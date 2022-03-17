Chuyện lần đầu làm cha mẹ: Cho trẻ sơ sinh ăn bao nhiêu là đủ?

Cho trẻ ăn chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé là rất cần thiết. Nhưng liệu các bậc phụ huynh có thắc mắc rằng lượng thức ăn trẻ sơ sinh cần là bao nhiêu. Bài viết dưới đây là lời giải đáp cụ thể của chuyên gia về câu hỏi này

Là cha mẹ, bạn phải cẩn thận trong việc duy trì lịch ăn cho con mình theo độ tuổi và nhu cầu của bé. Dạ dày của trẻ sơ sinh ban đầu rất nhỏ nên chỉ có thể chứa 1 - 1,5 thìa cà phê chất lỏng mỗi lần. Sau đó, dạ dày lớn dần và căng ra khi trẻ lớn hơn. Vì trẻ sơ sinh lớn quá nhanh nên rất khó để hiểu trẻ cần bú bao nhiêu. Mặc dù nếu bạn đang cho con bú bình thì việc đo lường mức độ sẽ dễ dàng hơn. Nếu bạn có một em bé sơ sinh, dưới đây là một số trợ giúp có thể giải toả nỗi lo cho bạn Thời gian biểu cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ Nên cho trẻ bú ít nhất 8-12 lần một ngày trong tuần đầu tiên. Đừng để trẻ bỏ bú trong hơn 4 giờ một lần. Khi em bé lớn lên, nguồn cung cấp sữa cũng tăng lên và do đó em bé có thể bú nhiều sữa hơn trong mỗi lần bú. Đây là lúc bạn có thể tạo ra một thói quen

Mặc dù trẻ sơ sinh khác nhau có cách cho ăn khác nhau. Đối với phần lớn, trẻ từ 1 đến 3 tháng bú 7-9 lần mỗi ngày, trẻ từ 3 đến 6 tháng bú 6-8 lần mỗi ngày và sau 6 tháng trẻ bú khoảng 6 lần mỗi ngày. Việc cho trẻ bú mẹ có thể giảm xuống còn bốn lần mỗi ngày khi trẻ được 12 tháng tuổi vì việc cho trẻ ăn dặm cũng giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng bổ sung của trẻ. Lịch ăn cho trẻ sơ sinh bú bình Trẻ bú bình cứ 2-3 giờ một lần trong ngày và sau hai tháng, khoảng cách thời gian có thể tăng lên 3-4 giờ giữa mỗi lần bú. Trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng, trẻ bú khoảng 4-5 giờ mỗi ngày và sau 6 tháng, gợi ý cho trẻ bú 4-5 giờ một lần

Trẻ sơ sinh không nên cho ăn gì? Trẻ sơ sinh dưới một tuổi không nên cho uống các chất lỏng khác ngoài sữa công thức.Không nên cho uống nước, nước trái cây hoặc sữa bò. Những thứ này không cung cấp dinh dưỡng thích hợp và có thể làm rối loạn dạ dày của bé. Nước nên được đưa vào khoảng 6 tháng. Không nên cho ngũ cốc vào bình vì có thể dẫn đến nguy cơ sặc. Hệ tiêu hóa của trẻ không thể xử lý ngũ cốc cho đến 4-6 tháng Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet Làm thế nào để biết con bạn đang đói? Cho trẻ bú đúng lịch trình là tốt nhất cho trẻ sinh non và mắc bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Cha mẹ cũng có thể tìm kiếm dấu hiệu đói và cho bé ăn dựa vào đó. Đây được gọi là cho ăn theo nhu cầu hoặc cho ăn đáp ứng. Những dấu hiệu đơn giản như đưa tay vào miệng, liếm, mở miệng, quấy khóc có thể cho thấy con bạn đang đói. Dấu hiệu cho thấy con đang bú quá no Trẻ bú quá no có thể bị đau bụng, đầy hơi hoặc nôn mửa. Những đứa trẻ này cũng có thể có nguy cơ phát triển bệnh béo phì sau này trong cuộc sống. Nên cho chúng ăn ít hơn lượng chúng mong muốn để chúng dễ dàng nhận ra khi đã no

10 lời khuyên cần thiết về chăm sóc trẻ sơ sinh mà cha mẹ nào cũng nên biết Không ai dạy chúng ta về việc trở thành cha mẹ, nhưng chúng ta có thể học trở thành một người theo cách phù hợp với nhu cầu của chúng ta và mong đợi của con cái chúng ta.

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