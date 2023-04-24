Làm sao để con cái thích đọc sách, tránh xa Tivi và smartphone, Ipad

Chồng tôi và tôi thường nói đùa rằng nếu ai đó đột nhập vào nhà của chúng tôi, họ sẽ thất vọng vô cùng. Chúng tôi không có đồ trang sức hoặc đồ điện tử đắt tiền, sang trọng để lấy. Chúng tôi đã đầu tư vào sách và rất nhiều sách.

Trẻ em đọc sách ngay từ khi còn nhỏ là một thói quen tốt và có lợi cho sự phát triển của chúng. Rachel Garlinghouse mới đây đã chia sẻ trên tờ Business Insider về cách cô dạy các con hiểu sách quan trọng như thế nào cũng như khuyến khích chúng đọc sách mỗi ngày.

Đây là cách chúng tôi đã giúp các con yêu thích đọc sách.

Không chỉ có anh ấy và tôi thích đọc sách, mà các con của chúng tôi cũng rất yêu thích. Bốn đứa con của tôi - gồm có 14, 12, 10 và 6 tuổi - không dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử. Khi chúng không đến trường hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, hầu hết thời gian của chúng là đọc sách.

Đưa ra lợi ích của việc đọc sách



Một trong những đứa trẻ của Garlinghouse đang đọc sách. Ảnh: Internet

Chồng tôi và tôi biết rằng, trên hết, con cái học hỏi bằng cách quan sát cha mẹ. Chúng tôi để một chồng sách trên bàn đầu giường và các con không bao giờ thấy tôi rời khỏi nhà mà không mang theo túi sách để đọc trong lúc đợi đón con ở trường hoặc trong phòng chờ trước khi vào khám bệnh.

Khi thấy chúng tôi đọc mọi lúc, con tôi đã biết được đó là một hoạt động đáng làm và đã chọn nó.

Đọc sách giúp chúng ta tìm hiểu về các chủ đề mới, các nền văn hóa khác, các quan điểm khác nhau và các sự kiện lịch sử.

Nó có thể giúp chúng ta thư giãn, đặc biệt là trước khi đi ngủ, sau một ngày căng thẳng. Đọc cũng giúp chúng ta học từ vựng và xem lại các quy tắc ngữ pháp, đồng thời hiểu khi nào những quy tắc đó có thể được phá vỡ một cách sáng tạo.

Sách có mặt ở mọi nơi trong nhà

Chúng tôi có giá sách ở hầu hết mọi phòng trong nhà với những cuốn sách được trưng bày. Khi điều gì đó không nằm trong tầm mắt thì có khả năng sẽ bị quên và chúng tôi không muốn bao giờ sách bị bỏ quên.

Với những chồng sách đầy màu sắc luôn trong tầm mắt của bọn trẻ, chúng sẽ không bao giờ xa thứ gì đó mới mẻ để đọc.

Ghé thăm thư viện thường xuyên



Cô dẫn các con đến thư viện mỗi tuần để giúp chúng tìm ra những cuốn sách mới. Ảnh: Internet

Tôi thường nói thư viện là nơi mua sắm miễn phí. Đặc biệt vào mùa hè, chúng tôi ghé thăm thư viện hai lần một tuần để bọn trẻ có thể chọn những cuốn sách mới và khám phá những ấn bản mới nhất.

Khi con chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thường đến các sự kiện giờ kể chuyện của thư viện và tham gia các chương trình đọc sách mùa hè để nhận giải thưởng.

Có rất nhiều cách để thưởng thức sách. Chúng tôi để con mình chọn những gì chúng muốn đọc, bất cứ thứ gì chúng có thể tiếp cận và thích thú.

Tặng sách như một phần thưởng

Khi con cái chúng tôi đặt ra một mục tiêu, chúng tôi tặng một cuốn sách mới như một động lực cho khi họ đạt được mục tiêu đó.

Ví dụ, một trong những đứa con của tôi muốn cải thiện điểm môn khoa học. Vì vậy, chúng tôi đã đồng ý rằng khi đạt được điều đó, con có thể chọn mua một cuốn sách mới. Điều đó đã thành công. Các cuốn sách bị cấm cũng được cho phép - thực tế, chúng được khuyến khích.

Làm quà tặng cho những người thân yêu



Cô cho các con tiếp xúc với sách ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh: Rachel Garlinghouse

Ngoài kinh nghiệm, sách là món quà yêu thích của chúng tôi. Khi người thân và bạn bè của con chúng tôi hỏi họ có thể tặng gì cho bọn trẻ vào ngày sinh nhật hoặc Giáng sinh, các con tôi luôn đưa ra một danh sách dài những cuốn sách mà chúng muốn đọc.

Và khi con tôi được tặng tiền mặt, chúng thường tiêu nó ở một trong những hiệu sách địa phương của chúng tôi.

Đọc sách trước khi sử dụng thiết bị điện tử

Chúng tôi không cấm hoàn toàn thời gian sử dụng thiết bị. Chúng tôi chỉ có một số giới hạn về việc sử dụng nó. Chúng tôi có một thời gian sử dụng công nghệ nhất định, thường là trong khi chúng tôi chuẩn bị bữa tối.

Cho đến lúc đó, khi bọn trẻ không tham gia các hoạt động và cảm thấy buồn chán, chúng sẽ có cơ hội chọn một cuốn sách. Tôi biết các bậc cha mẹ sợ con mình buồn chán, nhưng sự chán nản cung cấp cơ hội tuyệt vời để chúng đọc sách.