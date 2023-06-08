Tôi tập luyện yoga để trở thành một người mẹ tốt hơn trong việc nuôi dạy con cái

Hệ thần kinh là một trong những thứ khó nắm bắt mà tôi nhớ đã học lại nhiều lần trong các lớp tâm lý học đại học của mình nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không bao giờ có thể ghi nhớ được.

Mới đây, trên trang Business Insider đã chia sẻ câu chuyện của Sarah Ezrin, một người mẹ đã sử dụng yoga như một cách để biến mình thành người tốt hơn trong việc nuôi dạy con cái.

Sarah Ezrin là một giáo viên yoga nổi tiếng thế giới và là tác giả của cuốn sách "Yoga nuôi dạy con cái". Ảnh: Sarah Ezrin

Có lẽ bởi vì tôi đang ở trong tình trạng rối loạn hệ thống thần kinh của chính mình, chìm trong lo lắng , biếng ăn trầm trọng, hút hai bao thuốc liên tục mỗi ngày và căng thẳng đến mức tôi thậm chí còn bị rung lắc mà không có lý do. Đây cũng là lúc tôi khám phá ra yoga.

Mặc dù tôi phải đến độ tuổi 30 mới nhớ lại phần nào những gì hệ thần kinh đã làm, nhưng cả cuộc đời của tôi đều bị chi phối bởi hệ thần kinh của mình

Mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa và là một người rất nhạy cảm, tôi cũng có thể được đặt biệt danh là “Chiến đấu, Chạy trốn hoặc Đóng băng”, nhưng chính việc luyện tập yoga đã giúp tôi hiểu rõ nhất về nó và tác động của những lựa chọn của mình.

Không khác gì cách tôi bắt đầu hiểu cảm giác đùi trước của mình, chúng sẽ đau nếu tôi kéo giãn chúng quá mức.

Những gì tôi nhận thấy khi tập yoga

Ví dụ, trên tấm thảm, tôi nhận thấy rằng khi tôi thực hiện một loạt các động tác gập lưng liên tiếp, tôi cảm thấy phấn khích. Hoặc khi tôi không giữ được tư thế hoặc loạng choạng, toàn bộ cơ thể tôi sẽ phản ứng lại, như thể tôi đang rơi khỏi vách đá, mặc dù tôi thường chỉ cách mặt đất một gang tay.

Điều này cũng giúp tôi bắt đầu chú ý đến hệ thống thần kinh của mình. Đột nhiên, dường như mọi lựa chọn tôi từng đưa ra không còn phù hợp với tôi nữa.

Ví dụ, khi tập yoga, tôi nhận thấy rằng khi mình thực hiện một loạt các động tác gập lưng liên tiếp, tôi cảm thấy phấn khích. Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như hút hai bao một ngày hoặc xem phim kinh dị. Tôi hầu như không thể đọc tin tức vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, đặc biệt là vào buổi tối, vì tôi sợ nó sẽ in sâu vào trong giấc mơ của mình.

Tôi cũng bắt đầu nhận thấy rằng một số người khiến tôi cảm thấy như mình đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, trong khi những người khác khiến tôi bình tĩnh và gần như an thần.

Cách tôi sử dụng yoga để làm cha mẹ

Là một bậc cha mẹ, hệ thần kinh của tôi vẫn tiếp tục chi phối cuộc sống của tôi. Việc có mối quan hệ thân mật với nó giúp tôi đưa ra những lựa chọn khôn ngoan hơn (chắc là một vài lần).

Tôi cảm nhận được ngay lập tức khi đứa con của tôi đang chống cự mạnh mẽ với điều gì đó hoặc khi đang giận dữ.

Nhịp tim của tôi tăng lên, những “con bướm” trong phần trung tâm của cơ thể tôi trở nên rối loạn và tôi cần phải hít thở sâu.

Hệ thống thần kinh cũng cho tôi biết rõ ràng khi nào tôi cần thời gian ở một mình. Nếu tôi quá nóng nảy về mọi điều nhỏ nhặt, từ âm thanh của một món đồ chơi phát ra đến một lời nhận xét bị hiểu sai của chồng tôi, đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng tôi cần nghỉ làm vài giờ, bằng cách nào đó.

Việc trở nên thân thiết với hệ thống thần kinh của mình trên chiếu tập luyện yoga không chỉ giúp tôi hiểu được khi tôi có thể đang vào trạng thái thăng hoa, mà còn giúp tôi học cách bình tĩnh lại.

Tác giả biết kìm nén cơn giận khi con của mình quậy phá. Ảnh minh họa: Internet

Tôi càng đối mặt với nỗi sợ hãi của mình trong các tư thế giữ thăng bằng và trồng cây chuối, tôi càng có vẻ giỏi hơn trong việc đối mặt với sự lo lắng của mình đối với tác động của bối cảnh bên ngoài.

Xin lưu ý rằng tôi không nói tôi “thành thạo” trong việc trồng cây chuối. Tôi vẫn sử dụng một bức tường thậm chí 20 năm trong thực tế. Tôi vẫn sử dụng tường ngay cả sau 20 năm tập luyện.

Tôi 100% tin tưởng vào việc tập luyện yoga của mình để giữ bình tĩnh (phần lớn thời gian) khi đứa con của tôi đâm một móc treo áo qua mí mắt.

Nếu điều đó xảy ra trong một thời điểm tôi không thường xuyên tập yoga hoặc trong một tình trạng lo lắng cực độ, tôi sẽ hoàn toàn mất kiểm soát như khóc hoặc đứng im không biết làm gì tiếp theo.

Thay vào đó, sau khi khóc và đứng im trong vài giây, tôi trở nên bình tĩnh và có thể hỗ trợ con của tôi và tìm kiếm điều trị y tế.

Chắc chắn rằng bọn trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ấy thậm chí đã được chữa lành trong chuyến đi xe đến bệnh viện.

Chúng ta càng hiểu hệ thống thần kinh của mình, chúng ta càng có thể hiểu chính mình.

Mặc dù một số người trong chúng ta dễ có phản ứng chiến đấu hoặc chạy trốn hơn một chút, đặc biệt nếu chúng ta đang phải đối mặt với những thứ như rối loạn lo âu hoặc rối loạn tâm trạng sau sinh, nhưng tất cả các bậc cha mẹ đều có lúc "mất kiểm soát", vì vậy sẽ rất hữu ích khi có kiến ​​thức cơ bản về chính xác những gì đang xảy ra bên trong chúng ta để chúng ta có thể làm chủ cách chúng ta phản ứng bên ngoài.

Bạn không cần phải học bất kỳ kiến ​​thức nào về giải phẫu.

Tất cả những gì quan trọng là bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình một chút với thông tin này và một trong những cách tốt nhất để hiểu về bản thân là thông qua việc quan sát hơi thở của chúng ta. Đây thực sự là một bài thực hành ;ắng nghe nội tâm sâu sắc.

Hãy hít một hơi thật sâu và để ý xem bạn đang cảm thấy gì khi đọc những dòng chữ này.

Bạn có cảm thấy kích động không? Đó là hệ thống thần kinh của bạn.