Các loại đường bổ sung nên TRÁNH ở trẻ em dưới hai tuổi: Ba mẹ cần đặc biệt lưu ý những điểm này để tránh 'hậu họa' về sau cho con

Nuôi dạy con 03/03/2022 09:14

Mỗi bậc cha mẹ đều sẽ liên tưởng đến trải nghiệm cho con mình ăn trái cây hoặc rau nghiền và chỉ nhận được những tiếng rên rỉ, nổi loạn hoặc đôi khi toàn bộ thức ăn trớ ra lại từ miệng của con mà thôi! Vốn dĩ trẻ không thích ăn những món ít "ngọt ngào".

Trẻ vốn không thích ăn rau nên khi ba mẹ cho chúng nếm thử những món rau xanh tưới mát thì có vẻ trre thường nhăn nhó và không hợp tác. Cho con ăn những thứ ngọt ngào như nước sốt táo hoặc một miếng bánh tart theo nghĩa đen sẽ là "một trò chơi bánh ngọt", nơi bạn cũng sẽ nhận được một hoặc hai miếng bánh miễn phí từ trẻ. Cách sau có vẻ dễ dàng và bổ ích hơn nhiều so với cách trước nhưng trong những năm đầu hình thành của trẻ, điều quan trọng là phải chăm sóc mọi thứ mà trẻ tiêu thụ hàng ngày thật cẩn thận.

Thêm đường vào thức ăn của con có tốt không?

Các loại đường bổ sung nên TRÁNH ở trẻ em dưới hai tuổi: Ba mẹ cần đặc biệt lưu ý những điểm này để tránh 'hậu họa' về sau cho con - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cho trẻ ăn đồ ngọt trong hai năm đầu sau khi sinh, đặc biệt là các món có chứa thêm đường có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ. Đường bổ sung được thêm vào trong quá trình chế biến thực phẩm. Trong thực phẩm như chất ngọt, xi-rô và nước ép trái cây, nước rau quả, đường thường được ba mẹ thêm vào vì vậy ba mẹ nên chú ý hơn. Sữa chua, đồ ăn nhẹ cho trẻ em, đồ uống trái cây, món tráng miệng và các sản phẩm bánh ngọt đặc biệt nên bị cấm khỏi chế độ ăn của trẻ em.

Tại sao chúng ta phải loại bỏ đường trong thức ăn của trẻ sơ sinh?

Các loại đường bổ sung nên TRÁNH ở trẻ em dưới hai tuổi: Ba mẹ cần đặc biệt lưu ý những điểm này để tránh 'hậu họa' về sau cho con - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Để trẻ phát triển thích hợp trong 24 tháng đầu sau sinh, cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và calo. Mặc dù thực phẩm có thêm đường rất giàu calo nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng. Trẻ em đã ăn một lượng thức ăn hạn chế trong những năm đầu đời này, và để đảm bảo rằng thức ăn chúng tiêu thụ có lợi cho cơ thể của chúng, nên loại bỏ thực phẩm có thêm đường khỏi chế độ ăn của con.

Hậu quả lâu dài khi bạn thêm đường vào các món ăn của con từ những năm tháng đầu

Các loại đường bổ sung nên TRÁNH ở trẻ em dưới hai tuổi: Ba mẹ cần đặc biệt lưu ý những điểm này để tránh 'hậu họa' về sau cho con - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Trẻ em được cho ăn thức ăn nhiều đường trong những năm đầu tiên của chúng có nhiều khả năng bị béo phì, bệnh tim mạch và sâu răng khi còn nhỏ. Điều này là do mọi người thường thích các loại thực phẩm mà họ đã được cho ăn trong hai mươi bốn tháng đầu đời của họ. Vì sở thích lâu dài được hình thành bởi thói quen ăn uống ban đầu của họ, nên cuối cùng mọi người sẽ thèm ăn đường. Mặt khác, con chỉ chấp nhận ăn những thức ăn có vị đắng như các loại rau tốt cho sức khỏe nếu chúng đã được làm quen ngay từ khi còn nhỏ.

Giải pháp cho ba mẹ 

Các loại đường bổ sung nên TRÁNH ở trẻ em dưới hai tuổi: Ba mẹ cần đặc biệt lưu ý những điểm này để tránh 'hậu họa' về sau cho con - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Vì khá khó khăn để loại bỏ hoàn toàn lượng đường bổ sung khỏi chế độ ăn uống hàng ngày của con và cung cấp các lựa chọn lành mạnh hơn như những món có vị đắng như rau thì con lại không thích ăn, điều quan trọng là phải tìm được điểm trung gian cho phép bạn kiểm tra sức khỏe của con mình và cho phép chúng ăn ngọt - thức ăn mà con mong muốn.

Chuyển sang thức uống như sữa công thức, sữa mẹ hoặc một số loại sữa khác tùy theo độ tuổi của trẻ. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử bỏ đường trong khi chuẩn bị bữa ăn cho trẻ. Kiểm tra nhãn của tất cả mọi thứ bạn mua cho trẻ tiêu dùng cũng là một bước quan trọng có thể được thực hiện để tránh hoàn toàn bất kỳ loại đường nào được thêm vào. Điều quan trọng cần nhớ là không phải lúc nào đường bổ sung cũng được liệt kê như vậy trong các nhãn của sản phẩm, nhưng bạn nên chú ý đến các chú thích như "ngọt ngào, có vị ngọt".

Theo Times of India

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