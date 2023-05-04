Phụ huynh nào cũng "ám ảnh" khi tạo thói quen này cho con, nhưng ca sĩ Hà Hồ lại thực hiện dễ dàng: Tất cả nhờ vào bí quyết này!

Đương nhiên, nói thì luôn dễ hơn làm. Trên thực tế, vệ sinh răng miệng cho trẻ em là một "cuộc chiến" thực thụ mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến các bậc phụ huynh thấy... "ám ảnh". Tuy nhiên đối với cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý, họ lại không quá khó khăn khi tạo thói quen đánh răng cho hai nhóc tỳ là Lisa và Leon. Điều đó đã được chứng minh rất rõ trong một video mới đây vừa được Hà Hồ đăng tải lên trang cá nhân.

Khoảng 20% trẻ em từ 5 đến 11 tuổi bị sâu răng - đó là con số đáng báo động về tình trạng răng miệng của trẻ hiện nay. Nguyên nhân chính là do hay ăn vặt, trẻ không chịu đánh răng, chưa có ý thức vệ sinh và bảo vệ răng. Vậy nên, vệ sinh răng miệng là việc mà cha mẹ nên bắt đầu ngay từ khi con xuất hiện những chiếc răng đầu tiên.

Có thể thấy, không cần những lời to tiếng, không cần phải thúc giục... thế mà Lisa và Leon vô cùng vui vẻ khi cùng bố mẹ vệ sinh răng miệng. Hai nhóc tỳ tỏ ra rất thích thú, không hề có cảm giác bị ép buộc hay coi đó như là một nhiệm vụ cần phải thực hiện.

Bên dưới phần bình luận, dân tình đồng loạt ngợi khen về cách dạy con của cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý:

- Yêu Lisa và Leon quá thể mà cũng phải khen mẹ Hà với bố Kim Lý nhé, không biết làm cách nào mà con ngoan ngoãn đánh răng thế này.

- Ôi mình ở nhà phải vật lộn với hai nhóc trong việc vệ sinh răng việc. Mỗi lần bắt đầu là hai con lại khóc um tùm lên.

- Yêu hai nhóc quá, cứ bi bô suốt ngày thôi.

Xin bí quyết của mẹ Hà để giúp con ngoan ngoãn đánh răng thế này nào.

Mới ngày nào còn bé tí xíu mà giờ Lisa - Leon đã lớn phổng phao

Làm sao để tạo thói quen đánh răng cho con?

1. Đánh răng cùng nhau

Trẻ em thích bắt chước người lớn. Nếu cha mẹ đang tự hỏi làm thế nào để trẻ yêu việc đánh răng hơn thì câu trả lời chính là: Hãy trở thành hình mẫu để trẻ "nhại" theo. Có lẽ nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hiểu rất rõ điều này nên thường xuyên đánh răng cùng con. Có thể nói, tạo thói quen đánh răng cùng nhau là một trải nghiệm đáng giá giúp nâng cao tình cảm gia đình. Con bạn sẽ xem hoạt động này như một thói quen tích cực.

Nhưng lưu ý rằng, cha mẹ không nên sử dụng những từ ngữ mạnh để bắt ép con đánh răng. Thay vào đó hãy cho con thời gian để thích nghi với hoạt động quan trọng này. Cho trẻ xem cách người lớn thực hiện và nhẹ nhàng dạy dỗ chúng.

2. Bàn chải đánh răng có hình thù hay ho

Sở hữu một chiếc bàn chải đánh răng hay ho là một trong những cách giúp trẻ yêu việc đánh răng hơn. Bàn chải đánh răng mới sẽ khiến con bạn thích thú, do đó cha mẹ có thể đi mua một chiếc bàn chải và để con tự chọn, rất có thể con sẽ chọn một chiếc có nhiều màu sắc.

Một bàn chải theo chủ đề hoạt hình cũng sẽ lôi kéo sự chú ý ở trẻ. Ý tưởng sử dụng bàn chải đánh răng hình chuột Mickey sẽ khiến trẻ mong chờ hoạt động này mỗi ngày. Nhưng hãy đảm bảo rằng lông bàn chải đủ mềm và đảm bảo thay bàn chải sau mỗi 3 - 4 tháng.

Ngoài ra, trẻ con cũng có thể rất thích những loại kem đánh răng có vị dâu tây hoặc vani. Nếu con bạn dưới 3 tuổi, hãy sử dụng kem đánh răng dành cho trẻ bởi trẻ em có xu hướng nuốt kem đánh răng do đó loại nào không chứa florua sẽ an toàn đối với con ở giai đoạn này.

Ảnh minh họa

3. Kể một câu chuyện thú vị

Bạn có thể làm cho việc đánh răng của trẻ trở nên thú vị bằng cách kể một câu chuyện. Ngoài ra, cha mẹ có thể chơi trò chơi nha sĩ. Con có thể sử dụng búp bê để vào vai nha sĩ. Khi đứa trẻ khuyến khích "bệnh nhân" của mình chăm sóc răng miệng tốt, chúng cũng sẽ thực hành điều đó tương tự trong thực tế. Để việc đánh răng của trẻ trở nên thú vị hơn, bạn cũng có thể cho con kiểm tra răng của mình.

4. Có phần thưởng

Áp dụng việc khen thưởng có thể là một cách tốt để thúc đẩy con bạn đánh răng. Giống như phiếu bé ngoan, mỗi khi trẻ vui vẻ đánh răng thì sẽ nhận được một phiếu bé ngoan. Tích lũy đủ thì cha mẹ có thể tặng con một món quà như là cách để khích lệ sự nỗ lực của con. "Món quà" ở đây không phải là cái gì quá to tát, có thể chỉ đơn giản là một cái ôm, nụ hôn dành cho con nhưng cũng đủ để trẻ cảm nhận được sự cố gắng của bản thân đã được công nhận.

Với cách này về lâu dài, trẻ sẽ thấm nhuần được tầm quan trọng của việc đánh răng và chúng sẽ không cần phần thưởng để tận hưởng hoạt động này.

5. Sử dụng âm nhạc

Dạy trẻ đánh răng khi chúng nghe những bài hát yêu thích có thể là cách rất thú vị. Trong trường hợp này, chúng hoàn toàn có thể vừa nhảy vừa đánh răng và cha mẹ có thể tham gia vào điệu nhảy mà con yêu, từ đó khiến việc đánh răng trở nên thú vị hơn.

Mở một bài hát có chủ đề chăm sóc răng miệng có thể sẽ phù hợp hơn cả. Nếu bạn không thể tìm thấy các bài hát có liên quan, hãy tự tạo một bài hát của riêng mình. Bạn có thể sử dụng các giai điệu truyền thống và nghĩ ra những từ ngữ phù hợp với giai điệu để khuyến khích trẻ đánh răng. Kết quả sẽ xứng đáng với sự sáng tạo mà cha mẹ bỏ ra đấy!