Thủ phạm gây đau bụng quanh rốn ở trẻ em, bạn cần biết

Nhận thấy con yêu gặp khó chịu ở khu vực quanh rốn và kèm theo các biểu hiện như sốt, ói mửa, ăn không tiêu khiến bạn băn khoăn có phải đây là dấu hiệu của bệnh gì? Thật ra, bệnh có thể do nhiều nguyên nhân gây ra.

Nhận thấy con yêu gặp khó chịu ở khu vực quanh rốn và kèm theo các biểu hiện như sốt, ói mửa, ăn không tiêu khiến bạn băn khoăn có phải đây là dấu hiệu của bệnh gì? Thật ra, đau bụng quanh rốn ở trẻ em có thể do nhiều nguyên nhân gây ra.

Những nguyên nhân thường gặp gây đau bụng xung quanh rốn ở trẻ em gồm:

Viêm dạ dày, ruột là tình trạng đường tiêu hóa bị viêm do nhiễm virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Đồng thời với triệu chứng đau bụng quanh rốn, trẻ còn bị viêm dạ dày, ruột. Kèm theo đó là một số biểu hiện như sốt, tiêu chảy, đổ mồ hôi, buồn nôn hoặc nôn mửa,...

Đau bụng quanh rốn là triệu chứng của bệnh viêm dạ dày, ruột

Các triệu chứng của bệnh thường sẽ tự mất trong vài ngày. Tuy nhiên, trẻ có thể gặp phải biến chứng khác của bệnh là mất nước, gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và cần được chăm sóc đặc biệt.

1.2 Viêm ruột thừa

Triệu chứng đau bụng quanh rốn ở trẻ em cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân là biểu hiện điển hình của bệnh viêm ruột thừa.

Các cơn đau trong thời gian đầu thường chỉ xuất hiện ở khu vực rốn. Sau đó, chúng lan dần về phía dưới bên phải ổ bụng. Kèm theo đó là các triệu chứng khác như đầy hơi, sốt, ăn không ngon, buồn nôn hoặc nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy.

Triệu chứng đau bụng quanh rốn ở trẻ em cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân là biểu hiện điển hình của bệnh viêm ruột thừa

Trong trường hợp cần thiết, cần áp dụng thủ thuật giải nén ruột để làm giảm áp lực trong ruột.

Nên điều trị nhanh chóng bởi đây là tình trạng nguy hiểm có thể khiến ruột thừa của bé bị vỡ, dẫn đến các biến chứng có khả năng đe dọa tính mạng của trẻ.

1.3 Loét dạ dày

Có nhiều nguyên nhân gây loét dạ dày, tiêu biểu là nhiễm khuẩn helicobacter pylori hoặc dùng các loại thuốc như ibuprofen, aspirin trong thời gian dài. Đau bụng quanh rốn là một biểu hiện của bệnh loét dạ dày. Cơn đau lan tới xương ức, ợ hơi, buồn nôn hoặc nôn mửa, ăn không ngon, mệt mỏi, ...

Bệnh loét dạ dày với cơn đau có thể lan tới xương ức, ợ hơi, buồn nôn hoặc nôn mửa, ăn không ngon, mệt mỏi, ...

Phụ huynh có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về phương pháp điều trị khi trẻ bị loét dạ dày phù hợp nhất. Chẳng hạn như sử dụng thuốc ức chế bơm proton, thuốc chẹn thụ thể histamin hoặc chất bảo vệ, ví dụ sucralfate.

1.4 Lồng ruột

Lồng ruột là khi một khúc ruột di chuyển vào lòng của khúc ruột khác. Trẻ có thể bị đau bụng, bỏ bú, da tím tái, khóc thét từng cơn, nôn ra dịch nhầy màu xanh hoặc vàng, hoặc đại tiện ra máu,...

Trẻ bị lồng ruột sẽ được tháo lồng bằng phương pháp bơm hơi vào ruột già với áp lực vừa phải dưới sự hướng dẫn của máy soi X-quang cho tới khi khối ruột lồng được tháo ra hoàn toàn.

Đau bụng quanh rốn từng cơn ở trẻ em, bỏ bú, da tím tái, khóc thét, nôn ra dịch nhầy màu xanh hoặc vàng, hoặc đại tiện ra máu,...

Cần kịp thời cấp cứu ngay vì nếu không điều trị kịp thời thì hai đoạn ruột sẽ lồng vào nhau sâu hơn, dẫn đến tắc nghẽn mạch máu, làm đoạn ruột lồng bị sưng nề, nhiễm trùng huyết đường ruột, hoại tử ruột, thủng ruột,... Phát tán dịch và chất thải vào trong ổ bụng, gây viêm màng bụng, nhiễm trùng nặng nề.

1.5 Tắc ruột non

Tình trạng tắc ruột non là khi một phần hoặc toàn bộ ruột non của trẻ bị tắc nghẽn. Thức ăn không tiến sâu được vào đường tiêu hóa và có thể diễn biến nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tới tính mạng của trẻ.

Nguyên nhân gây bệnh ở trẻ nhỏ gồm: có khối u trong đường tiêu hóa, nhiễm trùng, viêm ruột, mô sẹo từ lần phẫu thuật bụng trước đó,...

