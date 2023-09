Trẻ 1 tháng tuổi đi ngoài 2 ngày 1 lần có sao không?

Nguyên nhân khiến trẻ 1 tháng tuổi 2 ngày không đi ngoài chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng chưa phù hợp. Đây thời gian trẻ đang còn bú sữa mẹ vì thế bị ảnh hưởng rất nhiều từ chế độ ăn uống của mẹ. Toàn bộ lượng thức ăn được mẹ nạp vào mỗi ngày sẽ chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng có trong sữa để cho con bú. Vì thế nếu như mẹ có chế độ ăn uống khoa học, chất lượng sữa sẽ tốt, con phát triển toàn diện. Đây cũng là cơ sở phòng bệnh tốt cho con nhờ bổ sung đầy đủ dưỡng chất và tăng sức đề kháng trong sữa mẹ.

Vấn đề tiêu hóa ở trẻ luôn là nỗi bận tâm khá lớn đối với người làm mẹ. Chính vì vậy, trẻ đi đại tiện nhiều hay ít đều khiến các mẹ lo lắng. Theo các chuyên gia, phần lớn trẻ 1 tháng tuổi đi ngoài 2 ngày 1 lần là tình trạng bình thường và không ảnh hưởng gì đến quá trình phát triển tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, nếu kèm theo một số hiện tượng bất thường thì các bậc phụ huynh cần phải chú ý để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Ngoài ra cũng có thể là do hệ tiêu hóa của trẻ 1 tháng tuổi đã dần ổn định, sữa mẹ cũng rất dễ tiêu hóa nên thường ít để lại “bã”, do đó phải đến nhiều ngày sau phân mới tích tụ đủ và gây phản xạ đại tiện ở trẻ. Thậm chí, có nhiều trẻ chỉ cần đi tiểu tiện là đã thải hết phần sữa nhận từ mẹ nên rất lâu mới đi đại tiện được.

Còn đối với những trường hợp thiếu sữa mẹ và trẻ phải uống sữa công thức thì rất có thể không hợp sữa, dẫn đến triệu chứng khó tiêu, quá trình tiêu hóa diễn ra lâu hơn, vì thế đi đại tiện ít lần hơn và chậm hơn so với bình thường.

Trẻ 1 tháng tuổi đi ngoài bao nhiêu lần là bình thường?

Đối với những trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, trong 2-3 tuần đầu sau khi chào đời thường sẽ ị nhiều lần trong ngày. Nhưng bắt đầu từ tuần thứ 4 trở đi, bé sẽ không ị nhiều như vậy nữa, tần suất ít xuống khoảng 1-2 lần/ngày, thậm nhiều ngày mới đi 1 lần. Bởi khi bú mẹ gần như các chất dinh dưỡng đều được hấp thụ hoàn toàn, các chất cặn bã đi vào ruột già rất ít. Vì thế, bé nhiều ngày liền không đi đại tiện vẫn bình thường. Khi đi đại tiện không cần rặn quá mạnh, phân mềm, không cứng hoặc chỉ hơi cứng ở phần đầu, phân xanh hoặc vàng nâu. Điều này có nghĩa là hệ tiêu hóa của bé hoàn toàn bình thường, không bị táo bón, mẹ có thể yên tâm.

Trẻ đi ngoài nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ bú sữa

Còn đối với trẻ bú sữa công thức, phân của bé sẽ thường cứng và nặng mùi hơn. Trẻ có thể đi ngoài từ 3-4 lần/ngày. Nếu phân không cứng lắm, có hình thuôn, dạng chuối, có nghĩa là bé đang rất khỏe mạnh.

Do đó, bé 1 tháng tuổi đi ngoài ngày mấy lần còn tùy thuộc rất nhiều vào năng lượng mẹ cung cấp cho bé. Tuy nhiên, nếu khoảng cách giữa 2 lần đi ngoài quá dài (hơn 4 - 5 ngày) thì mẹ nên kiểm tra xem có phải bé bị táo bón không? Để bổ sung thêm:

Bổ sung nước cho trẻ

Giữa các cữ bú, mẹ có thể cho trẻ uống thêm chút nước. Trẻ 1 tháng tuổi chỉ nên uống thêm 100-200ml/ngày để tránh tình trạng trẻ no nước và bỏ bú. Nếu trẻ không chịu uống nước mẹ có thể thay bằng nước ép trái cây nguyên chất như lê, táo, mận… để hỗ trợ hoạt động cho hệ tiêu hóa.

