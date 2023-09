Trẻ 4 tuổi nên học gì để phát triển toàn diện về cảm xúc, trí tuệ và ngôn ngữ?

Bên cạnh đó, trẻ 4 tuổi cũng thích lắng nghe người lớn nói chuyện, vì vậy mọi tác động bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của bé. Do đó, bố mẹ cần quan tâm hơn đến việc trẻ 4 tuổi nên học gì , để từ đây giúp con phát triển toàn diện về tâm lý cũng như bộc lộ được sở thích và tài năng thiên bẩm.

Trẻ 4 tuổi cực kỳ thích bắt chước những hành vi của người lớn, do đó những trò chơi có tính chất đóng vai một thành viên nào đó trong gia đình sẽ luôn thu hút bé. Theo đó, thời điểm này bé gái sẽ thích bắt chước trang điểm như mẹ, ngắm nghía trước gương và phụ giúp một số công việc nhà như quét nhà, lau bàn ghế… Còn bé trai thích làm việc giống ba. Do đó, khi được bố mẹ khen ngợi hành động, bé sẽ rất vui vẻ tự nguyện thực hiện.

4 tuổi trẻ cũng bộc lộ cảm xúc của mình nhiều hơn vì đã được đi học mẫu giáo, quấn quýt với bạn bè và có nhiều tình cảm. Sự yêu ghét trong tâm lý cũng được hình thành. Chính vì vậy, trẻ có xu hướng xây dựng tình bạn rõ ràng, gần gũi và thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu để củng cố tình bạn. Lúc này trẻ cũng luôn thích thể hiện cái tôi, đưa ra nhiều ý tưởng để duy trì tình bạn đó trong suốt giai đoạn phát triển. Những cung bậc cảm xúc sẽ được bộc lộ, trẻ biết an ủi khi bạn thân hay bố mẹ đang buồn.

Khi quan sát kỹ, các bậc phụ huynh sẽ thấy rõ trẻ 4 tuổi đã hình thành ý thức một cách rõ ràng, phân biệt rõ mình, người khác và thế giới xung quanh. Lúc này trẻ cũng đã nắm được các kiến thức cơ bản như mình tên gì, tên của ba mẹ và địa chỉ nhà ở… Hơn thế nữa trẻ cũng vô cùng quan tâm đến thái độ, lời nhận xét của mọi người đến bản thân mình. Do đó, trong thời điểm này bố mẹ không nên so sánh con mình với những đứa trẻ khác, để tránh trẻ nhút nhát, tự ti, ngại giao tiếp.

Do đó, trong quá trình phát triển tâm lý của trẻ 4 tuổi các bậc phụ huynh hãy theo sát, giúp con phát triển lòng nhân ái để giải quyết tốt các tình huống xảy ra xung quanh bản thân. Ví dụ như kể cho bé những câu chuyện cổ tích dân gian như thạch sanh, tấm cám, cô bé lọ lem… để phân được đâu là người tốt và người xấu, cũng như biết được mình phải thương cảm cho nhân vật nào…

Đặc biệt trẻ 4 tuổi cũng bắt đầu có những bí mật riêng của bản thân, đôi khi chỉ kể cho bạn bè mà không nói với bố mẹ. Do đó, bố mẹ cũng phải để trẻ có những không gian riêng tư, nhưng vẫn cần phải theo sát để giúp con ổn định tâm lý, phát triển toàn diện về cảm xúc và tư duy trí tuệ.

Cách dạy trẻ 4 tuổi học chữ

Mặc dù 4 tuổi trẻ rất thích khám phá và học hỏi. Tuy nhiên, độ tuổi này chưa thích hợp để dạy chữ cho trẻ một cách bài bản. Bởi trẻ chưa đủ trưởng thành để tập trung và ngồi yên một lúc quá lâu. Do đó, ở độ tuổi này mẹ chỉ nên dạy trẻ nhận diện chữ cái bằng việc xen lẫn các trò chơi. Vì vậy, mẹ hãy dạy chữ cho trẻ 4 tuổi theo phương pháp “học mà chơi, chơi mà học” thông qua trò chơi tô màu, cắt dán, tìm chữ cái đúng. Cụ thể:

Trò chơi tô màu

Trò chơi tô màu sẽ giúp bé nhận diện mặt chữ rất nhanh. Mẹ hãy in chữ khổ lớn trên nền giấy trắng và đưa cho con thật nhiều bút màu, đa dạng màu sắc để tô lên những chữ đó. Con tô đến chữ nào mẹ hãy dạy con đọc chữ đó. Việc vừa cho con tô màu vừa dạy con học chữ sẽ không làm bé quá căng thẳng.

