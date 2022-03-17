Chuyện lần đầu làm cha mẹ: Cho trẻ sơ sinh ăn bao nhiêu là đủ?

Nuôi dạy con 17/03/2022 21:56

Cho trẻ ăn chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé là rất cần thiết. Nhưng liệu các bậc phụ huynh có thắc mắc rằng lượng thức ăn trẻ sơ sinh cần là bao nhiêu. Bài viết dưới đây là lời giải đáp cụ thể của chuyên gia về câu hỏi này

Là cha mẹ, bạn phải cẩn thận trong việc duy trì lịch ăn cho con mình theo độ tuổi và nhu cầu của bé. Dạ dày của trẻ sơ sinh ban đầu rất nhỏ nên chỉ có thể chứa 1 - 1,5 thìa cà phê chất lỏng mỗi lần. Sau đó, dạ dày lớn dần và căng ra khi trẻ lớn hơn. Vì trẻ sơ sinh lớn quá nhanh nên rất khó để hiểu trẻ cần bú bao nhiêu. Mặc dù nếu bạn đang cho con bú bình thì việc đo lường mức độ sẽ dễ dàng hơn. Nếu bạn có một em bé sơ sinh,  dưới đây là một số trợ giúp có thể giải toả nỗi lo cho bạn

Thời gian biểu cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ

Nên cho trẻ bú ít nhất 8-12 lần một ngày trong tuần đầu tiên. Đừng để trẻ bỏ bú trong hơn 4 giờ một lần. Khi em bé lớn lên, nguồn cung cấp sữa cũng tăng lên và do đó em bé có thể bú nhiều sữa hơn trong mỗi lần bú. Đây là lúc bạn có thể tạo ra một thói quen

Mặc dù trẻ sơ sinh khác nhau có cách cho ăn khác nhau. Đối với phần lớn, trẻ từ 1 đến 3 tháng bú 7-9 lần mỗi ngày, trẻ từ 3 đến 6 tháng bú 6-8 lần mỗi ngày và sau 6 tháng trẻ bú khoảng 6 lần mỗi ngày. Việc cho trẻ bú mẹ có thể giảm xuống còn bốn lần mỗi ngày khi trẻ được 12 tháng tuổi vì việc cho trẻ ăn dặm cũng giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng bổ sung của trẻ.

Lịch ăn cho trẻ sơ sinh bú bình

Trẻ bú bình cứ 2-3 giờ một lần trong ngày và sau hai tháng, khoảng cách thời gian có thể tăng lên 3-4 giờ giữa mỗi lần bú. Trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng, trẻ bú khoảng 4-5 giờ mỗi ngày và sau 6 tháng, gợi ý cho trẻ bú 4-5 giờ một lần

Trẻ sơ sinh không nên cho ăn gì?

Trẻ sơ sinh dưới một tuổi không nên cho uống các chất lỏng khác ngoài sữa công thức.Không nên cho uống nước, nước trái cây hoặc sữa bò. Những thứ này không cung cấp dinh dưỡng thích hợp và có thể làm rối loạn dạ dày của bé. Nước nên được đưa vào khoảng 6 tháng. Không nên cho ngũ cốc vào bình vì có thể dẫn đến nguy cơ sặc. Hệ tiêu hóa của trẻ không thể xử lý ngũ cốc cho đến 4-6 tháng

Chuyện lần đầu làm cha mẹ: Cho trẻ sơ sinh ăn bao nhiêu là đủ? - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Làm thế nào để biết con bạn đang đói?

Cho trẻ bú đúng lịch trình là tốt nhất cho trẻ sinh non và mắc bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Cha mẹ cũng có thể tìm kiếm dấu hiệu đói và cho bé ăn dựa vào đó. Đây được gọi là cho ăn theo nhu cầu hoặc cho ăn đáp ứng. Những dấu hiệu đơn giản như đưa tay vào miệng, liếm, mở miệng, quấy khóc có thể cho thấy con bạn đang đói.

Dấu hiệu cho thấy con đang bú quá no

Trẻ bú quá no có thể bị đau bụng, đầy hơi hoặc nôn mửa. Những đứa trẻ này cũng có thể có nguy cơ phát triển bệnh béo phì sau này trong cuộc sống. Nên cho chúng ăn ít hơn lượng chúng mong muốn để chúng dễ dàng nhận ra khi đã no

10 lời khuyên cần thiết về chăm sóc trẻ sơ sinh mà cha mẹ nào cũng nên biết

10 lời khuyên cần thiết về chăm sóc trẻ sơ sinh mà cha mẹ nào cũng nên biết

Không ai dạy chúng ta về việc trở thành cha mẹ, nhưng chúng ta có thể học trở thành một người theo cách phù hợp với nhu cầu của chúng ta và mong đợi của con cái chúng ta. 

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ sơ sinh cho trẻ bú bình Kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?