. Hoặc, nếu bạn muốn theo dõi họ một cách "lén lút", hãy cài đặt một ứng dụng theo dõi trên điện thoại của con.  

Những trường hợp khẩn cấp

Ưu và nhược điểm của việc cho con sử dụng điện thoại mà ba mẹ nên chú ý để giúp con phát triển tư duy tốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu một thiếu niên có điện thoại di động bên người, họ có thể sử dụng điện thoại này để kêu cứu nếu thấy mình rơi vào tình huống khó khăn vì một lý do nào đó. Trong những trường hợp nguy hiểm tiềm ẩn, chẳng hạn như bị mắc kẹt ở đâu đó, có một chiếc điện thoại di động có thể là một cứu cánh. 

Nhược điểm của việc tặng điện thoại di động cho thanh thiếu niên

Hóa đơn khổng lồ 

Ưu và nhược điểm của việc cho con sử dụng điện thoại mà ba mẹ nên chú ý để giúp con phát triển tư duy tốt - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Lý do chính khiến các bậc cha mẹ không muốn giao điện thoại di động cho một thanh thiếu niên là vì ba mẹ sợ trở thành người phải gánh hóa đơn "khổng lồ". Có một gói mạng điện thoại tốt sẽ hữu ích, nhưng con bạn vẫn có thể vượt quá giới hạn dữ liệu, nhắn tin, lướt mạng  hàng tháng, điều này sẽ khiến bạn phải trả phí.

Chi phí thay thế điện thoại mới

Rất nhiều thanh thiếu niên thiếu trách nhiệm. Có lẽ cậu thiếu niên của bạn sẽ dễ dàng đánh mất những thứu quan trongjvif có thể con chưa hiểu được giá trị vật chất và một chiếc điện thoại di động đắt tiền cũng không ngoại lệ. Vì vậy, bạn có thực sự muốn mua một chiếc điện thoại mới cho con và phát hiện ra rằng con yêu của bạn đã làm mất nó?

Bản nâng cấp cho điện thoại

Ưu và nhược điểm của việc cho con sử dụng điện thoại mà ba mẹ nên chú ý để giúp con phát triển tư duy tốt - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Hầu hết thanh thiếu niên luôn tìm kiếm điện thoại và phụ kiện điện thoại mới nhất và thú vị nhất. Điều này có nghĩa là mặc dù họ có thể vui mừng với chiếc điện thoại di động mới mà bạn mua cho họ vào dịp Giáng sinh, nhưng hai tháng sau, nó đã trở nên "cũ kỹ" và "lạc hậu". Thật không may nếu khi đó bạn sẽ cần phải đầu tư vào một chiếc điện thoại và phụ kiện mới hơn hoặc phải đối mặt với chiến dịch hờn dỗi trong nhiều tháng của con.   

Khoảng thời gian chú ý hạn chế

Ưu và nhược điểm của việc cho con sử dụng điện thoại mà ba mẹ nên chú ý để giúp con phát triển tư duy tốt - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Các cuộc trò chuyện xung quanh bàn ăn có xu hướng khá hạn chế khi một thanh thiếu niên đang sở hữu điện thoại di động. Thay vì những câu trả lời thông minh cho các câu hỏi, tất cả những gì bạn có thể nhận được là một vài tiếng càu nhàu và hình ảnh một khuôn mặt đang chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ của con.

Tìm điện thoại di động phù hợp cho thanh thiếu niên nếu thực sự cần

Ưu và nhược điểm của việc cho con sử dụng điện thoại mà ba mẹ nên chú ý để giúp con phát triển tư duy tốt - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Bạn có thể chỉ cần may rủi và chọn chiếc điện thoại đầu tiên mà bạn nhìn thấy, hoặc bạn có thể có một cách an toàn là hỏi con bạn xem chúng thực sự muốn chiếc điện thoại nào. Cách tiếp cận thứ hai có lẽ là tốt nhất, vì bạn không muốn trả nhiều tiền cho một chiếc điện thoại di động mới mà món quà của bạn lại không hợp sở thích của chúng. Điện thoại mua trả trước là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn không muốn mua gói điện thoại theo hợp đồng, trả góp cho thanh thiếu niên của mình.

Theo Child development info

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