Hội chứng tắc ruột non ở trẻ

Đồng thời với hiện tượng đau bụng quanh rốn ở trẻ em, bé còn có những biểu hiện như sốt, ăn không ngon, đầy hơi, tăng nhịp tim, mất nước, buồn nôn và ói mửa, táo bón nặng.

1.6 Ngộ độc thức ăn

Đau bụng quanh rốn sau khi ăn có thể do ngộ độc thức ăn. Hóa chất hoặc vi sinh vật có trong thức ăn sẽ khiến trẻ đau bụng quanh rốn từng cơn, sốt và tiêu chảy.

Trẻ bị tiêu chảy nhiều lần do ngộ độc thức ăn, kèm theo đó là những biểu hiện ói mửa và thậm chí là đi cầu ra máu.

Hóa chất hoặc vi sinh vật có trong thức ăn sẽ khiến trẻ đau bụng quanh rốn từng cơn, sốt và tiêu chảy

Nếu trẻ bị đau bụng kèm theo quấy khóc nhiều thì bạn cần đưa bé đến ngay trung tâm y tế để được điều trị kịp thời.

1.7 Đau bụng giun

Khi bị giun đũa thì trẻ dễ bị đau bụng quanh rốn. Cơn đau bụng giun thậm chí kéo dài nhiều tuần và không dứt hẳn mà cứ lặp lại nhiều lần. Cần xét nghiệm để sớm phát hiện giun sớm để kịp thời có cách chữa trị hợp lý.

1.8 Nguyên nhân khác

Bệnh đau bụng quanh rốn ở trẻ em có thể do một số nguyên nhân khác như:

+ Viêm tụy cấp:

Nguyên nhân gây bệnh thường do viêm nhiễm, dùng một số loại thuốc nhất định. Triệu chứng bệnh thường là buồn nôn, đau quanh rốn, nôn mửa, tăng nhịp tim cao,...

Cách điều trị khi trẻ bị viêm tụy nhẹ là nghỉ ngơi, dùng thuốc giảm đau, truyền dịch tĩnh mạch

Cách điều trị khi trẻ bị viêm tụy nhẹ là nghỉ ngơi, dùng thuốc giảm đau, truyền dịch tĩnh mạch. Tuy nhiên, bé phải nhập viện nếu gặp phải trường hợp nặng hơn và tuân theo các phương pháp điều trị cần thiết.

+ Thoát vị rốn:

Đây là tình trạng mô bụng phình ra thông qua rốn khiến bé bị đau bụng quanh rốn, sưng tấy,...

Đối với trẻ sơ sinh, các trường hợp thoát vị rốn thường sẽ tự lành lại khi trẻ lên 2 tuổi. Nếu không tự lành được thì bé có thể sẽ được chỉ định phẫu thuật nhằm ngăn ngừa nguy cơ tắc ruột.

+ Phình động mạch chủ:

Tình trạng này thường gây ra bởi sự suy yếu hoặc phình ra của thành động mạch chủ. Khi động mạch chủ bị vỡ sẽ khiến máu chảy vào nội tạng, tính mạng của trẻ sẽ bị đe dọa

Khi động mạch chủ bị phình lớn, ngoài triệu chứng bị đau bụng quanh rốn trẻ còn kèm theo khó thở, tăng nhịp tim, hạ huyết áp, ngất xỉu, yếu bất ngờ ở một bên cơ thể,...

+ Thiếu máu cục bộ:

Đây là tình trạng xảy ra khi lưu lượng máu bị gián đoạn. Nguyên nhân thường là do máu đông hoặc tắc mạch. Khi bị thiếu máu cục bộ, trẻ thường sẽ bị đau vùng quanh rốn. Kèm theo đó là các các triệu chứng như nhịp tim tăng cao, có máu trong phân,...

Khi bị thiếu máu cục bộ, trẻ thường sẽ bị đau vùng quanh rốn

Phụ huynh nên kịp thời đưa bé đến bệnh viện để khám, điều trị bằng phương pháp phẫu thuật hoặc dùng thuốc kịp thời.

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2. Khi nào bạn nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ?

Bạn nên cho trẻ gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân khi trẻ bị đau bụng quanh rốn kéo dài hơn một vài ngày,

Ngoài triệu chứng đau bụng, nếu bé gặp phải các triệu chứng sau đây, bạn cần ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện:

Nên đưa con đến bác sĩ khám để phòng tránh trường hợp xấu xảy ra

+ Đau bụng dữ dội

+ Sốt

+ Vàng da

+ Máu trong phân

+ Sút cân không rõ lý do

+ Sưng hoặc đau phần bụng dưới.

+ Buồn nôn và ói mửa không dứt.

Tóm lại, đau bụng quanh rốn ở trẻ em là biểu hiện của rất nhiều bệnh khác nhau, với mỗi biểu hiện có thể đoán được bé bị bệnh gì. Tuy nhiên, dù là vì lý do nào thì bạn cũng đừng nên xem nhẹ mà hãy đưa con đến bác sĩ khám để phòng tránh trường hợp xấu xảy ra.