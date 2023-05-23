Kim Kardashian tiết lộ cách dạy con “cực hay” vào ngày sinh nhật để chúng nhớ về tuổi thơ

Kim Kardashian cho biết cô viết một bức thư dài từ 4 đến 5 trang cho mỗi đứa con của mình vào ngày sinh nhật của chúng để nói về những gì đã xảy ra trong năm qua.

Kim Kardashian có bốn người con với chồng cũ, Ye - nghệ sĩ có tên chính thức là Kanye West: North (9 tuổi), Saint (7 tuổi), Chicago (5 tuổi) và Psalm (4 tuổi).

Trong một tập của podcast "On Purpose" được phát hành vào ngày 22/5, ngôi sao truyền hình thực tế 42 tuổi nói với người dẫn chương trình Jay Shetty: “Thật vui khi được xem từ năm đầu tiên, giờ một trong số các con của tôi đã gần 10 tuổi”.

Kardashian cho biết bức thư bao gồm bạn bè của các con là ai, “những lời ngớ ngẩn” mà chúng đang nói, món ăn yêu thích và "những điều ngớ ngẩn" các con làm.

Kim Kardashian và bốn người con của mình đang chụp ảnh ở bãi biển. Ảnh: Instagram

“Cô biết rằng các con sẽ đánh giá cao điều này”, cô nói thêm, thậm chí cả những lần khi chúng nghĩ rằng cô đang nghiêm khắc hoặc quá bảo vệ với tư cách là một người mẹ.

Cô nói rằng khi lớn lên, chúng sẽ hiểu được điều này, bởi vì đến tuổi này, cô đã “hiểu” được mẹ của cô, Kris Jenner.

Cô cũng đã trình bày chi tiết về những khó khăn của việc làm một người mẹ đơn thân và cảm giác “tội lỗi” của một người mẹ trên podcast.

Kim và chồng cũ - rapper Kanye West

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