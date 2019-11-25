Làm gì khi trẻ mọc răng không đúng thứ tự?

Nuôi dạy con 25/11/2019 10:15

Trẻ mọc răng không đúng thứ tự là điều khiến cha mẹ lo lắng. Cần phải làm gì khi trẻ gặp phải hiện tượng này, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Trẻ nhỏ không thể tự ý thức được hành vi của mình cũng như không thể biết sức khỏe của mình như thế nào. Và cha mẹ chính là người giúp con theo dõi điều này. Mỗi một sự khác lạ trên cơ thể đều sẽ là một lời cảnh báo mà cha mẹ cần quan tâm. Mọc răng là một trong những sự phát triển cần phải có, là sự chuyển biến giai đoạn của trẻ.

Cha mẹ cần biết về trình tự mọc răng của bé để theo dõi. Tuy nhiên không phải lúc nào răng cũng mọc theo thứ tự sắp đặt sẵn. Khi trẻ mọc răng không đúng thứ tự bạn cần phải có những biện pháp giải quyết và theo dõi để hạn chế rủi ro sau này.

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Cha mẹ hãy theo dõi thật sát sao quá trình mọc răng của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thứ tự mọc răng của trẻ

Bắt đầu từ tháng thứ 6 cho đến khi trẻ 3 tuổi là sẽ hoàn thiện việc mọc răng. Thứ tự mọc răng sẽ như sau:

  • Từ 6 đến 10 tháng tuổi trẻ mọc 2 răng cửa dưới.
  • Từ 8 đến 12 tháng tuổi trẻ sẽ mọc răng cửa hàm trên.
  • Từ 9 đến 13 tháng tuổi trẻ tiếp tục mọc 2 răng cửa phía trên bên cạnh 2 răng đã mọc trước đó. Như vậy là hàm trên của trẻ sẽ có 4 chiếc.
  • Từ 10 đến 16 tháng tuổi là thời gian của răng cửa dưới tiếp theo.
  • Sang đến tháng từ 13 đến 19, răng hàm trên của trẻ xuất hiện. Hai chiếc này sẽ mọc hơi lùi về phía sau hơn so với 4 cái trước.
  • Từ tháng 14 cho đến 18 trẻ sẽ tiếp tục mọc răng hàm dưới cũng tứ tự và vị trí như phía trên.
  • Tháng thứ 16 đến 22 là thời kỳ mọc của răng nanh hàm trên.
  • Tháng 17 đến 23 là răng nanh hàm dưới. Bây giờ khi cười, bé đã có đủ hàm răng.
  • Tiếp tục 2 răng hàm trong cùng phía dưới mọc vào tháng từ 23 đến 31.
  • Cuối cùng từ tháng thứ 25 đến 33 sẽ là răng hàm trên cùng.
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Thứ tự mọc răng của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế hiện nay thì thời gian mọc răng cửa của các bé có thể sẽ sớm hơn. Từ tháng thứ 4 là đã có bé bắt đầu mọc răng cửa. Nhưng cũng có trẻ phải đến tháng thứ 10 thì mới mọc răng đầu tiên. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Điều bạn cần lưu ý là thứ tự mọc răng của trẻ có đúng không để theo dõi sau này.

Khi trẻ mọc răng thường sẽ có các biểu hiện như: lợi sưng đỏ, to, sót, lười ăn và quấy khóc dẫn đến sụt cân. Cha mẹ hãy chăm sóc và vỗ về trẻ đồng thời thay đổi chế độ ăn sao cho hợp lý.

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Trong quá trình mọc răng, trẻ thường quấy khóc, cha mẹ hãy vỗ về trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Bé mọc răng không đúng thứ tự có ảnh hưởng không?

Có một vài trường hợp, trẻ mọc răng không đúng thứ tự và thời gian như trên. Có thể là bé mọc răng hàm trước răng cửa hoặc trẻ chưa mọc hết răng cửa đã mọc răng hàm…

Nếu trẻ mọc răng không đúng thứ tự cha mẹ cũng không cần quá lo lắng vì nó không ảnh hưởng đến quá trình phát triển hay vấn đề tâm sinh lý sau này của trẻ. Đây là hiện tượng hết sức bình thường sẽ xuất hiện ở những trẻ có cơ địa khác biệt, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc răng miệng hoặc do di truyền.

Khi trẻ mọc răng không đúng thứ tự bạn cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ để được theo dõi và nhận những lời khuyên về cách chăm sóc. Đặc biệt khi đến tuổi thay răng, có thể răng sữa chưa gãy nhưng răng vĩnh viễn đã mọc lên khiến cho hàm của trẻ bị lệch lạc, lộn xộn.

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Trẻ mọc răng không đúng thứ tự không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Làm gì nếu trẻ mọc răng không đúng thứ tự?

Bạn không cần phải quá lo lắng khi trẻ mọc răng không đúng thứ tự. Tuy nhiên nếu trẻ nhà bạn gặp phải tình trạng này thì hãy quan tâm và theo dõi thật kỹ để đảm bảo thẩm mỹ. Đặc biệt lưu ý đến những điều sau đây:

  • Trong thời kỳ trẻ đang mọc răng sữa, cha mẹ hãy vệ sinh răng miệng một cách thường xuyên cho trẻ. Rất đơn giản, chỉ cần sử dụng khăn mỏng, sạch thấm nước và chà nhẹ nhàng lên phần răng.
  • Sau khi trẻ bú sữa mẹ hoặc uống sữa, hãy cho trẻ uống nước để có thể làm sạch răng, ngăn ngừa các loại vi khuẩn có hại. Không nên cho trẻ ăn nhiều đồ ngọt như: bánh kẹo, kem. Nếu ăn, hãy làm vệ sinh một cách hợp lý.
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Vệ sinh răng miệng cho trẻ đúng cách - Ảnh minh họa: Internet
  • Hãy bổ sung canxi, photpho thông qua sữa và các chế phẩm từ sữa cho trẻ. Đồng thời không thể bỏ qua chất xơ, các loại vitamin C, D có trong các loại rau, củ, quả vào bữa ăn hằng ngày.
  • Trong quá trình thay răng, hãy theo dõi thật cẩn thận. Nếu đã đến tuổi thay răng mà bạn vẫn chưa thấy có dấu hiệu thì hãy cho trẻ đến gặp bác sĩ để theo dõi và tư vấn.
  • Trong thời kỳ mọc răng, hãy theo dõi tình trạng răng của trẻ. Nếu thấy răng hàm của trẻ mọc lệch, không thẳng nên sớm có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Tỉ lệ thành công khi thực hiện chỉnh răng khi răng mới mọc sẽ cao hơn rất nhiều.
  • Tốt nhất là từ khi trẻ mọc răng nếu có dấu hiệu mọc không đúng thứ tự thì nên đưa đến các bác sĩ nha khoa để theo dõi và đồng hành với trẻ ngay từ ban đầu.
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Theo dõi việc mọc và thay răng của trẻ chu đáo nếu trẻ mọc răng không đúng thứ tự - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ hãy luôn đồng hành bên cạnh con trong quá trình mọc răng để theo dõi và có những biện pháp xử lý kịp thời nếu trẻ mọc răng không đúng thứ tự. Như vậy sẽ giúp hạn chế những rủi ro xảy ra trong tương lai.

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