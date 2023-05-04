Con gái tuổi teen bí mật dẫn bạn trai về nhà, người mẹ hành động thế nào khi xem lại camera và phát hiện ra

Nuôi dạy con 04/05/2023 06:29

Một người mẹ ở Đài Loan đã tìm đến Internet để được tư vấn về tình yêu và các mối quan hệ sau khi cô con gái đang ở độ tuổi trung học của mình có một cuộc hẹn hò lãng mạn với bạn trai “sau lưng” bà.

Việc người phụ nữ lo lắng tìm kiếm hướng dẫn trên mạng về vấn đề nhạy cảm là giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội của Đài Loan (Trung Quốc).

Vào ngày 20 tháng 4, người mẹ đã để lại một bài đăng trên Dcard, một diễn đàn thảo luận ẩn danh phổ biến ở Đài Loan, với tiêu đề “Con gái tôi đưa bạn trai về nhà”.

Bà cho biết con gái đã nói với bà rằng con cảm thấy không khỏe ở trường và muốn về nhà nghỉ ngơi. Sau đó bà đồng ý với yêu cầu này của con.

Con gái tuổi teen bí mật dẫn bạn trai về nhà, người mẹ hành động thế nào khi xem lại camera và phát hiện ra - Ảnh 1
Người mẹ đã phát hiện ra mối quan hệ bí mật của con gái mình với bạn trai. Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các video giám sát tại nhà, người mẹ đã phát hiện ra mối quan hệ bí mật của con gái mình với bạn trai.

“Bạn trai của con đã rời đi khi tôi về đến nhà. Tôi kìm nén cơn giận, không muốn vạch trần con. Tôi có thể hỏi bạn sẽ xử lý việc này như thế nào không?” người mẹ hỏi trong bài đăng của mình.

Lời kêu gọi xin lời khuyên của cô ấy đã nhận được phản hồi đông đảo. Cô đã nhận được hơn 700 tin nhắn, trong đó tin nhắn phổ biến nhất thu hút tới 4.500 lượt thích.

Dưới bài đăng rất có nhiều lượt phản hồi.

“Bạn muốn nổi giận với con bởi vì bạn không cố gắng giải quyết tình huống. Bạn chỉ đang cố gắng trút bỏ nỗi buồn của mình, điều đó sẽ chỉ khiến cô ấy càng xa cách hơn mà thôi”, người này giải thích.

“Hãy nghĩ theo một cách khác: đưa bạn bè đến nhà là được, nhưng bạn cần phân tích những lợi và hại cùng với con. Việc con có quan hệ hay không là một vấn đề khác, là vấn đề giáo dục giới tính. Nếu bạn tức giận với con, lần sau con bạn có thể sẽ đi trực tiếp đến một khách sạn”, người này nói thêm.

Một người dùng khác kêu gọi người mẹ đừng la mắng con gái mình mà hãy ngồi xuống và trò chuyện một cách chân thành từ trái tim để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh và cảm xúc của cô con gái.

Con gái tuổi teen bí mật dẫn bạn trai về nhà, người mẹ hành động thế nào khi xem lại camera và phát hiện ra - Ảnh 2
Một người dùng kêu gọi người mẹ đừng la mắng con gái mình. Ảnh: Shutterstock

Một bình luận khác đã vẽ ra sự tương đồng giữa mối quan hệ mà người phụ nữ có với con gái và mối quan hệ mà cô gái có với bạn trai của mình.

“Mặc dù không biết hai người tiến triển đến đâu, nhưng sau khi vào đại học sẽ có rất nhiều thay đổi. Tôi khuyên bạn nên cẩn trọng một chút trong mọi lĩnh vực. Nếu bạn ổn định hơn trong tương lai, bạn có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ, đó không phải là quá muộn”, người bình luận nói.

Một người dùng khác cho biết: “Tại sao các bậc cha mẹ châu Á thường chọn la mắng con cái trước khi giáo dục giới tính cho chúng?”

Tuy nhiên, một số người bình luận thấy khía cạnh hài hước, với một người nói: “Phần bình luận cho bài đăng này tốt hơn nhiều so với chính bài đăng đó!”

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