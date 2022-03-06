Ba ngôn ngữ NÀY có thể giúp con bạn thành công hơn trong tương lai mà ba mẹ nào cũng nên lưu ý

Nuôi dạy con 06/03/2022 14:08

Trong thế giới toàn cầu hóa, ngôn ngữ là công cụ kết nối chúng ta với nhau. Đối với cả người lớn và trẻ em, học một ngôn ngữ mới là vô cùng thuận lợi. Nó không chỉ mở rộng phạm vi cơ hội, mà còn cho người ta tiếp xúc với các nền văn hóa, truyền thống và lịch sử khác nhau.

Ba ngôn ngữ NÀY có thể giúp con bạn thành công hơn trong tương lai mà ba mẹ nào cũng nên lưu ý - Ảnh 1

Các bậc cha mẹ luôn muốn mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho con mình, cố gắng mang đến cho con những triển vọng tốt nhất, dưới đây là những lợi ích của việc học ngoại ngữ và cũng biết những ngôn ngữ nào thực sự có thể giúp con bạn thành công.

Ba ngôn ngữ nào cải thiện cơ hội nghề nghiệp của con bạn?

Ba ngôn ngữ NÀY có thể giúp con bạn thành công hơn trong tương lai mà ba mẹ nào cũng nên lưu ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Trong một nghiên cứu liên quan đến cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh và Ý kiến ​​phối hợp với Sân bay Heathrow thực hiện, người ta thấy rằng việc học tiếng Pháp, Đức và/hoặc tiếng Trung Quốc giúp trẻ tăng cơ hội thành công trong nghề nghiệp trong vòng 10 năm tới và cũng nâng cao khả năng được tuyển dụng. 

Theo nghiên cứu, thông thạo ngôn ngữ thứ hai mở ra nhiều cơ hội kinh doanh và giúp mọi người xây dựng các đối tác chuyên nghiệp mới.

Học thuật và kỹ năng xã hội cũng quan trọng

Ba ngôn ngữ NÀY có thể giúp con bạn thành công hơn trong tương lai mà ba mẹ nào cũng nên lưu ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập trong học thuật và cải thiện các kỹ năng xã hội, giao tiếp giữa các cá nhân. Đây sẽ là những lĩnh vực cuối cùng đưa con bạn tiến lên và giúp chúng đủ điều kiện để đạt được những thành công trong cuộc sống.

Vì vậy, nếu bạn muốn con bạn học thực sự tốt, hãy giúp chúng bắt đầu học ngoại ngữ. Ngoài ra, hãy củng cố khả năng nói tiếng Anh của con, ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Học các ngôn ngữ khác nhau có thể cải thiện triển vọng tương lai của con bạn

Ba ngôn ngữ NÀY có thể giúp con bạn thành công hơn trong tương lai mà ba mẹ nào cũng nên lưu ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trong thế giới ngày nay, tất cả cuộc sống của chúng ta đều được kết nối với nhau. Cho dù là tình cảm, kinh doanh, các mối quan hệ hay văn hóa, mọi người đã bắt đầu nhìn ra ngoài biên giới và rào cản. Ngôn ngữ chắc chắn là chìa khóa để đảm bảo tính liên kết này.

Đối với trẻ em, học một ngôn ngữ mới cũng quan trọng như việc thành thạo một kỹ năng chuyên môn. Nó mở ra nhiều cơ hội và cũng giúp kiếm được một số tiền lớn. Điều đó nói rằng, các chuyên gia tin rằng thông thạo ngôn ngữ có thể rất tốt cho sự phát triển của con bạn và cũng là một khoản đầu tư tuyệt vời cho tương lai.

Lợi ích của việc học ngôn ngữ mới

Ba ngôn ngữ NÀY có thể giúp con bạn thành công hơn trong tương lai mà ba mẹ nào cũng nên lưu ý - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Có rất nhiều lợi ích khi học ngoại ngữ khi còn nhỏ. Trí nhớ và chức năng não của trẻ không chỉ ở mức cao mà khả năng nắm bắt kiến ​​thức của trẻ cũng rất đặc biệt lúc còn nhỏ.

Theo nghiên cứu, người ta tin rằng học ngôn ngữ thứ hai giúp tăng cường tư duy phản biện, khả năng lắng nghe và khả năng giải quyết vấn đề. Nó giúp tăng cường khả năng đa nhiệm của trẻ và cải thiện các chức năng ghi nhớ.

Theo Times of India

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