Massage cho bé

Một trong những mẹo nhỏ tốt để trị táo bón cho trẻ sơ sinh chính là massage. Mẹ hãy nhẹ nhàng massage theo vòng tròn quanh rốn cho trẻ để hỗ trợ nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Massage 3 – 5 phút sau mỗi cữ mẹ cho bú nhé.

Cho trẻ tắm nước ấm

Nước ấm sẽ giúp trẻ thư giãn, kích thích nhu động ruột, tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, mẹ cũng có thể dùng khăn thấm nước ấm đặt lên bụng của trẻ, cách này cũng rất tốt cho hoạt động của hệ tiêu hóa.

Mẹ nên bổ sung thêm nước cho trẻ

Tóm lại, trẻ 1 tháng tuổi đi ngoài 2 ngày 1 lần không phải là vấn đề đáng lo ngại nếu bé vẫn ăn, chơi, ngủ bình thường. Còn nếu bé ít đi ngoài là do dấu hiệu của chứng táo bón thì mẹ cần xây dựng xem lại chế độ dinh dưỡng cho bé, thay đổi cho phù hợp hỗ trợ nhu động ruột, giúp đi ngoài tốt hơn.

Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi đi ngoài nhiều lần có sao không?

Trẻ 1 tháng tuổi có thể đi đại tiện 6-8 lần/ngày, đây là điều hoàn toàn bình thường, mẹ không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên, nếu bé đi vệ sinh nhiều hơn số lần trung bình/ngày, màu sắc và kết cấu phân khác lạ, rất có thể cơ thể bé đang không ổn. Nguyên nhân có thể là do sự chủ quan trong chế độ ăn uống của người mẹ. Bởi hệ tiêu hóa của bé rất non nớt, dễ nhạy cảm với thức ăn lạ, đặc biệt là thức ăn nhiễm khuẩn, nếu mẹ ăn phải những thức ăn này bé cũng bị ảnh hưởng. Do đó, chế độ dinh dưỡng sau sinh của mẹ cần phải hợp lý.

Để đảm bảo có đủ sữa cho con bú và duy trì được nguồn sữa chất lượng, phụ nữ sau sinh cần có một chế độ ăn khoa học và nghỉ ngơi thật nhiều. Nếu như trước đó, mẹ chỉ ăn 3 bữa một ngày thì bây giờ nên ăn 5 bữa, chia nhỏ và kết hợp nhiều loại thức ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể. Bên cạnh đó mẹ cần chú ý uống nhiều nước và có thể uống thêm sữa.

Trong 1-2 ngày đầu sau sinh, mẹ nên ăn các loại thức ăn nhẹ, dễ tiêu như cháo, mì, trứng... Không nên ăn các loại thức ăn nhiều dầu mỡ như chân giò, thịt gà... Nhưng có thể ăn thực phẩm giàu năng lượng và dinh dưỡng như canh gà, canh xương… để sớm hồi phục sau sinh. Những bà mẹ có tiền sử cao huyết áp cao trong thời kỳ mang thai cần phải hạn chế ăn mặn. Còn những bà mẹ nào bị rách tầng sinh môn và phải khâu, nên ăn thức ăn ít chất bã, chia nhỏ bữa ăn, 5 – 6 lần/ngày, ăn trong 3 ngày. Đặc biệt, nếu sinh mổ có thể áp dụng chế độ ăn từ lỏng đến đặc dần, rồi ăn chế độ bình thường.

Nếu trẻ đi ngoài nhiều quá mẹ cần chú ý để can thiệp kịp thời

Ngoài ra, một số nguyên nhân khác khiến trẻ 1 tháng tuổi đi ngoài nhiều lần như là:

+ Dị ứng với sữa công thức bổ sung.

+ Hệ tiêu hóa đường ruột bị nhiễm khuẩn.

+ Mẹ dùng quá nhiều thuốc nhuận tràng trong quá trình cho con bú.

Khi trẻ đi ngoài quá nhiều, rất có thể đã bị tiêu chảy, lúc này các mẹ cần cho bé đến bệnh viện thăm khám để được điều trị kịp thời, tránh gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Hy vọng với những thông tin trên đây phần nào đã giúp các mẹ hiểu hơn về vấn đề đại tiện của trẻ sơ sinh. Đừng nên lo lắng thái quá khi trẻ 1 tháng tuổi đi ngoài 2 ngày 1 lần. Chỉ cần chế độ ăn của mẹ cân bằng các nhóm thực phẩm khi nạp vào cơ thể, bổ sung nhiều loại rau xanh, các loại củ quả, trái cây nhằm cung cấp thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất thì bé sẽ đi vệ sinh bình thường và không bị táo bón hay mắc một số bệnh lý nào đó liên quan đến đường tiêu hóa.