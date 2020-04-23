Thực đơn cho bé 14 tháng tuổi biếng ăn tăng cân nhanh

Bé 14 tháng tuổi đã bắt đầu biết độc lập trong việc ăn uống, có thể tự ăn mà không cần phụ huynh phải đút. Vì vậy, mẹ không nên gây áp lực với bữa ăn của trẻ. Tuyệt đối không nên dọa nạt hay bắt ép khi trẻ biếng ăn, vì điều này càng làm cho con sợ hãi, đồng thời không nên cho trẻ xem tivi hay chơi điện thoại để dụ bé ăn.

Trẻ 14 tháng tuổi sẽ có cân nặng trung bình là khoảng 9-10kg. Nếu nhỏ hơn mức này có nghĩa là trẻ đang chậm lớn. Nguyên nhân có thể là do thức ăn không hợp khẩu vị, bệnh lý hoặc thực đơn nhiều lượng nhưng ít chất… Dựa vào mỗi nguyên nhân mà mẹ xây dựng thực đơn cho bé 14 tháng tuổi biếng ăn cho phù hợp, để kích thích vị giác, giúp con ăn ngon, khỏe mạnh.

Lúc ăn cơm cùng gia đình, mẹ hãy để trẻ quyết định món ăn và lượng ăn nhưng hãy khéo léo điều chỉnh để bé làm quen với nhiều món ăn, nhiều loại thực phẩm mới.

Thay vào đó, hãy để bé tự do, ngồi vào ghế có dây an toàn để ăn cùng với gia đình. Việc ăn cơm cùng gia đình sẽ giúp bé ăn uống đúng giờ, là tấm gương tốt cho bé trong việc ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe . Hơn nữa, cả gia đình quây quần bên mâm cơm và vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ giúp bé ăn ngon miệng hơn.

Do đó, không chỉ tập trung cho trẻ ăn các thực phẩm như: cá hồi, thịt bò, chim bồ câu… mà hãy bổ sung đa dạng các loại thực phẩm có đủ chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin và muối khoáng, để tránh lặp đi lặp lại gây nhàm chán.

Khẩu phần ăn của trẻ cần được thay đổi hàng ngày và tránh lặp lại trong 1 tuần. Nếu trẻ đã chán ăn cháo, bột, mẹ có thể chuyển sang dạng súp, cơm hạt nhỏ, cơm nắm, bánh… đều được.

Bên cạnh đó, mẹ hãy đảm bảo khoảng cách nhất định giữa các bữa ăn, các bữa ăn chính và phụ cách nhau 2-3 giờ. Cần ăn đúng giờ, mỗi bữa ăn đừng kéo dài quá 30 phút để tập cho bé thói quen ăn nhanh hơn. Trước mỗi bữa ăn thì không để trẻ uống nhiều nước, sữa, đồ ăn vặt trước bữa ăn. Như vậy trẻ sẽ cảm giác no và bỏ bữa.

Xây dựng thực đơn đa dạng cho trẻ

Hơn nữa, trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị kích thích bởi những thứ dễ thương và xinh đẹp. Vì thế, bạn hãy trang trí món ăn thật đẹp mắt để thu hút sự chú ý, giúp bé ăn ngon và nhiều hơn.

Đặc biệt, để trẻ nhanh đói và tiêu thụ nhiều năng lượng mẹ hãy khuyến khích con tăng cường vận động như chạy, nhảy, leo trèo... trước giờ ăn khoảng 1 tiếng. Như vậy, trẻ sẽ ăn được nhiều, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để có thể phát triển một cách tốt nhất.

Thực đơn cho bé 14 tháng tuổi biếng ăn

Trẻ 14 tháng tuổi là thời điểm không còn phụ thuộc nhiều vào người sữa mẹ. Vì vậy, các nguồn dinh dưỡng được cung cấp từ bữa ăn hàng ngày sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển về thể chất và trí não với trẻ.

Do đó, thực đơn cho bé 14 tháng tuổi biếng ăn cần được bổ sung lượng dinh dưỡng một cách hợp lý:

Đảm bảo cho trẻ ăn đủ 3 bữa chính/ngày: ăn cháo, cơm, mì hoặc súp đều được, tương ứng phải tiêu thụ khoảng 100 – 150gr gạo.

Chất béo có thể cung cấp từ dầu gấc, dầu oliu, dầu thực vật như đậu nành, đậu tương: khoảng 30 – 140gr/ngày. Việc cung cấp chất béo cho trẻ rất quan trọng, nếu thiếu có thể dẫn đến việc kém hấp thu các vitamin A, D, E, K...

Chất đạm: khoảng 100 – 120gr/ngày, cần cho sự phát triển cơ thể trẻ, đặc biệt là các tế bào não. Cần ưu tiên bổ sung các loại đạm động vật như: thịt, sữa, trứng, cá, tôm... vì chúng có giá trị cao, đủ các chất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển cũng như giúp cơ thể trẻ khỏe mạnh, tăng sức chống đỡ với bệnh tật.

