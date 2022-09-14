Trẻ có 6 nét tướng này trời sinh phú quý, tương lai sáng hơn ngọc, cha mẹ được nhờ

Mũi lân là dáng mũi to, phần cánh mũi nở rộng, phần da dày và lỗ chân lông lớn. Người sở hữu mũi lân (đặc biệt là nam giới) thường thành công và giàu có ngay từ khi còn trẻ. Càng về trung niên, sự nghiệp của họ sẽ càng phất, sức khỏe dồi dào, vợ hiền con ngoan, cũng là “trăm người có một”.

Người có mũi lân cũng rất biết nắm bắt thời cơ để vươn lên. Vì vậy, họ cả đời không cần lo lắng về chi tiêu tiền bạc.

Đa số những người có dáng mũi này đều đáng để gửi gắm niềm tin và hợp tác làm việc. Họ có khát vọng lớn, thích mạo hiểm và luôn kiên định với những hoài bão của bản thân.

2. Mắt sáng

Theo nhân tướng học, từ đặc điểm đôi mắt, cổ nhân cho rằng có thể nhận định được một phần nhân cách, phẩm hạnh cũng như vận mệnh của người đó. Bênh cạnh nét đẹp theo thẩm mỹ, nếu đôi mắt của một đứa trẻ trong như nước mùa thu, ngân ngấn nước và rất sáng thì đứa trẻ đó sẽ là một đứa trẻ rất có triển vọng!

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Đứa trẻ có tướng mắt như vậy là người nhân hậu, nếu mắt còn có hai tròng đen rõ ràng thì cho thấy vận khí của trẻ sau này rất tốt, sinh ra đã là quý nhân của cha mẹ. Lớn lên đi ra ngoài xã hội có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của quý nhân, thành tích trong sự nghiệp sẽ không hề thấp, nhất định sẽ có nhiều triển vọng trong tương lai!

Nếu trẻ có dái tai to và dày thì thông minh, nhạy bén, có sức khỏe tốt, hay được trời Phật phù hộ, đường quan lộc sáng, công danh sự nghiệp thành đạt. Theo quan điểm khoa học thì tai phát triển lớn, dày thì trẻ sẽ nhạy cảm với âm thanh và từ đó thông minh hơn

3. Trẻ có vầng trán cao, rộng, đầy đặn

Một trong những tướng trẻ em thông minh tiêu biểu nhất là trẻ sở hữu vầng trán cao, đầy đặn. Nhân số học chỉ ra rằng những em bé này sẽ có một tương lai giàu có, thịnh vượng.

Trẻ khi sinh ra đã vô cùng thông minh, lanh lợi, trí nhớ tốt. Do đó, bé sẽ hiểu và tiếp thu mọi thứ vô cùng nhanh chóng, luôn đem lại niềm tự hào cho gia đình.

Trẻ có vầng trán cao, rộng và đầy đặn thường thích hợp làm trong lĩnh vực kinh doanh, ngoại thương, y tế, bất động sản…

4. Ấn đường rộng

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt con người chính là ấn đường. Sở dĩ mọi người cho rằng đây là nơi quan trọng vì cuộc sống thành công hay thất bạn, giàu sang hay phú quý thì chỉ cần nhìn vào ấn đường thì sẽ thấy được.

Ấn đường chủ yếu liên quan đến tài sản của một người trong những năm đầu đời của họ. Một đứa trẻ có triển vọng gì trong những năm đầu đời hay không có thể được nhìn thấy từ ấn đường của trẻ. Nếu bé nhà bạn sở hữu ấn đường rộng (tức độ rộng bằng khoảng hai ngón tay chụm lại) là những người có nhân cách tốt, biết yêu thương mọi thứ xung quanh, đặc biệt là động vật, lớn lên dễ gặt hái được thành công! Lớn lên khéo ăn khéo nói, trong quan hệ xã giao rất được lòng những người xung quanh, sự nghiệp cũng nhờ đó mà rất phát triển.

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5. Lông mày hình cánh cung

Trong nhân tướng học, trẻ có lông mày hình cánh cung, mọc đều đẹp, dài quá đuôi mắt là tướng trẻ em thông minh.

Về trí tuệ, trẻ có suy nghĩ sắc bén, tính logic và nhanh nhạy, tiếp thu mọi thứ nhanh chóng.

Về tính cách, bé có phần hiền hòa, dễ chịu, gây thiện cảm với nhiều người nên thường có quý nhân tương trợ, giúp đỡ.

Trẻ có thể bộc lộ tài năng và sự nhanh nhạy của mình ở các lĩnh vực như tài chính, kinh doanh, bất động sản, ngân hàng… Khi trưởng thành thường cũng có thể tự tay tạo nên nghiệp lớn.

6. Bé có chỉ tay hình chữ xuyên

Các bé có đường chỉ tay này thường sống rất tình cảm, chân thành và biết lắng nghe. Bé sẽ tiếp thu nhanh, khả năng tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm từ người khác để làm việc, học tập hiệu quả. Chẳng những vậy, trẻ có đặc điểm này thường biết nhận lỗi khi làm sai, luôn nghe lời góp ý đúng đắn và phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Trẻ có sự trưởng thành, độc lập, vững vàng dễ thành công trong cuộc sống mà không làm cha mẹ lo lắng.

Bé gái có đường chỉ tay chữ xuyên sẽ sở hữu tướng phụ nữ “vượng phu ích tử” khi lớn, cuộc sống về sau bình an, phúc đức.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm