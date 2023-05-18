Phụ nữ có thực sự ham muốn mạnh mẽ "chuyện ấy" trong kỳ kinh nguyệt?

Một số người cho rằng kinh nguyệt có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của phụ nữ, dẫn đến ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn, trong khi những người khác lại cho rằng đây chỉ là chuyện hoang đường, không có cơ sở khoa học.

Liệu một người phụ nữ có muốn quan hệ trong kỳ kinh nguyệt hay không là một chủ đề được tranh luận sôi nổi.

Theo nhiều chuyên gia, con người nên đánh giá quan điểm này dựa trên 3 góc độ bao gồm sinh lý, tâm lý, xã hội và văn hóa.

Ở góc độ sinh lý, kinh nguyệt sẽ có một số tác động đến trạng thái sinh lý của chị em phụ nữ.

Đầu tiên, nồng độ hormone trong cơ thể phụ nữ thay đổi trong thời kỳ kinh nguyệt. Một thời gian trước khi kinh nguyệt bắt đầu, nồng độ estrogen và progesterone trong cơ thể phụ nữ sẽ giảm xuống theo đó dẫn đến đau bụng kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Và sự thay đổi nồng độ hormone này có thể tác động nhất định đến tâm trạng của phụ nữ. Tuy nhiên, trong khi mức độ nội tiết tố thay đổi, điều đó không có nghĩa là phụ nữ cảm thấy ham muốn hơn trong thời kỳ kinh nguyệt.

Trên thực tế, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ham muốn của phụ nữ không tăng đáng kể trong thời kỳ kinh nguyệt.

Ví dụ, một nghiên cứu năm 2010 cho thấy không có sự khác biệt đáng kể nào trong cách phụ nữ phản ứng với những hình ảnh người lớn khi họ đang có hoặc không có kinh nguyệt.

Tâm lý

Ngoài những thay đổi về thể chất, trạng thái tâm lý của phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn của họ.

Một số phụ nữ có thể cảm thấy mệt mỏi và khó chịu do các triệu chứng như đau, khó chịu làm giảm ham muốn.

Những phụ nữ khác có thể quan tâm đến “chuyện ấy” hơn vì cơ thể của họ được chú ý trong thời kỳ kinh nguyệt.

Ngoài ra, tâm trạng của phụ nữ trong khoảng thời gian có kinh cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn của họ.

Ví dụ, một số phụ nữ có thể cảm thấy tâm trạng khó chịu hoặc lo lắng trong những ngày trước kỳ kinh nguyệt và những cảm xúc tiêu cực này có thể làm giảm ham muốn của họ.

Ngược lại, trong những ngày sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, phụ nữ thường cảm thấy ổn định và vui vẻ hơn về mặt cảm xúc, điều này cũng có thể làm tăng ham muốn của họ.

Văn hóa và xã hội

Cuối cùng, chúng ta cần xem xét ảnh hưởng của quan điểm văn hóa xã hội đối với ham muốn tình dục của phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt.

Ở một số nền văn hóa, do sự kỳ thị và cấm kỵ xung quanh chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ có thể cảm thấy xấu hổ và bị kìm nén khiến ham muốn của họ bị ức chế.

Ngược lại, ở một số nền văn hóa, kinh nguyệt của phụ nữ được coi là một quá trình tự nhiên và thiêng liêng, vì thế phụ nữ cũng có thể cảm thấy tự tin và thoải mái hơn trong thời gian này, làm tăng ham muốn của họ.

Ngoài ra, các quan điểm văn hóa xã hội cũng cần tính đến vai trò của phụ nữ trong việc quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Ở một số xã hội, phụ nữ được giao vai trò thụ động trong “chuyện ấy” nên họ có thể thiếu chủ động và thiếu ham muốn.

Những khuôn mẫu như vậy có thể ảnh hưởng đến ham muốn của phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, khiến họ không thể hiện hết ham muốn của mình.

Tóm lại, ham muốn của phụ nữ có mạnh mẽ hơn trong thời kỳ kinh nguyệt hay không, vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn.

Điều đó phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như hoàn cảnh cá nhân, văn hóa xã hội,… Vì vậy, chúng ta cần xem xét đầy đủ các yếu tố này để hiểu rõ hơn về ham muốn của phụ nữ.