Món ăn quen thuộc mỗi sáng của mọi gia đình là Trứng nhưng liệu trẻ em ăn trứng vào bữa sáng hàng ngày có thực sự an toàn không?

Nuôi dạy con 17/03/2022 20:15

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời. Chúng cung cấp các axit amin thiết yếu, các khối cấu tạo của protein cần thiết từ chế độ ăn uống vì chúng không thể được tạo ra bởi cơ thể. Vừa giàu dinh dưỡng vừa dễ nấu nên trứng thường là món ăn được mọi gia đình chọn lựa vào mỗi bữa sáng bận rộn.

Món ăn quen thuộc mỗi sáng của mọi gia đình là Trứng nhưng liệu trẻ em ăn trứng vào bữa sáng hàng ngày có thực sự an toàn không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trứng cung cấp một số vitamin và khoáng chất: vitamin A (quan trọng cho mắt, xương và răng khỏe mạnh), vitamin D (cũng hỗ trợ xương và răng khỏe mạnh), choline (quan trọng đối với chức năng não và sức khỏe tim mạch) và selen (quan trọng đối với chức năng tuyến giáp ).

Bên cạnh nhiều ưu điểm của chúng, trứng cũng có khuyết điểm khi là một nguồn cung cấp cholesterol và chất béo bão hòa trong chế độ ăn - những thứ chúng ta được khuyến khích hạn chế trong chế độ ăn uống của mình để giữ cho trái tim của chúng ta khỏe mạnh. Một quả trứng lớn có 186 miligam cholesterol và gần 5 gam tổng chất béo (1,5 gam chất béo bão hòa). 

Món ăn quen thuộc mỗi sáng của mọi gia đình là Trứng nhưng liệu trẻ em ăn trứng vào bữa sáng hàng ngày có thực sự an toàn không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ hiện khuyến nghị ít hơn 300 miligam cholesterol trong chế độ ăn uống mỗi ngày. Mặc dù bằng chứng cho thấy rằng, ở những người trưởng thành khỏe mạnh, tiêu thụ một quả trứng mỗi ngày không liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành hoặc đột quỵ, nhưng tiêu thụ hơn bảy quả trứng mỗi tuần dường như có liên quan đến việc tăng nguy cơ.

Điểm mấu chốt là nhiều hơn có thể không tốt hơn khi nói đến trứng hoặc bất kỳ một loại thực phẩm nào cho vấn đề đó. Thật tốt khi kết hợp các loại thực phẩm trong mỗi nhóm thực phẩm vì chúng đều có sự kết hợp các chất dinh dưỡng khác nhau. Ăn không quá trung bình một quả trứng mỗi ngày và tiêu thụ hầu hết các loại thực phẩm động vật ít chất béo (bao gồm sữa, thịt và gia cầm) là những cách tốt để giữ lượng cholesterol và chất béo bão hòa trong chế độ ăn của con bạn ở mức thấp. 

Món ăn quen thuộc mỗi sáng của mọi gia đình là Trứng nhưng liệu trẻ em ăn trứng vào bữa sáng hàng ngày có thực sự an toàn không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Ngoài ra, đặc biệt là vì con bạn đang lớn và phát triển, nên tốt hơn hết là bạn nên cung cấp cho con một lượng nhỏ các loại thực phẩm protein khác (chứa nhiều chất dinh dưỡng kết hợp khác nhau) mỗi ngày. Ngoài trứng, thực phẩm cung cấp protein bao gồm hải sản, thịt gia cầm, các loại hạt cũng cần thiết cho chế độ ăn uống cho con bạn.

Món ăn quen thuộc mỗi sáng của mọi gia đình là Trứng nhưng liệu trẻ em ăn trứng vào bữa sáng hàng ngày có thực sự an toàn không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Khi cho con ăn trứng, bạn có thể thêm nhiều trứng và khiến con cảm thấy thích ăn nhiều hơn. Bạn có thể sử dụng nhiều lòng trắng trứng cho bữa ăn của con bạn hơn vì nó chứa protein mà không có cholesterol hoặc chất béo và chỉ nên cho một quả trứng trong một khẩu phầ của bạn là một cách tốt để tăng protein và giảm cholesterol và chất béo bão hòa trong chế độ ăn.

Theo Parents

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