Làm mẹ trở nên dễ dàng khi dùng ChatGPT chuẩn bị đồ ăn, giải quyết việc vặt, lên kế hoạch sinh hoạt hàng ngày

Thử thách hàng ngày trong việc quản lý mọi thứ tôi cần làm và có đủ thời gian và năng lượng để làm tất cả đã khiến một người mẹ như tôi cảm thấy có lỗi và sức nặng của nó khiến tôi rất nặng nề.

ChatGPT đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, cung cấp cho chúng ta một công cụ hữu ích để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Câu chuyện chia sẻ của Ijeoma Nwaogu trên tờ Business Insider là một ví dụ điển hình như vậy.

Những nghi ngờ này ngột ngạt và dẫn đến cảm giác xấu hổ khó rũ bỏ. Cứ như thể sức nặng của những kỳ vọng tôi dành cho bản thân nặng hơn sức chịu đựng của đôi vai.

Tôi thấy mình bị mắc kẹt trong vòng quay của câu hỏi liệu tôi đã làm đúng chưa, liệu tôi đã làm đủ chưa và liệu tôi có phải là một người mẹ tốt cho ba đứa con của mình hay không.

Tôi đã đấu tranh để tìm ra sự hài hòa trong việc quản lý thời gian , mức năng lượng, lịch trình làm việc và nhu cầu của các con tôi. Có vẻ như các vai trò khác nhau của tôi đang làm bản thân bị phân tâm. May mắn thay, tôi đã phát hiện ra ChatGPT.

ChatGPT, do OpenAI tạo ra, là công cụ công nghệ mà mọi người đang phát cuồng trong năm nay. Chatbot trí tuệ nhân tạo này phản hồi nhiều truy vấn khác nhau, từ những câu hỏi đơn giản đến những câu hỏi phức tạp xung quanh một chủ đề nhất định.

Mặc dù nhiều người sử dụng ChatGPT cho mục đích giải trí hoặc kinh doanh, nhưng tôi thấy nó cực kỳ hữu ích trong việc giải quyết những thách thức trong việc quản lý con cái. Trên thực tế, nó đã giúp tôi thay đổi với tư cách là một phụ huynh.

Ban đầu, tôi cảm thấy hoài nghi về việc một trợ lý trí tuệ nhân tạo có thể hữu ích đến mức nào đối với việc làm mẹ của tôi.

Nhưng khi tôi bắt đầu khám phá công cụ này, tôi nhanh chóng nhận ra cách mà nó có thể giúp cho việc đeo chiếc mũ làm mẹ của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sau đây là một số cách mà tôi đã sử dụng ChatGPT để đạt được mục tiêu về việc làm đúng vai trò của một người mẹ.

Thiết kế thời gian biểu hàng ngày cho con

Trước ChatGPT, tôi cảm thấy có lỗi vì đã không chủ động trong việc quản lý thời gian của mình. Tôi cảm thấy như thể mình không có đủ thời gian để lập thời gian biểu hàng ngày cho gia đình. Một trong những tính năng hữu ích nhất của ChatGPT đối với tôi là khả năng sắp xếp lịch trình hàng ngày sao cho phù hợp với các con của tôi.

Để làm điều này, tôi nhập thông tin về các nhu cầu và hoạt động của con tôi. Sau đó, ChatGPT tạo một lịch trình giúp tôi đi đúng hướng. Ví dụ: tôi cho “Con học kèm lúc 6 giờ chiều. Vì thế khi con đi học về lúc 4:30 chiều, chúng sẽ được ăn nhẹ trước đó”.

Sau đó, công cụ AI sẽ lập lịch trình chi tiết cho tôi trong vòng chưa đầy 15 giây, giúp tôi tiết kiệm thời gian một lượng thời gian đáng kể.

Và tôi đánh giá cao rằng nó cũng lấp đầy khoảng trống thời gian bằng cách đưa các hoạt động gắn kết gia đình vào lịch trình, chẳng hạn như xem một chương trình cùng nhau.

Tạo công thức nấu ăn

Ảnh minh họa: Internet

Là một bà mẹ bận rộn, tôi thấy việc lên kế hoạch cho bữa ăn thường khiến tinh thần mệt mỏi, đặc biệt là khi cố gắng phục vụ những người ăn có chọn lọc.

ChatGPT đã giúp biến nhiệm vụ này thành một nhiệm vụ tiết kiệm thời gian và tôi có thể duy trì năng lượng tinh thần của mình khi lên kế hoạch cho bữa ăn.

Nó tạo ra các công thức nấu ăn ngon phù hợp với sở thích ăn kiêng của con tôi dựa trên nguyên liệu có sẵn. Ví dụ, tôi gõ "Tôi có những người kén ăn không thích ăn cay.

Bữa ăn cần ngon cho trẻ. Tôi có thịt gà, cơm, gia vị, dầu. Tạo công thức”. Sau đó, nó cung cấp cho tôi các nguyên liệu, hướng dẫn và những bổ sung được đề xuất cho công thức món cơm và gà.

Tôi không còn phải dành hàng giờ để sàng lọc kết quả của Google hoặc cố gắng nghĩ ra ý tưởng bữa ăn mới từ đầu. Bây giờ các con tôi hài lòng với những bữa ăn đa dạng mà chúng nhận được, thậm chí chúng còn mong chờ đến những bữa ăn tối hôm sau.

Gợi ý việc nhà phù hợp với lứa tuổi

Ảnh minh họa: Internet

Thật khó để tôi nghĩ ra những công việc vừa phù hợp với lứa tuổi vừa hấp dẫn các con tôi. Tôi biết rằng giao việc nhà cho con là điều tôi cần làm để phát triển tinh thần trách nhiệm của chúng, vì vậy tôi quyết định xem liệu mình có thể sử dụng ChatGPT để giải quyết nhu cầu này hay không.

Tôi nhập một số thông tin chung về sở thích và kỹ năng của con tôi — chẳng hạn như “Princeton 5 tuổi và thích sắp xếp màu sắc. Martin 10 tuổi và cháu rất sáng tạo. Adanna 12 tuổi và thích sắp xếp gọn gàng”.

Sau đó, tôi nói với trợ lý AI: “Lập danh sách 10 công việc thân thiện với trẻ em cho mỗi đứa trẻ”.

Sau đó, nó sẽ đưa ra một danh sách các đề xuất công việc được cá nhân hóa phản ánh phẩm chất cụ thể của từng đứa trẻ. Nhờ đó, tôi có thể giao nhiệm vụ cho các con tốt hơn, đồng thời giao cho chúng những công việc mà chúng có nhiều khả năng yêu thích hơn.

Sử dụng ChatGPT theo cách này đã giúp tôi tiết kiệm thời gian và giúp tôi quản lý công việc hiệu quả hơn.

Giờ đây, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho con mình vì công cụ này giúp tôi xử lý những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái một cách dễ dàng và tự tin hơn. Điều đó khiến tôi bớt căng thẳng hơn và cảm thấy mình là một người mẹ tốt hơn.