Dạy trẻ 4 tuổi học chữ, vừa học vừa chơi

Chơi trò cắt dán

Đây là trò chơi có thể dạy trẻ 4 tuổi thông minh, giúp con nhẹ nhàng ghi nhớ các chữ cái nhanh chóng. Với trò này mẹ hãy viết chữ cái bé đã được học vào một tờ giấy khổ rộng, sau đó cho bé tìm kiếm trong các cuốn sách báo cũ các hình ảnh liên quan đến chữ cái đó. Tiếp theo để bé tự do cắt những hình ảnh tìm được và dán vào xung quanh chữ mẹ viết ra. Trò chơi này giúp trẻ củng cố các chữ cái đã học hiệu quả, đồng thời cũng mang tính chất kiểm tra lại kiến thức mà bé đã tiếp thu được.

Tìm chữ cái đúng

Trò chơi tìm chữ cái đúng khá đơn giản, mẹ hãy đưa bảng chữ cái trước mặt bé, sau đó đọc to một chữ cái nào đó và lặp lại vài lần. Nhiệm vụ của bé lúc này là lắng nghe và tìm đúng chữ cái mẹ vừa đọc. Trò chơi này sẽ khiến bé vô cùng thích thú, hào hứng tham gia. Hơn nữa, trò này mẹ có thể dùng mọi lúc như khi ra đường nhìn thấy bảng hiệu quảng cáo, hay đi siêu thị bắt gặp một dòng chữ nào đó mẹ có thể cho bé tìm kiếm chữ đó.

Cách dạy con 4 tuổi của người Nhật

Đối với các bậc phụ huynh người Nhật họ luôn trăn trở về vấn đề trẻ 4 tuổi nên học gì? Vì vậy, phương pháp dạy trẻ 4 tuổi của họ có đôi chút khác biệt. Điều các bậc phụ huynh người Nhật quan trọng nhất chính là dạy con cách sáng tạo. Vì thế, trẻ 4 tuổi ở Nhật luôn được khuyến khích sáng tạo mọi lúc mọi nơi với bất cứ sự kiện nào trong cuộc sống.

Khuyến khích sự sáng tạo của trẻ không chỉ dừng lại ở khám phá những sự vật, hiện tượng xung quanh bằng những giác quan thông thường mà còn biết suy nghĩ và tìm tòi nhiều hơn. Điều này có nghĩa là bé phải động não và tư duy nhiều hơn. Chính vì vậy, cách dạy con trai 4 tuổi của người Nhật đòi hỏi sự giáo dục về tư duy nhiều hơn, sáng tạo hơn.

Người Nhật khuyến khích sự sáng tạo từ trẻ

Do đó, bố mẹ người Nhật luôn hướng cho trẻ khả năng tự suy nghĩ và phát triển sự say mê, sáng tạo với một điều gì mà chúng yêu thích. Để sau này con sẽ trở thành một người giỏi giang, thành đạt. Bởi họ hiểu rõ tính sáng tạo, năng lực sáng tạo có được ở một đứa trẻ là khả năng không hoàn toàn do bẩm sinh, mà còn từ khi biết nhận thức và suy nghĩ. Sáng tạo làm cho mọi thứ được tốt hơn và thực hiện được các công việc một cách trơn tru.

Tuy nhiên chỉ số sáng tạo của trẻ không nhất thiết có liên quan đến chỉ số thông minh cao. Bởi thông minh chưa chắc đã đưa ra được những câu hỏi hay những lời giải đáp mà trước nay không ai nghĩ đến. Chính vì vậy, cách dạy con 4 tuổi của người Nhật là dạy con trở thành những đứa trẻ sáng tạo. Do đó, khi trẻ hỏi bất cứ một điều gì, dù có biết câu trả lời hay không, bố mẹ cũng luôn nghiêm túc lắng nghe và cùng tìm cách trả lời. Điều này giúp trẻ biết cách tự biết tìm lời giải.

Khuyến khích bé sáng tạo mọi lúc mọi nơi

Đặc biệt, trong việc chọn đồ chơi cho con, không chỉ có tác dụng giải trí mà còn giúp con 4 tuổi có tính trí tuệ cao, phát triển trí thông minh cùng với sức tưởng tượng phong phú. Bố mẹ người Nhật luôn chọn đồ chơi thông minh, đồ chơi xếp hình, đồ chơi lắp ghép… Để trẻ có thể suy nghĩ sáng tạo và lắp ghép được nhiều mô hình. Hơn nữa, họ không để cho con mình quá rảnh rỗi, không có việc gì làm, thay vào đó luôn nghĩ ra công việc nhẹ để trẻ tự làm cùng bố mẹ và bạn bè, giúp gắn kết nhiều hơn.

Do đó, để con thông minh và sáng tạo hơn, trẻ 4 tuổi nên học gì thì các ông bố bà mẹ người Việt hãy tham khảo cách dạy con của người Nhật. Để từ đây còn luôn được học hỏi, phát triển tốt và trở thành người tài đến khi trưởng thành.