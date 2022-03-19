Tại sao trẻ sơ sinh nên ngủ cùng phòng với ba mẹ trong những năm đầu đời và bí quyết giúp con ngủ sâu giấc siêu lợi hại dành cho ba mẹ

Sau đây là một số thông tin hữu ích về giấc ngủ của trẻ sơ sinh để các ba mẹ cũng tham khảo.

Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ sơ sinh nên ngủ cùng phòng với bố mẹ, ít nhất là trong năm đầu đời. Trẻ sơ sinh nên ngủ một mình trong nôi hoặc cũi trong tầm nhìn của cha mẹ để tiện cho việc chăm sóc, cho ăn và theo dõi. Điều này là do 6 tháng đầu tiên rất quan trọng và các tình huống liên quan đến giấc ngủ có thể xảy ra có thể khiến tính mạng của em bé gặp nguy hiểm.

2. Ngủ chung giường

Cha mẹ không nên ngủ chung giường với trẻ vì trẻ có nguy cơ ngạt thở, ngã, mắc kẹt trong khi ngủ. Vì vậy, ý tưởng hay là trẻ sơ sinh cần có một không gian riêng biệt nhưng trong cùng một phòng với bố mẹ. Bằng cách này, cha mẹ sẽ tiếp cận nhiều hơn với em bé và có khả năng đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu của em bé.

3. Giường cũi

Những loại giường cũi này có thể tiện lợi cho bố mẹ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chú ý đến một số chi tiết nhất định, vì cha mẹ thường ngủ quên trong khi cho em bé bú. Vì vậy, bạn nên đảm bảo rằng không có gối hoặc giường có thể gây nguy hiểm cho em bé, đặc biệt là trong những tháng đầu đời, khi chúng dễ bị tổn thương nhất.

Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo rằng các em nhỏ nên có nôi riêng khi nằm chung phòng với bố mẹ để tránh bất kỳ tai nạn nào.

4. Tư thế ngủ đúng cho trẻ sơ sinh

Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo nên cho trẻ nằm ngửa khi ngủ trong năm đầu đời, vì điều này giúp ngăn ngừa nguy cơ ngạt thở khi ngủ. Nên tránh để trẻ nằm nghiêng hoặc nằm sấp mà không có sự giám sát. Những tư thế này chỉ được chấp nhận khi trẻ còn thức.

5. Bề mặt cho bé nằm ngủ trông như thế nào

Trẻ sơ sinh nên ngủ trên bề mặt chắc chắn. Nên tránh dùng nệm mềm vì bề mặt không bằng phẳng có thể khiến em bé lăn lộn. Nệm cũng phải có kích thước chính xác và vừa vặn với nôi hoặc nôi để không có khoảng trống ở hai bên khiến bé có thể bị thương.

6. Đồ vật bên trong cũi

Trong năm đầu tiên của trẻ, cũi hoặc nôi chỉ nên có bộ khăn trải giường vừa vặn, không có bộ đồ giường, gối, chăn bông, thú nhồi bông hoặc bất kỳ loại vải lanh mềm nào. Khuyến nghị duy nhất khác là đặt một lớp bảo vệ mỏng và được buộc chặt trên đệm cho con nằm.

7. Gối bảo vệ

Tấm lót bảo vệ trước đây dùng để che các khe hở giữa các thanh của cũi, tuy nhiên hiện nay do quy định mới các thanh nan phải gần nhau hơn nên phụ kiện này không còn cần thiết nữa.

8. Ngủ trong nôi em bé hoặc ghế ô tô

Không nên để trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ dưới 4 tháng tuổi ngủ trong nôi, ghế ô tô, xe đẩy hoặc bất cứ thứ gì khác ngoài nôi của trẻ. Điều này có thể khiến trẻ ngủ không đúng tư thế, gây nguy hiểm cho trẻ, vì vậy bạn phải luôn kiểm tra xem đầu của trẻ có hướng lên trên và không có vật gì cản trở việc thở của trẻ.

9. Ngủ trên ghế sofa với em bé

Các bậc cha mẹ thường chọn cho trẻ ăn hoặc ngủ trên ghế sofa hoặc ghế bành để tạo sự thoải mái, nhưng những chỗ ngồi này có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Em bé có thể bị kẹt giữa đệm, giữa những người khác đang ngồi, hoặc ngã ra. Đây là lý do tại sao bạn nên tránh để trẻ nhỏ ngủ trên ghế sofa và đưa chúng vào cũi của chúng để tiếp tục ngủ.

10. Trẻ sơ sinh ngủ chung

Anh chị em, thậm chí là anh chị em sinh đôi, không nên nằm chung cùng đệm khi ngủ. Tốt nhất, mỗi đứa nên có một cái cũi riêng và bộ đồ giường riêng.

11. Mặc quần áo quá rộng cho trẻ sơ sinh

Mặc quần áo quá chặt cho trẻ sơ sinh có thể khiến trẻ trở nên quá nóng. Trẻ sơ sinh phải được mặc quần áo phù hợp với nhiệt độ, không quá một lớp quần áo so với người lớn mặc, không che mặt hoặc đầu. Ngoài ra, hãy kiểm tra đứa trẻ để đảm bảo chúng không quá nóng, quan sát mồ hôi hoặc cảm giác ấm áp trong lồng ngực của con thường xuyên.

12. Máy theo dõi giấc ngủ trẻ em

Không có bằng chứng nào cho thấy những phụ kiện này có thể phát hiện ra các dấu hiệu quan trọng của những đứa trẻ nhỏ có ổn không. Vì vậy, không nên giao phó việc chăm sóc bé tuyệt đối cho các thiết bị này. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn nên chú ý đến giấc ngủ của trẻ sơ sinh.

13. Quấn em bé trong chăn khi ngủ

Quấn em bé bằng chăn không phải là một ý kiến ​​hay nếu bạn nhận thấy chúng có xu hướng lăn lộn khi ngủ. Trong trường hợp này, tốt hơn hết bạn không nên sử dụng bất kỳ loại chăn nào và để tay chân tự do để trong trường hợp bé lăn lộn, bé có thể dùng tay để nâng đầu.

Theo Brightside