Thực đơn cho bé 15 tháng kiểu Nhật đủ dinh dưỡng

Nuôi dạy con 21/03/2020 05:00

Trẻ 15 tháng tuổi đã có thể ăn được nhiều món khác nhau. Cùng tìm hiểu về thực đơn cho bé 15 tháng kiểu Nhật để chế biến tại nhà sao cho hợp lý nhất.

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Phương pháp ăn kiểu Nhật dành cho trẻ sơ sinh được nhiều bà mẹ áp dụng cho con của mình. Khi cho con ăn kiểu Nhật cần phải chú ý những điều gì và thực đơn cho bé 15 tháng gồm những gì? Nếu mẹ còn chưa biết rõ thì không nên bỏ qua bài viết sau đây để giúp con có được đầy đủ các chất dinh dưỡng trong một bữa ăn.

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Thực đơn cho bé 15 tháng kiểu Nhật đủ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần biết về thực đơn cho bé 15 tháng kiểu Nhật

15 tháng tuổi là khi bé đã bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện trong quá trình ăn dặm của mình. Lúc này, trẻ có thể ăn đa dạng các loại thức ăn. Và cơ thể cũng cần phải được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng hằng ngày.

Khi chế biến các món ăn cho trẻ, mẹ cần lưu ý những điểm sau đây:

  • Chọn các loại nguyên liệu tươi sống, đảm bảo chất lượng.
  • Thịt, cá khi đun phải được lọc hết xương cẩn thận.
  • Lượng gia vị trong đồ ăn cũng cần phải hạn chế. Tốt nhất là không nên cho trẻ ăn các loại gia vị mà nên sử dụng gia vị tự nhiên từ thực phẩm.
  • Ngoài dầu ăn trẻ em, mẹ hoàn toàn có thể bổ sung thêm các loại dầu thực vật như oliu, dầu đậu nành hay dầu mè…
  • Trẻ có thể ăn cháo nguyên hạt hoặc cơm nát. Vì thế hãy tập thói quen ăn các loại thức ăn này cho trẻ để hoàn thiện việc nhai, nuốt nhanh chóng hơn.
  • Khi ăn nên cho trẻ ăn một cách tập trung, không mở tivi, điện thoại, không ăn rong.
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Mẹ cần phải ghi nhớ một số lưu ý khi nấu ăn cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn cho bé 15 tháng tuổi kiểu Nhật

Ngoài 3 bữa ăn chính, mẹ hãy bổ sung thêm 2 đến 3 bữa ăn phụ cho bé. Các bữa ăn cần phải có đủ các chất dinh dưỡng là: tinh bột, chất đạm, chất xơ, chất béo và các loại vitamin, khoáng chất.

Thời gian biểu cho bé 15 tháng tuổi cụ thể là: các bữa chính vào lúc 7 giờ, 12 giờ và 18 giờ hằng ngày. Các bữa phụ vào các khung giờ 9 giờ, 15 giờ và 21 giờ. Đồ ăn phụ mẹ có thể lựa chọn là trái cây, bánh quy ăn dặm, sữa chua, sữa tươi.

Gợi ý thực đơn cho bé 1 tuổi rưỡi

Nui xào bò sốt cà chua

Đây chắc chắn là món ăn được nhiều em bé yêu thích và mẹ hãy áp dụng cho con yêu của mình. Các nguyên liệu cần chuẩn bị gồm:

  • Nui: 30g.
  • Thịt bò nạc: 20g.
  • Hành tây băm nhỏ: 1 muỗng canh.
  • Cà chua: 1/3 quả.
  • Bơ: ½ muỗng cafe.
  • Nước súp rau.
  • Sốt cà chua.
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Nui xào bò sốt cà chua cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện món ăn này như sau:

  • Thịt bò nạc băm nhỏ vừa ăn. Cà chua gọt bỏ vỏ, bỏ hạt sau đó cắt vụn.
  • Cho bơ đã chuẩn bị sẵn vào chảo. Đến khi bơ tan hết thì cho thịt bò băm vào xào thật nhanh tay. Tiếp đó cho đến hành, cà chua cùng với 1 thìa cafe nước sốt cà chua.
  • Đảo đều các loại nguyên liệu vào với nhau. Cho nước súp vào rồi hạ nhỏ lửa đun cho nước còn sền sệt thì cho nui vào. 
  • Đảo đến khi nào mọi thứ hơi khô lại là được.

Cơm cá nục trộn với mè

Nguyên liệu chính để làm món ăn này gồm có:

  • Thịt nạc cá nục: 15g.
  • Cải xanh: 1 lá nhỏ.
  • Cà rốt: 2 lát mỏng khoảng 2mm.
  • Cơm: 100g.
  • Mè trắng: 1/2 thì cafe .
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Cơm cá nục trộn mè - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã có đủ các nguyên liệu, chúng ta sẽ tiến hành như sau:

  • Sơ chế các loại nguyên liệu: cá hấp chín sau đó cắt hoặc xé thành các miếng nhỏ. Cải xanh cùng cà rốt luộc mềm và cũng cắt thành miếng nhỏ vừa ăn.
  • Khi đã có đủ các loại nguyên liệu rồi, mẹ chỉ cần trộn cơm cho bé cùng với cá, rau củ băm nhỏ và mè.

Cuối cùng hãy cho bé thưởng thức ngay khi cơm còn ấm.

Cơm chiên tôm

Nguyên liệu để làm món ăn này có hơi cầu kỳ. Nhưng mẹ cũng hãy kiên nhẫn và chuẩn bị đầy đủ cho con gồm có:

  • Tôm băm nhỏ: 2 thìa cafe.
  • Hành tây, cà rốt, ớt xanh cắt miếng nhỏ vừa ăn: mỗi loại 2 thìa cafe.
  • Dầu ăn cho bé hoặc dầu thực vật.
  • Nước: 50ml.
  • Nước luộc tôm: 50ml.
  • Cơm dành cho bé: 200g.
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Cơm rang tôm - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện món cơm rang theo các bước sau:

  • Làm nóng dầu trên chảo rồi cho rau củ đã chuẩn bị vào xào.
  • Cho tiếp nước cùng với nước luộc tôm và tôm vào nấu đến khi các loại nguyên liệu mền để bé dễ ăn. 
  • Khi thấy nước gần cạn thì cho cơm vào và xào thật đều đến khi chín là được.

Thịt và khoai tây viên chiên

Nguyên liệu để làm món ăn cần có: 

  • Hành tây băm nhỏ: 2 muỗng canh.
  • Thịt xay: 30g.
  • Khoai tây: ½ củ.
  • Muối.
  • Trứng.
  • Bột cà mì (bột chiên xù).
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Thịt và khoai tây viên - Ảnh minh họa: Internet

Các bước làm món ăn như sau:

  • Bọc khoai tây vào nilon sau đó quay lò vi sóng 2 phút. Lật lại và quay thêm khoảng 1 phút. 
  • Cho khoai tây ra bát và lột bỏ vỏ khi còn nóng sau đó nghiền nhuyễn.
  • Xào thịt băm cùng với hành tây.
  • Trộn khoai đã nghiền nhuyễn và thịt hành vừa xào với nhau rồi nặn thành viên, nhúng qua trứng, lăn qua bột cà mì và chiên vàng ở dầu sôi nóng. 

Trên đây chỉ là một vài gợi ý về thực đơn cho bé 15 tháng để mẹ tham khảo và thực hiện cho trẻ.

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