Rau xanh, hoa quả: tương ứng với khoảng 50 – 100gr để bổ sung các vitamin và khoáng chất cho thể, cần thiết cho sự tạo xương, tạo răng, tạo máu và các hoạt động chức năng sinh lý của cơ thể.

Uống khoảng 600-800ml sữa/ngày (sữa mẹ, sữa công thức, sữa tươi, sữa chua, phô mai…).

Để trẻ ăn thêm sở thích

Ngoài ra, khẩu phần dinh dưỡng của bé cần được ăn thêm 2 – 3 bữa phụ từ sữa, chế phẩm từ sữa hoặc bánh ngọt, trái cây, giúp kích thích vị giác và khiến bé thích thú hơn trong việc ăn uống.

Sau khi thiết lập xong chất lượng cho bữa ăn, mẹ cần lên lịch ăn cho bé 14 tháng tuổi một cách cụ thể. Để làm điều này, mẹ cần nắm được mất bao nhiêu thời gian để thực phẩm tiêu hóa hết. Theo đó:

Sữa mẹ: cần khoảng 1-2 giờ để tiêu hóa.

Sữa công thức: 2-3 giờ

Đồ ăn nhẹ, giữa bữa: 3-4 giờ

Đồ ăn thông thường: 4-5 giờ

Đồ ăn có dầu mỡ: 5-6 giờ

Chính vì vậy, mẹ có thể lên lịch ăn cho bé 14 tháng tuổi như sau:

6h30: Ăn sáng (cháo hoặc bún)

9h00: Cho bé uống sữa.

11h30: Bé ăn cơm với gia đình.

15h: Bữa phụ với trái cây hoặc sinh tố.

18h00: Bữa chính, ăn cơm với gia đình

Trước khi ngủ 1h: cho bé ăn sữa.

Bé 14 tháng tuổi ăn bao nhiêu là đủ?

Theo các bác sĩ dinh dưỡng, từ 1-2 tuổi, mỗi tháng bé có thể tăng 0.2kg về cân nặng và tăng 2cm về chiều cao. Tốc độ chuyển hóa cũng rất nhanh 3,6 – 4 calo/ giờ. Vì vậy, bé thường cảm thấy đói nhanh hơn người lớn. Vì vậy, khẩu phần ăn của trẻ cần đảm bảo đủ chất đạm, chất béo, vitamin và muối khoáng để cung cấp năng lượng kịp thời cho hoạt động cơ thể của trẻ và để tích luỹ, thúc đẩy sự lớn lên của các tổ chức. Tỷ lệ giữa các thành phần sinh năng lượng nên là: đạm 15%, béo 20%, đường bột 65%. Do đó, bé 14 tháng tuổi cần được cung cấp 110 Kcal/kg cân nặng.

Tuy nhiên, nhu cầu của mỗi bé sẽ khác nhau vì còn phụ thuộc vào mức độ vận động. Vì vậy, mẹ hãy điều chỉnh số lượng các bữa ăn trong ngày, nhiều hoặc ít hơn mức mà chuyên gia dinh đưa ra để mang đến sự phát triển tốt nhất cho con.

Để trẻ tự chọn những món mình thích

Dưới đây là một số thực đơn cho bé 14 tháng tuổi biếng ăn mẹ có thể tham khảo:

Ngày 1:

Sinh tố xoài chuối

Su su luộc

Lươn om chuối đậu

Cơm sốt bí đỏ

Dashi cá bào

Ngày 2:

Canh rau cải

Măng cụt

Cá chiên bơ tỏi sốt phô mai

Bánh táo khoai lang

Cơm trắng

Tim, gan gà xào rau củ

Ngày 3:

Cà ri thịt sườn

Canh bó xôi

Nho đen không hạt

Cơm trắng

Ngày 4:

Cải nấu khoai sọ

Nho đen

Bánh mì đỏ

Cơm 3 màu

Ngày 5:

Chuối, xoài

Canh măng tây và súp lơ xanh

Dứa xào cà chua

Cháo chim câu

Trà lúa mạch

Ngày 6:

Cá hồi áp chảo sốt kem bơ

Salad rau củ rắc mè

Cơm đậu lăng

Măng cụt

Canh rong biển

Đậu phụ sốt dashi cá bào

Để bé ngồi trên ghế ăn cùng gia đình sẽ giúp bé ăn được nhiều hơn

Ngày 7:

Canh bắp cải

Cơm rắc bột đậu

Đậu phụ sốt rau củ rắc cá bào

Lươn kho củ cải

Chuối cau

Trà lúa mạch

Trên đây là thực đơn cho bé 14 tháng tuổi biếng ăn giúp bé yêu tăng cân hiệu quả, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện. Cha mẹ cần phải kiên trì giúp bé làm quen với thực đơn mới để cân bằng chất dinh dưỡng, ăn đủ vitamin cùng khoáng chất. Bên cạnh đó, mẹ cũng hãy cho trẻ dùng thêm các loại thuốc bổ để kích thích sự thèm ăn. Nhưng việc cho trẻ biếng ăn dùng thuốc bổ cần phải có sự chỉ định của bác sĩ.