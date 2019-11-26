Trẻ 1 tháng tuổi 3 ngày không đi ngoài có đáng lo ngại? 

Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi hoạt động chính là ti mẹ, ngủ và đi vệ sinh. Nếu trẻ 1 tháng tuổi 3 ngày không đi ngoài thì cha mẹ hãy cần thận và đưa con đến gặp bác sĩ để sớm có biện pháp xử lý.

Mọi sự thay đổi bất thường trên cơ thể của trẻ sơ sinh từ biểu hiện bên ngoài cho đến nét ăn ngủ, sinh hoạt chính là tín hiệu mà trẻ phát ra để cha mẹ biết. Lúc này, trẻ chưa hình thành việc giao tiếp thông qua ngôn ngữ vì vậy mà việc nhận biết của cha mẹ cũng sẽ khó khăn hơn. Chỉ cần bé nhà bạn có biểu hiện đi vệ sinh không như mọi khi cũng là một vấn đề. Trẻ 1 tháng tuổi 3 ngày không đi ngoài do những nguyên nhân nào, cách giải quyết ra sao? Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trẻ sơ sinh có 3 hoạt động chính là ngủ, bú mẹ và đi vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet Bình thường trẻ đi ngoài bao nhiêu lần/ngày? Để xem xét xem việc đi vệ sinh của trẻ có bất thường hay không thì cha mẹ phải nắm được số lần đi ngoài trong một ngày bình thường là như thế nào. Trẻ sơ sinh trong 1 tháng đầu đời sẽ đi tiểu tiện khoảng 10 đến 20 lần trong một ngày và số lần đại tiện là 10. Càng lớn thì số lần đi vệ sinh của trẻ sẽ càng giảm.

Tuy nhiên những trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ và trẻ sử dụng sữa công thức sẽ có số lần đi ngoài khác nhau. Cụ thể: Trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ Sau khi sinh, số lần đi ngoài của trẻ rất nhiều. Đó là trẻ đang đi hết phân su hình thành khi còn trong bụng mẹ. Tiếp sau đó, phân của trẻ sẽ chuyển sau màu xanh hoặc vàng với kết cấu lỏng, lợn cợn với nhiều hạt màu trắng nhỏ và có mùi hơi chua. Số lần đi ngoài sẽ là từ 3 đến 5 lần/ngày.

Trẻ bú sữa mẹ sẽ có số lần đi ngoài khác so với uống sữa công thức - Ảnh minh họa: Internet Trẻ uống sữa công thức Đối với những trẻ mẹ không có nhiều sữa đủ để bú và phải ăn sữa công thức thì số lần đi ngoài sẽ ít hơn. Trẻ sẽ đi 1 đến 3 lần/ngày. Kết cấu của phân sẽ có màu vàng, hơi dẻo, mùi nặng hơn. Lưu ý khi mẹ cho bé dùng sữa ngoài thì rất dễ bị táo bón do đó phải kết hợp sữa ngoài với sữa mẹ một cách hợp lý. Đồng thời cha mẹ hãy thường xuyên kiểm tra phân của trẻ và số lần đi ngoài để có biện pháp xử lý. Cha mẹ hãy theo dõi việc đi ngoài của trẻ - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân bé 1 tháng tuổi 3 ngày không đi ngoài Hiện tượng trẻ hơn 1 tháng tuổi 3 ngày không đi ngoài xuất hiện chủ yếu bởi những nguyên nhân sau đây: Sữa mẹ dễ tiêu hóa vì vậy không để lại xác phân nhiều. Đối với những trẻ hấp thu tốt thì cơ thể sẽ hấp thụ toàn bộ chất có trong sữa mẹ và sẽ không để lại cặn. Như vậy thì không thể hình thành đủ phân để đi ngoài.

Nguyên nhân thứ 2 có thể do bé bú chưa đủ sữa. Trẻ lười bú thì lượng sữa vào cơ thể sẽ ít, khiến cho trẻ không đủ phân để đi ngoài.

Do mẹ ăn các loại thực phẩm khó tiêu hóa chuyển hóa thành sữa cũng ảnh hưởng đến việc đi ngoài của trẻ.

Pha chế sữa ngoài không đúng công thức, tỷ lệ theo yêu cầu của nhà sản xuất. Mỗi một loại sữa lại có cách pha chế khác nhau theo một công thức riêng vì vậy bạn nên pha theo một tỉ lệ chuẩn để trẻ hấp thu tốt nhất.

Sữa công thức không có chứa nhiều chất xơ hòa tan và các loại thực phẩm lợi khuẩn đường ruột khiến trẻ khó tiêu hóa, không thể đi ngoài. Pha sữa công thức không đúng cách cũng là nguyên nhân khiến trẻ bị đi ngoài - Ảnh minh họa: Internet Trẻ 1 tháng tuổi 2 3 ngày không đi ngoài có nguy hiểm không? Đây có lẽ là câu hỏi khiến nhiều cha mẹ thắc mắc. Cũng tùy từng tình huống để bạn đoán biết tình trạng của trẻ. Nếu trẻ 3 ngày không đi ngoài mà xuất hiện các dấu hiệu như quấy khóc, không xì hơi được, khó chịu, bụng phình to và nôn trớ… thì đó là biểu hiện trẻ bị tắc ruột. Hãy lập tức cho trẻ đến gặp bác sĩ để giải quyết.

Trường hợp trẻ không đi ngoài mà không có bất cứ biểu hiện nào như trên thì cha mẹ có thể yên tâm. Chỉ cần cho trẻ ăn đầy đủ, bổ sung chất xơ và các lợi khuẩn là trẻ có thể đi ngoài bình thường. Nếu trẻ bị đi ngoài kèm theo quấy khóc, cha mẹ cần phải chú ý - Ảnh minh họa: Internet Làm gì khi trẻ 1 tháng tuổi 3 ngày không đi ngoài? Nếu bé nhà bạn 3 ngày không đi ngoài hãy thực hiện những điều sau đây để kích thích việc đi ngoài của trẻ cũng như giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn. Thường xuyên thực hiện massage bụng cho trẻ: Mẹ hãy đặt trả nằm ngửa sau đó massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ trên phần bụng của trẻ theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ rốn và sang các vị trí khác. Mẹ có thể sử dụng kem massage cho trẻ.

Tập thể dục chân cho trẻ: Cũng đặt bé nằm ngửa rồi dùng 2 tay nhấc nhẹ hai chân bé lên rồi thực hiện động tác giống như đạp xe để tạo áp lực vào ruột, kích thích hệ tiêu hóa.

Để trẻ thư giãn trong nước ấm. Việc thư giãn trong chậu nước có thêm sữa tắm sẽ giúp trẻ thực sự thư giãn và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động. Cho trẻ nằm và mẹ massage vùng bụng và cơ bắp của trẻ.

Bổ sung chất xơ và lợi khuẩn cho trẻ, để trẻ uống thêm nước. Chất xơ này có thể thực hiện thông qua việc ăn uống của mẹ. Tập động tác chân giúp trẻ thư giãn hơn - Ảnh minh họa: Internet Có thể thấy việc trẻ 1 tháng tuổi 3 ngày không đi ngoài là một biểu hiện thường gặp. Cha mẹ cần quan tâm và để ý thật kỹ lưỡng để phán đoán và có hướng giải quyết chính xác nhất. >>> Xem thêm: - Trẻ 1 tháng tuổi đi ngoài 2 ngày 1 lần có sao không? - Trẻ 1 tháng tuổi ngủ bao nhiêu là đủ và không ảnh hưởng sức khỏe?

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